Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ - 19.09.2024 Украина.ру
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Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ
Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ - 19.09.2024 Украина.ру
Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей). Такое заявление подсудимый сделал 19 сентября на заседании 2-го Западного окружного военного суда
2024-09-19T16:45
2024-09-19T16:45
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захар прилепин
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сбу
деньги
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Злоумышленник добавил, что эти деньги сотрудники СБУ пообещали ему перевести, когда он "вернется домой на Украину".Также в ходе судебного заседания стало известно, что Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову.Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского. Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.Украинские боевики и наемники ВСУ не оставляют попыток навредить российским общественным деятелям, что точка зрения отличается от позиции киевского режима "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.*Внесен в реестр экстремистов и террористов.
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новости, россия, москва, захар прилепин, владлен татарский, сбу, деньги
Новости, Россия, Москва, Захар Прилепин, Владлен Татарский, СБУ, деньги

Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ

16:45 19.09.2024
 
© РИА Новости / Кирилл Зыков
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей). Такое заявление подсудимый сделал 19 сентября на заседании 2-го Западного окружного военного суда

"Денежное вознаграждение мне обещали… что за него заплатят 20 тысяч долларов", - так ответил 30-летний Пермяков на вопрос судьи, обещали ли ему заплатить за убийство писателя.

Злоумышленник добавил, что эти деньги сотрудники СБУ пообещали ему перевести, когда он "вернется домой на Украину".
Также в ходе судебного заседания стало известно, что Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.
Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".
26 марта, 00:09
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.
Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского. Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
25 января, 15:48
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Украинские боевики и наемники ВСУ не оставляют попыток навредить российским общественным деятелям, что точка зрения отличается от позиции киевского режима "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
*Внесен в реестр экстремистов и террористов.
 
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