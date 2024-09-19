https://ukraina.ru/20240919/1057558325.html

Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион

Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион - 19.09.2024 Украина.ру

Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы Фарион

Подозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме

2024-09-19T15:51

2024-09-19T15:51

2024-09-19T15:51

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Недавно ему публично угрожала дочь Фарион София Семчишина. Она говорила, что он "сдохнет в тюрьме". Также она выражала недовольство тем, что Зинченко позволили не посещать судебные заседания, а участвовать в них онлайн."Зинченко не посещает судебные заседания, а участвует в них онлайн. А вот митрополиту Арсению (его обвиняют в распространении сведений о перемещении и позициях ВСУ. - Ред.) отказывают в выступлении по видеоконференции. И он - пожилой и больной человек ежедневно в автозаке ездит 300 км туда и 300 обратно в зоне боевых действий", - возмутилась украинский блогер Мирослава Бердник.Итог заседания по делу об убийстве Фарион: арест Зинченко продлен до 26 января. Это решение было мотивировано тем, что за два месяца прокуратура не успела установить все обстоятельства уголовного преступления, и нужна еще 51 дополнительная экспертиза.Тем временем сторона защиты ходатайствует об отводе двух судей. Причина - их якобы застукали в объятиях дочери Фарион.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице.Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Зинченко. Когда следователи попросили его объяснить свой поступок, парень начал улыбаться и ответил: "Следующий вопрос".Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Еще по теме: Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240726/1056498192.html

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новости, россия, украина, ирина фарион, верховная рада, нацисты, убийство, суд