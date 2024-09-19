"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам - 19.09.2024 Украина.ру
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"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам
"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам - 19.09.2024 Украина.ру
"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам
Наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий за ВСУ, опубликовал угрозы в адрес российских журналистов. Наемник частично раскрыл свое местонахождение: Курская область
2024-09-19T10:42
2024-09-19T10:42
новости
россия
курская область
новая зеландия
вооруженные силы украины
следственный комитет
всу
иностранные наемники
журналист
военкор
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Боевик выложил видео под названием "Это был напряженный месяц для нас в Курске", в котором рассказал, что служит в ВСУ оператором FPV-дрона.Ранее наемник неоднократно публиковал посты о том, как сильно ненавидит русских, и что "вся эта… нация должна быть взята на прицел", а сама Россия - уничтожена.Особые чувства у новозеландца вызывают российские журналисты. В частности, он глумился над гибелью оператора НТВ Валерия Кожина в Горловке за то, что тот якобы не имел права "прикрываться" надписью "Пресса" на одежде."Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", - написал О'Брайан.Наемник радовался сообщению о смерти в Курской области военкора Евгения Поддубного, а когда выяснилось, что журналист жив, он пообещал ударить по нему.Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении О'Брайана. Его обвинили сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Покушение на убийство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Подготовка теракта", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", "Наемничество" и многим другим.ВСУ начали атаковать Курскую область утром 6 августа. За это время они потеряли порядка 14 тысяч человек, включая наемников.Также по теме: Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото.
https://ukraina.ru/20240913/1057430465.html
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новости, россия, курская область, новая зеландия, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, иностранные наемники, журналист, военкор
Новости, Россия, Курская область, Новая Зеландия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВСУ, иностранные наемники, журналист, военкор

"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам

10:42 19.09.2024
 
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Наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий за ВСУ, опубликовал угрозы в адрес российских журналистов. Наемник частично раскрыл свое местонахождение: Курская область
Боевик выложил видео под названием "Это был напряженный месяц для нас в Курске", в котором рассказал, что служит в ВСУ оператором FPV-дрона.
Ранее наемник неоднократно публиковал посты о том, как сильно ненавидит русских, и что "вся эта… нация должна быть взята на прицел", а сама Россия - уничтожена.
Особые чувства у новозеландца вызывают российские журналисты. В частности, он глумился над гибелью оператора НТВ Валерия Кожина в Горловке за то, что тот якобы не имел права "прикрываться" надписью "Пресса" на одежде.
"Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", - написал О'Брайан.
Наемник радовался сообщению о смерти в Курской области военкора Евгения Поддубного, а когда выяснилось, что журналист жив, он пообещал ударить по нему.
13 сентября, 12:13
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Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении О'Брайана. Его обвинили сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Покушение на убийство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Подготовка теракта", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", "Наемничество" и многим другим.
ВСУ начали атаковать Курскую область утром 6 августа. За это время они потеряли порядка 14 тысяч человек, включая наемников.
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Также по теме: Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото.
 
НовостиРоссияКурская областьНовая ЗеландияВооруженные силы УкраиныСледственный комитетВСУиностранные наемникижурналиствоенкор
 
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