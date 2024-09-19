Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах - 19.09.2024 Украина.ру
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Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах
Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах - 19.09.2024 Украина.ру
Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах
Белоруссия готова сотрудничать с Донецкой Народной Республикой, поддерживать и помогать в разных сферах. Об этом 19 сентября в Минске главе ДНР заявил Александр Лукашенко.
2024-09-19T18:59
2024-09-19T19:03
новости
донецкая народная республика
украина
белоруссия
александр лукашенко
денис пушилин
постсоветское пространство
бывший ссср
днр
минск
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"Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой, - заявил Лукашенко в ходе переговоров с Пушилиным.Лукашенко подчеркнул, что в этом сотрудничестве нужно уходить от всяких посредников и официальный Минск готов это делать, отметили в пресс-службе президента Белоруссии."Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать", - сказал Лукашенко.Он также отметил давно накопленный опыт сотрудничества Белоруссии с Донецкой областью в составе Украины. Лукашенко заметил, что "естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время".Лукашенко напомнил, что Белоруссия принимала детей из ДНР – они проходили лечение и отдыхали в постсоветской республике. При этом из-за рубежа слышатся обвинения, сказал он Пушилину, "что мы воруем, оказывается, ваших детей"."Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества - только мир", - подчеркнул Лукашенко.Пушилин от имени жителей ДНР и себя лично поблагодарил Лукашенко за всестороннюю помощь, отметили в пресс-службе белорусского лидера."У нас очень много точек соприкосновения. И это не только общая история, но и видение дальнейшего развития. Это только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И наша задача - выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям. Спасибо вам", - сказал глава ДНР.Ранее в новостях: "Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в ГерманииТакже на эту тему: МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей
https://ukraina.ru/20230920/1049578340.html
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бывший ссср
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новости, донецкая народная республика, украина, белоруссия, александр лукашенко, денис пушилин, постсоветское пространство, бывший ссср, днр, минск, донбасс, восстановление донбасса, новые регионы, признание, международные отношения
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Денис Пушилин, постсоветское пространство, бывший СССР, ДНР, Минск, Донбасс, восстановление Донбасса, Новые регионы, признание, международные отношения

Лукашенко пообещал Пушилину сотрудничать с ДНР и Украиной на одинаковых принципах

18:59 19.09.2024 (обновлено: 19:03 19.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКруглый стол "Минские договоренности. Итоги - 2015"
Круглый стол Минские договоренности. Итоги - 2015 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Белоруссия готова сотрудничать с Донецкой Народной Республикой, поддерживать и помогать в разных сферах. Об этом 19 сентября в Минске главе ДНР заявил Александр Лукашенко.
"Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой, - заявил Лукашенко в ходе переговоров с Пушилиным.
Лукашенко подчеркнул, что в этом сотрудничестве нужно уходить от всяких посредников и официальный Минск готов это делать, отметили в пресс-службе президента Белоруссии.
"Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать", - сказал Лукашенко.
Он также отметил давно накопленный опыт сотрудничества Белоруссии с Донецкой областью в составе Украины. Лукашенко заметил, что "естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время".
Лукашенко напомнил, что Белоруссия принимала детей из ДНР – они проходили лечение и отдыхали в постсоветской республике. При этом из-за рубежа слышатся обвинения, сказал он Пушилину, "что мы воруем, оказывается, ваших детей".
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября 2023, 22:54
Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампанияДети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества - только мир", - подчеркнул Лукашенко.

Пушилин от имени жителей ДНР и себя лично поблагодарил Лукашенко за всестороннюю помощь, отметили в пресс-службе белорусского лидера.
"У нас очень много точек соприкосновения. И это не только общая история, но и видение дальнейшего развития. Это только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И наша задача - выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям. Спасибо вам", - сказал глава ДНР.
Ранее в новостях: "Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии
Также на эту тему: МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детей
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоДенис Пушилинпостсоветское пространствобывший СССРДНРМинскДонбассвосстановление ДонбассаНовые регионыпризнаниемеждународные отношения
 
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