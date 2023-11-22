https://ukraina.ru/20231122/1051216987.html

Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО

Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО - 22.11.2023 Украина.ру

Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО

Вероятнее всего, на определенном этапе на Западе попытаются заморозить украинский конфликт. Состояние "ни мира, ни войны" на Украине вполне бы их устроило. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2023-11-22T05:30

2023-11-22T05:30

2023-11-22T05:30

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заморозка

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донбасс

обстрелы

запад

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Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Вероятнее всего, на определенном этапе они попытаются заморозить украинский конфликт, рассказал эксперт.Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, добавил он.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели России. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя. При этом состояние "ни мира, ни войны" Запад вполне бы устроило, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html

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новости, украина, россия, сво, конфликт, заморозка, днр, донбасс, обстрелы, запад, территории