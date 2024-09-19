Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 19 сентября
Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 сентября
Российские военные за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и один - над Белгородской областью. Украина.ру, 19.09.2024
2024-09-19T08:13
2024-09-19T08:13
новости
украина
ливан
курская область
владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
верховная рада
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Российские военные за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и один - над Белгородской областью.Трамп в интервью Reuters не исключил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Возможность встречи с Зеленским не исключила и Камала Харрис, сообщает Bloomberg.Зеленского ждёт переворот, если на Украине не будут немедленно проведены выборы, заявил депутат Верховной рады Дубинский. Он добавил, что считает проведение выборов в кратчайшие сроки "шансом" для Украины.Президент Румынии Клаус Йоханис одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которое Украине передала Швеция.Число жертв второй волны взрывов персональных устройств связи в Ливане увеличилось с 14 до 20. Об этом говорится в сводке Минздрава республики. Японская компания ICOM - возможный производитель раций, взорвавшихся в Ливане, - заявила, что их производство завершилось еще 10 лет назад, предположив, что рации могли подделать.О незавидной судьбе Зеленского - в материале Владимира Скачко Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ливан, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, верховная рада
Новости, Украина, Ливан, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, Верховная Рада

Главное за ночь 19 сентября

08:13 19.09.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Российские военные за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и один - над Белгородской областью.
Трамп в интервью Reuters не исключил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Возможность встречи с Зеленским не исключила и Камала Харрис, сообщает Bloomberg.
Зеленского ждёт переворот, если на Украине не будут немедленно проведены выборы, заявил депутат Верховной рады Дубинский. Он добавил, что считает проведение выборов в кратчайшие сроки "шансом" для Украины.
Президент Румынии Клаус Йоханис одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которое Украине передала Швеция.
Число жертв второй волны взрывов персональных устройств связи в Ливане увеличилось с 14 до 20. Об этом говорится в сводке Минздрава республики. Японская компания ICOM - возможный производитель раций, взорвавшихся в Ливане, - заявила, что их производство завершилось еще 10 лет назад, предположив, что рации могли подделать.
О незавидной судьбе Зеленского - в материале Владимира Скачко Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЛиванКурская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала ХаррисВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
08:13Главное за ночь 19 сентября
08:00"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
06:58Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин
06:30Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии
06:20Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы
06:10Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского
06:00Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт
05:50Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию
05:45ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке
05:30Ищенко объяснил, почему Россия может забрать себе Галицию, чтобы не оставлять Польше "зародыш" Украины
05:25Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события
05:20Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
05:10Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
05:00Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
04:45"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
04:30Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
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04:00Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
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