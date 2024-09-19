Армения выходит, Азербайджан входит. Чем могут закончиться игры Пашиняна вокруг ОДКБ - 19.09.2024 Украина.ру
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Армения выходит, Азербайджан входит. Чем могут закончиться игры Пашиняна вокруг ОДКБ
Армения выходит, Азербайджан входит. Чем могут закончиться игры Пашиняна вокруг ОДКБ - 19.09.2024 Украина.ру
Армения выходит, Азербайджан входит. Чем могут закончиться игры Пашиняна вокруг ОДКБ
Армения заморозила участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 18 сентября на 2-м Армянском глобальном саммите заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.
2024-09-19T18:21
2024-09-19T18:21
эксклюзив
армения
россия
ереван
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
снг
цру
владимир зеленский
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По его словам, Армения приняла такое решение, поскольку ОДКБ "создает угрозы для ее безопасности, ее будущего существования и ее суверенитета".При этом Пашинян уточнил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) или снижать объемы товарооборота и разрывать экономические связи с Россией.В Кремле категорически не согласны с оценкой Пашиняна. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, от ОДКБ не может исходит никакой опасности для суверенитета Армении – наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов."Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал Песков журналистам.Тем временем первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что России стоит пересмотреть отношения с Арменией. Он полагает, что премьер-министр Армении "дрейфует на Запад" и готов повторить путь, который прошел на Украине Владимир Зеленский.Водолацкий считает, что все учения, которые проводят западные страны, уже говорят о сформированной для Армении программе. Парламентарий отметил, что все зависит от граждан страны: захотят они сохранить мир и огромные преференции или пойти по пути Киева.Депутат обратил внимание на слова Пашиняна о том, что Армения не намерена разрывать экономические связи с Россией и ЕАЭС. По его словам, это является "пресловутой моделью" - страна сможет и дальше получать дешевые энергоносители, за счет которых Армении удалось поднять ВВП на 11%. Если же все решения и программы между Россией и Арменией "ложатся на стол" ЦРУ и MI6, нужно полностью пересматривать экономические взаимоотношения, подчеркнул Водолацкий.К заморозке участия в ОДКБ армянские власти шли последовательно. Еще в ноябре 2023 года в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Пашинян сказал, что не будет принимать участие в саммите ОДКБ в Москве, который был запланирован на конец этого месяца.В феврале этого года премьер Армении заявил, что сохранение прежнего уровня военно-технического сотрудничества Еревана с Москвой невозможно "как по объективным, так и по субъективным причинам". По словам Пашиняна, Армения не может полагаться на Россию в деле реформирования своих вооружённых сил.Он утверждал, что совместно с российскими специалистами к 2022 году была разработана концепция модернизации вооруженных сил Армении, но после событий вокруг Нагорного Карабаха наступила пора оценить реалистичность этой концепции.Уже на следующий день после этого заявления Пашиняна последовало другое заявление - министра обороны Армении Сурена Папикяна, который сообщил, что армянские власти сумели добиться серьезных успехов в деле диверсификации источников приобретения различных видов вооружений, прежде всего, за счет сотрудничества с Индией и Францией.По словам журналиста, управляющего партнера информагентства EADaily Вигена Акопяна, "заморозка" правительством Никола Пашиняна членства Армении в ОДКБ – это нонсенс с точки зрения устава этой организации, так как подобной формы участия документ не предполагает."То есть, по сути дела, Ереван остается полноправным членом организации, саботирующим и вносящим разлад в ее же работу. Секретариат ОДКБ старается, наверное, не выносить сор из избы, ведя себя корректно, или ожидая, опять же, наверное, что следующая власть Армении, которая сменит режим Пашиняна, будет вести себя более продуктивно", - заявил эксперт в интервью Украине.ру.По его словам, никаких прямых последствий подобные демарши для Армении внешне не влекут. Важность ОДКБ для Еревана состояла в возможности закупать российское оружие по внутренним ценам, добавил Акопян."США, как об этом прямо заявил в Ереване советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, настоятельно рекомендовали Пашиняну и Ко распрощаться с российским оружием и переключиться на индийское и французское. При этом безопасность территории Армении гарантируется Москвой и вне ОДКБ - на основе двусторонних межгосударственных соглашений, в частности, об условиях дислокации 102-ой военной базы в Армении", - рассказал эксперт.Вместе с тем, очевидно, что и для России уже явно хулиганское поведение армянской стороны каких-либо критических проблем не влечет, отметил журналист. И даже если Ереван примет решение выйти из ОДКБ, как на днях не исключал Пашинян, союз не потеряет в плане своей обороноспособности, полагает Акопян."Напомню, что тот же Узбекистан приостановил членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 19 декабря 2012 года. И ничего. Другое дело, что на демарши Пашиняна реагируют только Минск и Москва. Да и то довольно вяло", - добавил эксперт.По его словам, остальные участники ОДКБ - Казахстан, Киргизия и Таджикистан, по всей видимости игнорируют армянские маневры с "заморозкой" членства в едином с ними организации. Причина в том, что им или нечего сказать, или же эксцентричная линия Пашиняна им вполне по душе, позволяя тестировать эффективность реакции Москвы и в этом плане жизнеспособность российских интеграционных начинаний, считает Акопян."С другой стороны, чисто умозрительно, если выход Армении из ОДКБ увенчается входом туда Азербайджана, то вопрос о том, кто выиграл от такой рокировки, а кто проиграл, станет весьма и весьма дискуссионным", - резюмировал Виген Акопян.О новом взгляде на армянскую историю в статье Татьяны Стоянович Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность
https://ukraina.ru/20240204/1053070902.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, россия, ереван, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, снг, цру, владимир зеленский
Эксклюзив, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, СНГ, ЦРУ, Владимир Зеленский

Армения выходит, Азербайджан входит. Чем могут закончиться игры Пашиняна вокруг ОДКБ

18:21 19.09.2024
 
© op78.ruГерб ОДКБ
Герб ОДКБ
© op78.ru
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Армения заморозила участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 18 сентября на 2-м Армянском глобальном саммите заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.
По его словам, Армения приняла такое решение, поскольку ОДКБ "создает угрозы для ее безопасности, ее будущего существования и ее суверенитета".
При этом Пашинян уточнил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) или снижать объемы товарооборота и разрывать экономические связи с Россией.
В Кремле категорически не согласны с оценкой Пашиняна. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, от ОДКБ не может исходит никакой опасности для суверенитета Армении – наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов.
"Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал Песков журналистам.
Тем временем первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что России стоит пересмотреть отношения с Арменией. Он полагает, что премьер-министр Армении "дрейфует на Запад" и готов повторить путь, который прошел на Украине Владимир Зеленский.
Водолацкий считает, что все учения, которые проводят западные страны, уже говорят о сформированной для Армении программе. Парламентарий отметил, что все зависит от граждан страны: захотят они сохранить мир и огромные преференции или пойти по пути Киева.
Депутат обратил внимание на слова Пашиняна о том, что Армения не намерена разрывать экономические связи с Россией и ЕАЭС. По его словам, это является "пресловутой моделью" - страна сможет и дальше получать дешевые энергоносители, за счет которых Армении удалось поднять ВВП на 11%. Если же все решения и программы между Россией и Арменией "ложатся на стол" ЦРУ и MI6, нужно полностью пересматривать экономические взаимоотношения, подчеркнул Водолацкий.
4 февраля, 09:34
Армения отказывается от военного сотрудничества с Россией. Но зачем Пашиняну армия?Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение прежнего уровня военно-технического сотрудничества Еревана с Москвой невозможно "как по объективным, так и по субъективным причинам". По словам Пашиняна, Армения не может полагаться на Россию в деле реформирования своих вооружённых сил.
К заморозке участия в ОДКБ армянские власти шли последовательно. Еще в ноябре 2023 года в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Пашинян сказал, что не будет принимать участие в саммите ОДКБ в Москве, который был запланирован на конец этого месяца.
В феврале этого года премьер Армении заявил, что сохранение прежнего уровня военно-технического сотрудничества Еревана с Москвой невозможно "как по объективным, так и по субъективным причинам". По словам Пашиняна, Армения не может полагаться на Россию в деле реформирования своих вооружённых сил.
Он утверждал, что совместно с российскими специалистами к 2022 году была разработана концепция модернизации вооруженных сил Армении, но после событий вокруг Нагорного Карабаха наступила пора оценить реалистичность этой концепции.
Уже на следующий день после этого заявления Пашиняна последовало другое заявление - министра обороны Армении Сурена Папикяна, который сообщил, что армянские власти сумели добиться серьезных успехов в деле диверсификации источников приобретения различных видов вооружений, прежде всего, за счет сотрудничества с Индией и Францией.
По словам журналиста, управляющего партнера информагентства EADaily Вигена Акопяна, "заморозка" правительством Никола Пашиняна членства Армении в ОДКБ – это нонсенс с точки зрения устава этой организации, так как подобной формы участия документ не предполагает.
"То есть, по сути дела, Ереван остается полноправным членом организации, саботирующим и вносящим разлад в ее же работу. Секретариат ОДКБ старается, наверное, не выносить сор из избы, ведя себя корректно, или ожидая, опять же, наверное, что следующая власть Армении, которая сменит режим Пашиняна, будет вести себя более продуктивно", - заявил эксперт в интервью Украине.ру.
По его словам, никаких прямых последствий подобные демарши для Армении внешне не влекут. Важность ОДКБ для Еревана состояла в возможности закупать российское оружие по внутренним ценам, добавил Акопян.
"США, как об этом прямо заявил в Ереване советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, настоятельно рекомендовали Пашиняну и Ко распрощаться с российским оружием и переключиться на индийское и французское. При этом безопасность территории Армении гарантируется Москвой и вне ОДКБ - на основе двусторонних межгосударственных соглашений, в частности, об условиях дислокации 102-ой военной базы в Армении", - рассказал эксперт.
Вместе с тем, очевидно, что и для России уже явно хулиганское поведение армянской стороны каких-либо критических проблем не влечет, отметил журналист. И даже если Ереван примет решение выйти из ОДКБ, как на днях не исключал Пашинян, союз не потеряет в плане своей обороноспособности, полагает Акопян.
"Напомню, что тот же Узбекистан приостановил членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 19 декабря 2012 года. И ничего. Другое дело, что на демарши Пашиняна реагируют только Минск и Москва. Да и то довольно вяло", - добавил эксперт.
По его словам, остальные участники ОДКБ - Казахстан, Киргизия и Таджикистан, по всей видимости игнорируют армянские маневры с "заморозкой" членства в едином с ними организации. Причина в том, что им или нечего сказать, или же эксцентричная линия Пашиняна им вполне по душе, позволяя тестировать эффективность реакции Москвы и в этом плане жизнеспособность российских интеграционных начинаний, считает Акопян.
"С другой стороны, чисто умозрительно, если выход Армении из ОДКБ увенчается входом туда Азербайджана, то вопрос о том, кто выиграл от такой рокировки, а кто проиграл, станет весьма и весьма дискуссионным", - резюмировал Виген Акопян.
О новом взгляде на армянскую историю в статье Татьяны Стоянович Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность
 
ЭксклюзивАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянДмитрий ПесковОДКБСНГЦРУВладимир Зеленский
 
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