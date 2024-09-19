https://ukraina.ru/20240919/1057547577.html

"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам

"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам - 19.09.2024 Украина.ру

"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам

Наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий за ВСУ, опубликовал угрозы в адрес российских журналистов. Наемник частично раскрыл свое местонахождение: Курская область

2024-09-19T10:42

2024-09-19T10:42

2024-09-19T10:42

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всу

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журналист

военкор

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Боевик выложил видео под названием "Это был напряженный месяц для нас в Курске", в котором рассказал, что служит в ВСУ оператором FPV-дрона.Ранее наемник неоднократно публиковал посты о том, как сильно ненавидит русских, и что "вся эта… нация должна быть взята на прицел", а сама Россия - уничтожена.Особые чувства у новозеландца вызывают российские журналисты. В частности, он глумился над гибелью оператора НТВ Валерия Кожина в Горловке за то, что тот якобы не имел права "прикрываться" надписью "Пресса" на одежде."Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", - написал О'Брайан.Наемник радовался сообщению о смерти в Курской области военкора Евгения Поддубного, а когда выяснилось, что журналист жив, он пообещал ударить по нему.Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении О'Брайана. Его обвинили сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Покушение на убийство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Подготовка теракта", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", "Наемничество" и многим другим.ВСУ начали атаковать Курскую область утром 6 августа. За это время они потеряли порядка 14 тысяч человек, включая наемников.Также по теме: Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото.

https://ukraina.ru/20240913/1057430465.html

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новости, россия, курская область, новая зеландия, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, иностранные наемники, журналист, военкор