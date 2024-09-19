Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру
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Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября
Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру
Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября
Беда украинской энергетики; голосование Европарламента за разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием; арестованный за убийство Фарион опасается за свою жизнь
2024-09-19T18:39
2024-09-19T18:39
эксклюзив
хроники
украина
россия
киев
ирина фарион
владимир зеленский
европарламент
вооруженные силы украины
энергетика
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Очень сложная зимаГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что ровно половина украинских объектов энергетики была уничтожена за время военных действий. Ее слова публикует BBC:"Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе", – сказала фон дер Ляйен. С этой целью она собирается посетить Киев 20 сентября и встретиться с Владимиром Зеленским.Половина украинской энергетики, по ее оценке, равна всем энергетическим мощностям Литвы, Латвии и Эстонии.Помощь, которую Украина уже получила для восстановления энергетики (более 2 миллиардов евро от Евросоюза за два с половиной года) недостаточна, констатируют в Еврокомиссии. На прошлой неделе в Киеве на Контрактовой площади выставили в качестве экспоната разрушенную обстрелом подстанцию из столичного региона.По состоянию на июнь (в момент опроса экспертов) 73% тепловых электростанций были выведены из строя.Также BBC пишет о том, что Международное энергетическое агентство ожидает прекращения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия транзитного соглашения в конце года, предупреждая о том, что Киеву и его соседям предстоит тяжелая зима.В ходе пресс-конференции Зеленский ранее заявил, что соглашение продлевать не собирается."Не исключено, что какое-то соглашение о продолжении транзитных потоков еще может быть найдено", – говорится, однако, в докладе МЭА."Нагрузка на систему сейчас огромна", – заявило базирующееся в Париже агентство. "В результате интенсивных атак в период с марта по май 2024 года к середине года на Украине осталось лишь около трети довоенных мощностей по выработке электроэнергии, даже до того, как наступили латентные времена", – пишет BBC, отмечая, что удары, нанесенные по энергетике в этом году, принесли больший урон, чем в 2022 и 2023."Призыв Европарламента ведет к ядерной войне"В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно разрешить Украине дальнобойные удары по территории РФ.Ранее в Киеве заявляли, что в Лондоне и Вашингтоне вот-вот будет принято такое решение, но премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергал это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил о том, что решение, вероятно, будет принято.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня заявил, что "призыв Европарламента ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия".В данный момент дальнобойные ракеты поставляют Украине США, Франция и Британия.Решение ожидается на встрече Генассамблеи ООН, где планируют встретиться президент США Джо Байден и Зеленский."Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, нужно значительно больше беспилотников (больше 100), чем сегодня летит в сторону России. Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены (это же массовая цель), а наши перехватчики окажут на них сильное воздействие.Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка", – отмечал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, прежде всего необходимо провести международную конференцию по ядерной безопасности, потому что возможные удары ВСУ дальнобойными ракетами, во-первых, угрожают безопасности объектам атомной энергетики, а во-вторых, провоцируют Россию на серьезный ответ."Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", – заключил он в интервью изданию Украина.ру."Если со мной что-то случится, мне помогли"Восемнадцатилетний Вячеслав Зинченко, арестованный по подозрению в убийстве филолога и активистки праворадикального толка Ирины Фарион не собирается кончать жизнь самоубийством, и боится, что его могут убить в СИЗО или тюрьме.Львовский суд (несмотря на днепропетровскую прописку Зинченко) сегодня избирал для него меру пресечения, и продлил сроки досудебного расследования до 26 января 2025.. Прокуратура заявила, что за 2 месяца не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, назначена еще 51 дополнительная экспертиза."Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-нибудь случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения", - заявил Вячеслав Зинченко на суде, где на него с проклятиями и угрозами в очередной раз бросилась дочь Фарион София Семчишин.Зинченко не признает свою вину, а улики по-прежнему являются недостаточными для предъявления обвинения.Подробнее об убийстве Фарион - в материале Павла Волкова Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240917/1057490012.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, киев, ирина фарион, владимир зеленский, европарламент, вооруженные силы украины, энергетика
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Киев, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Европарламент, Вооруженные силы Украины, энергетика

Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября

18:39 19.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовая подстанция "Анна" в Свердловской области
Новая подстанция Анна в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Сергей Зуев
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Беда украинской энергетики; голосование Европарламента за разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием; арестованный за убийство Фарион опасается за свою жизнь
Очень сложная зима
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что ровно половина украинских объектов энергетики была уничтожена за время военных действий. Ее слова публикует BBC:
"Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе", – сказала фон дер Ляйен. С этой целью она собирается посетить Киев 20 сентября и встретиться с Владимиром Зеленским.
Половина украинской энергетики, по ее оценке, равна всем энергетическим мощностям Литвы, Латвии и Эстонии.
Помощь, которую Украина уже получила для восстановления энергетики (более 2 миллиардов евро от Евросоюза за два с половиной года) недостаточна, констатируют в Еврокомиссии. На прошлой неделе в Киеве на Контрактовой площади выставили в качестве экспоната разрушенную обстрелом подстанцию из столичного региона.
Согласно отчету ООН с комментариями экспертов, в эту зиму отключения электричества на Украине могут достигать 18 часов, а сама зима названа "очень сложной".
По состоянию на июнь (в момент опроса экспертов) 73% тепловых электростанций были выведены из строя.
Также BBC пишет о том, что Международное энергетическое агентство ожидает прекращения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия транзитного соглашения в конце года, предупреждая о том, что Киеву и его соседям предстоит тяжелая зима.
В ходе пресс-конференции Зеленский ранее заявил, что соглашение продлевать не собирается.
"Не исключено, что какое-то соглашение о продолжении транзитных потоков еще может быть найдено", – говорится, однако, в докладе МЭА.
"Нагрузка на систему сейчас огромна", – заявило базирующееся в Париже агентство. "В результате интенсивных атак в период с марта по май 2024 года к середине года на Украине осталось лишь около трети довоенных мощностей по выработке электроэнергии, даже до того, как наступили латентные времена", – пишет BBC, отмечая, что удары, нанесенные по энергетике в этом году, принесли больший урон, чем в 2022 и 2023.
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"Призыв Европарламента ведет к ядерной войне"
В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно разрешить Украине дальнобойные удары по территории РФ.
Ранее в Киеве заявляли, что в Лондоне и Вашингтоне вот-вот будет принято такое решение, но премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергал это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил о том, что решение, вероятно, будет принято.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня заявил, что "призыв Европарламента ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия".

За проголосовали 425 депутатов, против – 131, 63 воздержались.

В данный момент дальнобойные ракеты поставляют Украине США, Франция и Британия.
Решение ожидается на встрече Генассамблеи ООН, где планируют встретиться президент США Джо Байден и Зеленский.
"Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, нужно значительно больше беспилотников (больше 100), чем сегодня летит в сторону России. Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены (это же массовая цель), а наши перехватчики окажут на них сильное воздействие.
Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка", – отмечал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, прежде всего необходимо провести международную конференцию по ядерной безопасности, потому что возможные удары ВСУ дальнобойными ракетами, во-первых, угрожают безопасности объектам атомной энергетики, а во-вторых, провоцируют Россию на серьезный ответ.
"Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".
России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", – заключил он в интервью изданию Украина.ру.
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"Если со мной что-то случится, мне помогли"
Восемнадцатилетний Вячеслав Зинченко, арестованный по подозрению в убийстве филолога и активистки праворадикального толка Ирины Фарион не собирается кончать жизнь самоубийством, и боится, что его могут убить в СИЗО или тюрьме.
Львовский суд (несмотря на днепропетровскую прописку Зинченко) сегодня избирал для него меру пресечения, и продлил сроки досудебного расследования до 26 января 2025.
. Прокуратура заявила, что за 2 месяца не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, назначена еще 51 дополнительная экспертиза.
"Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-нибудь случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения", - заявил Вячеслав Зинченко на суде, где на него с проклятиями и угрозами в очередной раз бросилась дочь Фарион София Семчишин.
Зинченко не признает свою вину, а улики по-прежнему являются недостаточными для предъявления обвинения.
Подробнее об убийстве Фарион - в материале Павла Волкова Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила на сайте Украина.ру.
 
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