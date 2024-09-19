https://ukraina.ru/20240919/1057543159.html

Переворот из-за Зеленского, бегство ВСУ, МККК под Курском. Главное на Украине на утро 19 сентября

Переворот из-за Зеленского, бегство ВСУ, МККК под Курском. Главное на Украине на утро 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру

Переворот из-за Зеленского, бегство ВСУ, МККК под Курском. Главное на Украине на утро 19 сентября

Зеленского ждет переворот, если он немедленно не проведет выборы. На Украине гремят взрывы, власти фиксируют повреждения, ВСУ оставляют позиции. Российский офис МККК назвал условия, при которых Красный Крест может посетить Курскую область

2024-09-19T09:03

2024-09-19T09:03

2024-09-19T10:59

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале заверил, что Владимира Зеленского ждет переворот, если на Украине не будут немедленно проведены выборы."Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", — написал Дубинский.Он добавил, что считает проведение выборов в кратчайшие сроки шансом для Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".Накануне Зеленский заявил о полной готовности мирного плана."Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану", — заверил он.Французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что одним из пунктов "плана победы" Зеленского станет членство республики в НАТО.Он продолжает надеяться получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение до его ухода из Белого дома через несколько месяцев, говорится в публикации. При этом нынешний президент США неоднократно высказывался против вступления Украины в Североатлантический альянс.Как писали немецкие издания, в план в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.Провалы ВСУВоздушную тревогу объявили в ночь на четверг в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.До этого сигнал также звучал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.Ранее СМИ информировали о взрывах в Харькове.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг в регионе прозвучало более 160 взрывов. В результате несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.СМИ также информировали, что часть Сум была обесточена после ударов ВС РФ.Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказали в силовых структурах."Противник бежит из Гродовки. Свои позиции они практически полностью покинули", — говорится в сообщении.В силовых ведомствах добавили, что в поселке остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кирово на территории ДНР. Также были отмечены случаи успешного поражения формирований ВСУ в районах других населенных пунктов региона, таких как Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба.Несмотря на неудачи националисты не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четыре обстрела на Донецком направлении. Четыре обстрела - на Горловском направлении", - перечислили в телеграм-канале представительства.Всего было выпущено 20 боеприпасов, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.Также ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотника над Курской и один - над Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.МККК под КурскомСотрудники МККК смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной.Там добавили, что прежде чем обсуждать гарантии безопасности, нужна договоренность между сторонами в конфликте.На днях министерство иностранных дел Украины попросило ООН и Международный комитет Красного Креста помочь в удовлетворении нужд гражданского населения территорий Курской области РФ, которые находятся под контролем украинских войск.В ведомстве заявили, что Украина "неукоснительно соблюдает" обязательства в сфере международного гуманитарного права, в том числе по защите гражданского населения от боевых действий.В то же время известно, что для доступа на территорию Курской области международным организациям требуется согласие обеих сторон.Главный юридический директор МККК Кордула Дроге в интервью изданию "Бабель" рассказывала, что такие диалоги ведутся, но не публично.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "провокацией" приглашение Киевом представителей Красного Креста и ООН на занятые украинскими подразделениями территории Курской области. По его словам, Кремль рассчитывает, что обе организации дадут "трезвую оценку подобных провокационных заявлений".В минувший вторник президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области."Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты, это что касается результатов. Конечно, мы не можем вдаваться в детали, это конфиденциальная информация. Но мы можем сказать, что переговоры были интересными, содержательными", - заявили в офисе МККК.Подробнее о выходке украинского МИД — в материале Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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