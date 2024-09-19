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"Хочу жить в России": как Российская империя заселяла Новороссию

"Хочу жить в России": как Российская империя заселяла Новороссию - 19.09.2024 Украина.ру

"Хочу жить в России": как Российская империя заселяла Новороссию

В середине XVIII века в находившихся под контролем Петербурга Бахмутской провинции, Украинской оборонительной линии, землях Запорожского войска и "Заднепровских местах" жило лишь около 43 тыс. душ мужского пола. Переселение иностранцев было призвано приумножить население России в стратегически важном регионе и обрести квалифицированных подданных

2024-09-19T16:00

2024-09-19T16:00

2024-09-19T16:00

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Положил начало данному процессу именной указ императрицы Елизаветы Петровны "О принятии в подданство сербов, желающих поселиться в России и служить особыми полками", который был опубликован 24 декабря 1751 года.Сербы переселялись из державы Габсбургов, где несли пограничную службу на австрийско-османском рубеже. Искать нового места жительства их вынудили непопулярные реформы на родине.11 января 1752 года организатор этой миграции Иван Хорват в специальной жалованной грамоте получил указание создать на территории современной Кировоградской области два гусарских и два пандурских (лёгкой пехоты) полка.Заселяемая провинция получила название Новой Сербии. Селиться в ней получили право сербы и "прочие тамошние народы". Также в Заднепровье разрешалось принимать иностранных выходцев из Польши, Турции и других стран, кроме беглых и преступников.Административным центром Новосербской провинции стало местечко Новый Миргород (современный Новомиргород). Военные поселения зачастую создавались на территории существовавших населённых пунктов малороссов, но это не мешало присваивать им сербские названия: Вуковар, Сомбор, Чонград и др.Иностранные переселенцы — военнослужащие получали жалование, земельные наделы, субсидии на обзаведение хозяйством. Они имели существенные льготы по налогам и ряду повинностей. Поселяне могли вести беспошлинную торговлю и промыслы. Новосербская провинция получала элементы автономного статуса: она находилась в прямом подчинении Сената (минуя Военную коллегию).Тем не мене, переселенческое движение, вопреки заявлениям Хорвата, не стало массовым. Главной причиной тому являлось противодействие Австрии и транзитных государств.В этих условиях основной упор в пополнении новосербских полков был сделан на иммиграцию из Молдавского княжества. Молдавский шляхтич Манолакий Замфиракович предложил организовать переселение "в службу и вечное подданство" большого числа соотечественников.В 1752-54 годах под Новый Миргород переселилось 620 семейств молдаван, волохов и болгар. Основная часть молдавских переселенцев шла из междуречья Прута и Днестра, а также из Подолии. На фоне весьма скромных темпов миграции сербов и македонцев это привело к формированию романского этнического большинства в провинции.В декабре 1754 года население Новой Сербии составляло 2225 мужчин и 1694 женщин. 76% мужского состава составляли молдаване и волохи. Однако командные должности в провинции занимали лишь сербские офицеры. Численность мужского сербского населения в тот период составляла 257 человек, македонцев — 124, венгров — 79, болгар — 57.Доля молдаван в составе Новосербского корпуса продолжала расти, а их преобладание пошатнулось лишь в 1764 году, когда императрица Екатерина II сняла запрет на переселение в Новую Сербию из Малороссии и внутренних губерний Российской империи.Схожие процессы в правление Елизаветы Петровны происходили на территории "между Бахмутом и Луганью".Под командованием сербов Шевича и Депраровича там были созданы Донецкий и Бахмутский полки. Вместе они составили военно-поселенную провинцию Славяно-Сербия.К 1763 году из более 10-ти тысяч военных поселенцев (душ мужского пола) Славяно-Сербии бывшими иностранными подданными являлись почти 4 тыс. человек. Из них 378 сербов (в основном командиров, как и в Новосербии) и свыше 2600 молдаван.Основную же массу военных колонистов на востоке составляли переселенцы из Слободской Украины. Последнее объясняется тем, что власти препятствовали переселению урождённых россиян в Славяно-Сербию гораздо менее энергично, чем в Заднепровье.Население Новой Сербии и Славяно-Сербии также пополнялось за счёт черногорцев. Изначально их планировалось переселять под Оренбург, где намечалось создание ещё одной военно-поселенческой провинции балканцев. Однако по прибытию в Россию черногорцы поддались на агитацию сербских полковников и стали проситься к другим балканцам.Всего в 1756-58 годах в Россию для несения военной службы прибыло свыше двух тысяч черногорцев. Их недовольство злоупотреблениями генерал-поручика Хорвата привело к восстанию, которое в конечном счёте стало поводом для упразднения национальных административных образований на Днепре и Лугани.Переселенцы из Дунайских княжеств и Балкан были весьма востребованы в ходе расширения пределов Новороссии после заключения мирных договоров с Турцией во второй половине XVIII века.В 1785 году для охраны границы с Османской империей был учреждён Бугский казачий полк, на основании которого впоследствии возникло одноимённое казачье войско. Основой для этого формирования выступил отряд молдаван – подданных султана, перешедших на сторону России в ходе сражения за Хотин в 1769 году. Позже, в ходе "потёмкинской" русско-турецкой войны полк активно пополнялся молдавскими и волошскими арнаутами (добровольцами).В станицах бугского казачества внедрялось очень характерные для дунайско-балканского хозяйства огородничество, садоводство, виноградарство, разведение крупного рогатого скота. Весьма показательным в 1806 году стало назначение атаманом Бугского войска князя Николая Кантакузена (потомка валашских аристократов).Молдавско-южнославянское происхождение имели ряд представителей войсковой старшины. Есаул Степан Жекул ("волошской нации") поступил на службу при Екатерине II, руководил первым полком Бугского войска, когда тот в 1812 году атаковал французов вблизи Немана. Сотники "первой волны" Матвей Газда (серб), Евстафий Фурка(молдаванин) участвовали в штурмах Очакова (1788 год) и Измаила (1790 год).После перехода под власть России малолюдной Очаковской области, в начале 1792 года Екатерина II распорядилась приглашать на поселение туда молдавских бояр и их царан (крестьян). На эти цели было выделено около 260 тысяч десятин земли. К середине 30-х годов XIX века в Херсонской губернии жили 75 тысяч молдаван.Знание молдавского языка стало одним из решающих аргументов назначения в 1792 году епископа Иова (Потёмкина) главой Екатеринославской епархии. Вскоре этот церковный округ, включавший приднестровские земли, возглавил известный молдавский иерарх – митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони). Так российские молдаване получили весьма высокопоставленного покровителя.Если молдаван российская корона стремилась использовать как землепашцев, то в греках она видела опытных мореходов и торговцев.Их массовое переселение в Россию началось после окончания Архипелагской экспедиции 1769-74 годов. Им предлагались условия, весьма схожие с привилегиями для сербов. Первоначально грекам предлагались для поселения Керчь, Еникале, территории будущего Ялтинского уезда.Огромное значение имело переселение в Россию почти 16-ти тысяч греков в рамках эвакуации из Крымского ханства христианского населения в 1778 году. Для поселения им были выделены земли в районе Таганрога.Из своего состава грекам было разрешено сформировать иррегулярное Албанское войско, преобразованное в 1779 году в Греческий полк. С началом "потёмкинской" войны полк нёс службу морской пехоты на Черноморском флоте. Наиболее крупной его операцией стал десант в 1789 году в районе порта Констанца, где греками было убито 50 турецких солдат и захвачено две пушки.Эллины стали основной силой корсарской флотилии, созданной по распоряжению Потёмкина на Чёрном море ввиду многократного численного превосходства турецкого флота. Настоящей грозой османов тогда был греческий корсар Ламброс Кацонис.Греки очень поспособствовали развитию российского торгового судоходства на Чёрном море, наращиванию торговли с Константинополем, Ливорно, Марселем и Александрией (Египет). Вполне закономерным являлось появление в России на этой основе греческих торговых династий.Этническими греками являлись первые православные иерархи Новороссии. Известный богослов Евгений Булгарис стал во главе созданной в 1775 году Славянской и Херсонской епархии. Через четыре года его преемником стал другой грек – Никифор Феотоки. Последний настойчиво проводил политику воссоединения старообрядческих общин с Русской православной церковью."Мы любим превыше всех других народов русских, потому что мы братья по вере, они же любят нас, как единоверных, превыше всех других родов" – поучал архиепископ своих соплеменников.Одновременно с греками в 1778 году в Россию переселилась крупная армянская община (почти 14 тыс. человек). Армяне славились талантами в сферах торговли, ремесла и приумножения финансов. Армянские города виделись Потёмкину как центры деловой активности в Причерноморье.Первым из таковых была основанная крымскими переселенцами Нахичевань-на-Дону (Новая Нахичевань), недалеко от крепости Св. Дмитрия Ростовского (будущего Ростова-на-Дону). Вторым стал Григориополь, возникший в Приднестровье Его жители переселялись из османских владений за Днестром.Статусом армянских колоний Новая Начичевань и Григориополь обладали до 1879 и 1840 годов, соответственно. Особо впечатляющего развития достиг армянский город на Дону.Для немецкой колонизации Новороссии большое значение имел манифест Екатерины II 1763 года "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах". Массовая миграция из Германии началась в 1789 году. Тогда, на территорию Екатеринославского уезда прибыло 228 семей прусских меннонитов. В 1790 году они основали 8 колоний, которые располагались вблизи Днепра. Одновременно с меннонитами прибыло и около 900 других германцев, не имевших единой общины.Благодаря экономическому и административному стимулированию переселенческая волна из Германии росла. В первом десятилетии XIX века она была направлена преимущественно на Херсонскую, Таврическую и Екатеринославскую губернии. К середине века в них существовало 40, 50 и 26 немецких поселений, соответственно. Наиболее "германским" по этническому составу являлся Одесский уезд, где немцы составляли почти 20% населения.Немцы стали первыми в Причерноморье широко практиковать тонкорунное овцеводство. Уже в начале ХIХ века среди них появились крупные предприниматели, торговавшие скотом и продуктами животноводства.Визитной карточкой "немецкой" Новороссии, безусловно, являлась бизнес-империя Фальц-Фейнов. В начале ХХ века она включала в себя 10 имений, ряд фабрик, транспортную инфраструктуру и даже частный порт. Здесь же в Северной Таврии на частные средства был создан первый в России акклиматизационный парк – заповедник "Аскания-Нова".В 1769 году в Новороссии было дозволено селиться евреям. К середине XIX века 1532 еврейские семьи проживали 15-ти сельских колониях. Правительство направляло на их обустройство значительные средства, но результаты не впечатляли. Земледелие у евреев развивалось очень плохо, а сами они стремились в город.Так впоследствии и получилось, евреи постепенно перебирались в местечки и города, где занимались ремеслом и торговлей, а землю предпочитали сдавать в аренду.Попытка привлечь в новороссийские степи переселенцев из Франции к появлению французских колоний не привела. Не оправдались надежды на поселение бежавших от революции французских роялистов в Приазовье. Данные планы существовали у Екатерины II и Павла I.Тем не менее, французы оказались широко представлены в руководстве Новороссии начала XIX века. Герцог де Ришелье был Новороссийско-Бессарабским генерал-губернатором с резиденцией в Одессе. Его преемником стал другой французский эмигрант – граф Александр Ланжерон. Карл Сен При возглавлял Херсонскую губернию, Иосиф Россет командовал Одесским портом, а также карантином и гребной флотилией. Поль Дебрюкс занимал должности директора Керченских соляных копей и начальника Керченской таможни.Мощные позиции в политической элите Новороссии получили выходцы из Польши. В Екатерининскую эпоху польская шляхта активно участвовала в помещичьей колонизации региона. К примеру предок лидера Всероссийского движения "Союз Русского Сокольства", крупного херсонского помещика Александра Гижицкого – Игнатий Гижицкий, поступил на русскую службу в 1780 году. На военном поприще он дослужился до командира Александрийского гусарского полка, а во время вторжения Наполеона возглавил Житомирское ополчение. За верную службу поляк был вознаграждён обширными земельными владениями.Вероятно, последней крупной кампанией по переселению иностранных подданных в Новороссию являлась "болгарская" эпопея после Крымской войны. По условиям Парижского мира Придунайский край передавался Россией вассально зависимому от Турции Молдавскому княжеству. В регионе находилось 40 болгарских колоний, жители которых относительно недавно пришли туда, спасаясь от османского ига.Поскольку молдавские власти решили распространить на болгар военную обязанности и резко усилить налоговое бремя, многие колонисты решили уйти в Россию. В Таврической губернии (преимущественно в Бердянском, Мелитопольском и Днепровском уездах) тогда обосновались 3,5 тысяч болгарских семейств.Иностранная колонизация коснулась практически всей территории исторической Новороссии. Но особенно сильно она повлияла на состав населения и хозяйство в западной части региона, а также приморских уездах и городах. Причём наиболее активно она шла в годы царствований Екатерины II и Александра I.Благодаря Новороссийскому проекту иностранные переселенцы смогли послужить России не только как отважные войны, трудолюбивые аграрии, моряки и торговцы. В Причерноморье иностранцы проявили себя как талантливые администраторы и духовные лидеры.

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