Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051216987.html
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО - 22.11.2023 Украина.ру
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
Вероятнее всего, на определенном этапе на Западе попытаются заморозить украинский конфликт. Состояние "ни мира, ни войны" на Украине вполне бы их устроило. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T05:30
2023-11-22T05:30
новости
украина
россия
сво
конфликт
заморозка
днр
донбасс
обстрелы
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043630298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_504ddf462d94dd78bc70da8917982c30.jpg
Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Вероятнее всего, на определенном этапе они попытаются заморозить украинский конфликт, рассказал эксперт.Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, добавил он.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели России. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя. При этом состояние "ни мира, ни войны" Запад вполне бы устроило, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043630298_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27c27825a467dc0be0139143836ff840.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, конфликт, заморозка, днр, донбасс, обстрелы, запад, территории
Новости, Украина, Россия, СВО, конфликт, заморозка, ДНР, Донбасс, обстрелы, Запад, территории

Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО

05:30 22.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Разрушения в Рубежном и Северодонецке в ЛНР
 Разрушения в Рубежном и Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Вероятнее всего, на определенном этапе на Западе попытаются заморозить украинский конфликт. Состояние "ни мира, ни войны" на Украине вполне бы их устроило. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Вероятнее всего, на определенном этапе они попытаются заморозить украинский конфликт, рассказал эксперт.
"Конечно, мы можем воспользоваться передышкой и нарастить силы. Конечно, когда боевые действия идут почти два года, есть большой соблазн остановиться, дать передохнуть людям и государству, сохранить жизни своих солдат и офицеров, позволить новым регионам России ощутить вкус жизни без обстрелов", - подчеркнул Шкурлатов.
Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, добавил он.
Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели России. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя. При этом состояние "ни мира, ни войны" Запад вполне бы устроило, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 16:13
Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому
 
НовостиУкраинаРоссияСВОконфликтзаморозкаДНРДонбассобстрелыЗападтерритории
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:18Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:06Хроника энергетической войны: последние события
06:00"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
05:54Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном
05:50"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
05:44Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
05:40"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
05:36Российские войска поразили штурмовые группы "Азова"* у Серебрянского лесничества - МО
05:30Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
05:20"ВСУ будут отступать": военный эксперт объяснил, как Зеленский устроил истерику и зачем шантажирует Запад
05:10Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
04:55Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:50Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
04:40Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
04:31Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
04:30Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье
04:22Лариса Шеслер: Майдан оставил Николаев без кораблей, воды и людей, но Россия превратит его в жемчужину
04:20"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
04:15Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех
Лента новостейМолния