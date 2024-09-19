https://ukraina.ru/20240919/1057568914.html

Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах

Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах - 19.09.2024 Украина.ру

Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах

Белоруссия готова сотрудничать с Донецкой Народной Республикой, поддерживать и помогать в разных сферах. Об этом 19 сентября в Минске главе ДНР заявил Александр Лукашенко.

2024-09-19T18:59

2024-09-19T18:59

2024-09-19T19:03

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"Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой, - заявил Лукашенко в ходе переговоров с Пушилиным.Лукашенко подчеркнул, что в этом сотрудничестве нужно уходить от всяких посредников и официальный Минск готов это делать, отметили в пресс-службе президента Белоруссии."Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать", - сказал Лукашенко.Он также отметил давно накопленный опыт сотрудничества Белоруссии с Донецкой областью в составе Украины. Лукашенко заметил, что "естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время".Лукашенко напомнил, что Белоруссия принимала детей из ДНР – они проходили лечение и отдыхали в постсоветской республике. При этом из-за рубежа слышатся обвинения, сказал он Пушилину, "что мы воруем, оказывается, ваших детей"."Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества - только мир", - подчеркнул Лукашенко.Пушилин от имени жителей ДНР и себя лично поблагодарил Лукашенко за всестороннюю помощь, отметили в пресс-службе белорусского лидера."У нас очень много точек соприкосновения. И это не только общая история, но и видение дальнейшего развития. Это только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И наша задача - выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям. Спасибо вам", - сказал глава ДНР.Ранее в новостях: "Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в ГерманииТакже на эту тему: МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей

https://ukraina.ru/20230920/1049578340.html

донецкая народная республика

украина

белоруссия

бывший ссср

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