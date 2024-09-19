Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион - 19.09.2024 Украина.ру
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Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион
Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион - 19.09.2024 Украина.ру
Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион
Подозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме
2024-09-19T15:51
2024-09-19T15:51
новости
россия
украина
ирина фарион
верховная рада
нацисты
убийство
суд
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Недавно ему публично угрожала дочь Фарион София Семчишина. Она говорила, что он "сдохнет в тюрьме". Также она выражала недовольство тем, что Зинченко позволили не посещать судебные заседания, а участвовать в них онлайн."Зинченко не посещает судебные заседания, а участвует в них онлайн. А вот митрополиту Арсению (его обвиняют в распространении сведений о перемещении и позициях ВСУ. - Ред.) отказывают в выступлении по видеоконференции. И он - пожилой и больной человек ежедневно в автозаке ездит 300 км туда и 300 обратно в зоне боевых действий", - возмутилась украинский блогер Мирослава Бердник.Итог заседания по делу об убийстве Фарион: арест Зинченко продлен до 26 января. Это решение было мотивировано тем, что за два месяца прокуратура не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, и нужна еще 51 дополнительная экспертиза.Тем временем сторона защиты ходатайствует об отводе двух судей. Причина - их якобы застукали в объятиях дочери Фарион.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице.Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Зинченко. Когда следователи попросили его объяснить свой поступок, парень начал улыбаться и ответил: "Следующий вопрос".Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Еще по теме: Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, украина, ирина фарион, верховная рада, нацисты, убийство, суд
Новости, Россия, Украина, Ирина Фарион, Верховная Рада, нацисты, убийство, Суд

Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион

15:51 19.09.2024
 
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Подозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме
"Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-нибудь случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения", - заявил Зинченко в суде.
Недавно ему публично угрожала дочь Фарион София Семчишина. Она говорила, что он "сдохнет в тюрьме". Также она выражала недовольство тем, что Зинченко позволили не посещать судебные заседания, а участвовать в них онлайн.
"Зинченко не посещает судебные заседания, а участвует в них онлайн. А вот митрополиту Арсению (его обвиняют в распространении сведений о перемещении и позициях ВСУ. - Ред.) отказывают в выступлении по видеоконференции. И он - пожилой и больной человек ежедневно в автозаке ездит 300 км туда и 300 обратно в зоне боевых действий", - возмутилась украинский блогер Мирослава Бердник.
Итог заседания по делу об убийстве Фарион: арест Зинченко продлен до 26 января. Это решение было мотивировано тем, что за два месяца прокуратура не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, и нужна еще 51 дополнительная экспертиза.
Тем временем сторона защиты ходатайствует об отводе двух судей. Причина - их якобы застукали в объятиях дочери Фарион.
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В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице.
Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.
Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Зинченко. Когда следователи попросили его объяснить свой поступок, парень начал улыбаться и ответил: "Следующий вопрос".
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Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.
Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться".
"Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*
В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.
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Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
Еще по теме: Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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