https://ukraina.ru/20240919/1057542950.html

Главное за ночь 19 сентября

Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 сентября

Российские военные за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и один - над Белгородской областью. Украина.ру, 19.09.2024

2024-09-19T08:13

2024-09-19T08:13

2024-09-19T08:13

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камала харрис

верховная рада

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Российские военные за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и один - над Белгородской областью.Трамп в интервью Reuters не исключил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Возможность встречи с Зеленским не исключила и Камала Харрис, сообщает Bloomberg.Зеленского ждёт переворот, если на Украине не будут немедленно проведены выборы, заявил депутат Верховной рады Дубинский. Он добавил, что считает проведение выборов в кратчайшие сроки "шансом" для Украины.Президент Румынии Клаус Йоханис одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которое Украине передала Швеция.Число жертв второй волны взрывов персональных устройств связи в Ливане увеличилось с 14 до 20. Об этом говорится в сводке Минздрава республики. Японская компания ICOM - возможный производитель раций, взорвавшихся в Ливане, - заявила, что их производство завершилось еще 10 лет назад, предположив, что рации могли подделать.О незавидной судьбе Зеленского - в материале Владимира Скачко Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ливан, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, верховная рада