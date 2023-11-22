https://ukraina.ru/20231122/1051216987.html
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО - 22.11.2023 Украина.ру
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
Вероятнее всего, на определенном этапе на Западе попытаются заморозить украинский конфликт. Состояние "ни мира, ни войны" на Украине вполне бы их устроило. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T05:30
2023-11-22T05:30
2023-11-22T05:30
новости
украина
россия
сво
конфликт
заморозка
днр
донбасс
обстрелы
запад
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Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Вероятнее всего, на определенном этапе они попытаются заморозить украинский конфликт, рассказал эксперт.Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, добавил он.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели России. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя. При этом состояние "ни мира, ни войны" Запад вполне бы устроило, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, конфликт, заморозка, днр, донбасс, обстрелы, запад, территории
Новости, Украина, Россия, СВО, конфликт, заморозка, ДНР, Донбасс, обстрелы, Запад, территории
Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
Вероятнее всего, на определенном этапе на Западе попытаются заморозить украинский конфликт. Состояние "ни мира, ни войны" на Украине вполне бы их устроило. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Вероятнее всего, на определенном этапе они попытаются заморозить украинский конфликт, рассказал эксперт.
"Конечно, мы можем воспользоваться передышкой и нарастить силы. Конечно, когда боевые действия идут почти два года, есть большой соблазн остановиться, дать передохнуть людям и государству, сохранить жизни своих солдат и офицеров, позволить новым регионам России ощутить вкус жизни без обстрелов", - подчеркнул Шкурлатов.
Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, добавил он.
Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели России. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя. При этом состояние "ни мира, ни войны" Запад вполне бы устроило, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь