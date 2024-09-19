Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября
Беда украинской энергетики; голосование Европарламента за разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием; арестованный за убийство Фарион опасается за свою жизнь
Очень сложная зима
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что ровно половина украинских объектов энергетики была уничтожена за время военных действий. Ее слова публикует BBC:
"Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе", – сказала фон дер Ляйен. С этой целью она собирается посетить Киев 20 сентября и встретиться с Владимиром Зеленским.
Половина украинской энергетики, по ее оценке, равна всем энергетическим мощностям Литвы, Латвии и Эстонии.
Помощь, которую Украина уже получила для восстановления энергетики (более 2 миллиардов евро от Евросоюза за два с половиной года) недостаточна, констатируют в Еврокомиссии. На прошлой неделе в Киеве на Контрактовой площади выставили в качестве экспоната разрушенную обстрелом подстанцию из столичного региона.
Согласно отчету ООН с комментариями экспертов, в эту зиму отключения электричества на Украине могут достигать 18 часов, а сама зима названа "очень сложной".
По состоянию на июнь (в момент опроса экспертов) 73% тепловых электростанций были выведены из строя.
Также BBC пишет о том, что Международное энергетическое агентство ожидает прекращения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия транзитного соглашения в конце года, предупреждая о том, что Киеву и его соседям предстоит тяжелая зима.
В ходе пресс-конференции Зеленский ранее заявил, что соглашение продлевать не собирается.
"Не исключено, что какое-то соглашение о продолжении транзитных потоков еще может быть найдено", – говорится, однако, в докладе МЭА.
"Нагрузка на систему сейчас огромна", – заявило базирующееся в Париже агентство. "В результате интенсивных атак в период с марта по май 2024 года к середине года на Украине осталось лишь около трети довоенных мощностей по выработке электроэнергии, даже до того, как наступили латентные времена", – пишет BBC, отмечая, что удары, нанесенные по энергетике в этом году, принесли больший урон, чем в 2022 и 2023.
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"Призыв Европарламента ведет к ядерной войне"
В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно разрешить Украине дальнобойные удары по территории РФ.
Ранее в Киеве заявляли, что в Лондоне и Вашингтоне вот-вот будет принято такое решение, но премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергал это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил о том, что решение, вероятно, будет принято.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня заявил, что "призыв Европарламента ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия".
За проголосовали 425 депутатов, против – 131, 63 воздержались.
В данный момент дальнобойные ракеты поставляют Украине США, Франция и Британия.
Решение ожидается на встрече Генассамблеи ООН, где планируют встретиться президент США Джо Байден и Зеленский.
"Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, нужно значительно больше беспилотников (больше 100), чем сегодня летит в сторону России. Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены (это же массовая цель), а наши перехватчики окажут на них сильное воздействие.
Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка", – отмечал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, прежде всего необходимо провести международную конференцию по ядерной безопасности, потому что возможные удары ВСУ дальнобойными ракетами, во-первых, угрожают безопасности объектам атомной энергетики, а во-вторых, провоцируют Россию на серьезный ответ.
"Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".
России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", – заключил он в интервью изданию Украина.ру.
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"Если со мной что-то случится, мне помогли"
Восемнадцатилетний Вячеслав Зинченко, арестованный по подозрению в убийстве филолога и активистки праворадикального толка Ирины Фарион не собирается кончать жизнь самоубийством, и боится, что его могут убить в СИЗО или тюрьме.
Львовский суд (несмотря на днепропетровскую прописку Зинченко) сегодня избирал для него меру пресечения, и продлил сроки досудебного расследования до 26 января 2025.
. Прокуратура заявила, что за 2 месяца не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, назначена еще 51 дополнительная экспертиза.
"Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-нибудь случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения", - заявил Вячеслав Зинченко на суде, где на него с проклятиями и угрозами в очередной раз бросилась дочь Фарион София Семчишин.
Зинченко не признает свою вину, а улики по-прежнему являются недостаточными для предъявления обвинения.
Подробнее об убийстве Фарион - в материале Павла Волкова Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила на сайте Украина.ру.