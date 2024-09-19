Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи - 19.09.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи
Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи - 19.09.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин о том, что происходит под Покровском, Селидово, Курахово и Угледаром.
2024-09-19T17:22
2024-09-19T17:22
сво
эксклюзив
донецк
селидово
марьинка
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Практически ни дня не проходит, чтобы с Донецкого фронта не поступила информация об освобождении того или иного населенного пункта. Сегодня, в четверг, стало известно, что от ВСУ зачищен поселок Георгиевка.Он находится к западу от Донецка: между Марьинкой на востоке и Максимильяновкой на западе. Сразу за Максимильяновкой начинается Курахово, за которое в настоящий момент фактически идет сражение. На этот укрепрайон наступают также и с севера – сейчас бои идут в Горняке.Если Курахово будет освобождено, то это не только прекратит артиллерийские обстрелы Донецка, но и фактически позволит выйти на границу Днепропетровской области. Причем через Курахово проходит трасса Н15, которая ведет прямиком в Запорожье. Правда, расстояние до последнего достаточно большое -178 км.Сейчас российское командование в этом районе решает две задачи. Первая - полное вытеснение с восточного берега реки Волчьей подразделений ВСУ, ушедших с Невельского. Вторая - полная ликвидация Угледарского плацдарма - этот город берут в клещи. В районе Углегорска ВСУ предпринимают контратаки в районе раннее перешедших под российский контроль шахт "Южноукраинская N1" и "Южноукраинская N3", но они заканчиваются ничем. Достаточных сил у украинцев нет.Российская армия продолжает обкладывать Селидово с нескольких сторон. Для этого она прилагает усилия по овладению окрестными терриконами."Сейчас наши берут терриконы на окраинах Украинска и Новогродовки. Как только мы их начнем контролировать, то фактически получим высоты, с которых нам удобно будет обстреливать вражеские позиции. Мы их будем видеть и с юга, со стороны Украинска, и с севера, со стороны Новогродовки. В этом случае самоочевидно, что сопротивление укропов в Селидово будет бесполезно и быстро сведется к нулю", - уверен Александр Матюшин.Что касается Покровска, то российская авиация уничтожает всю инфраструктуру, связанную с обороной там украинского гарнизона: так уже уничтожены три эстакады, которые вели в город. До этого, неделю назад, был разрушен Димитровский мост, ведущий в Мирноград/Димитров, а чуть позже и Горбатый мост, соединявший южную и северную части Покровска.Российские подразделения, идущие в сторону Покровска, продолжают улучшать свои позиции. Так, в районе Гродовки они переправились на западный берег речки Журавка и создали там плацдарм для дальнейшего продвижения.Есть российское продвижение и на купянском направлении."Наши там движутся на запад от населенных пунктов – Табаевка и Кармазиновка, и на северо-запад от Кременной. Есть продвижение в Торецке вдоль улицы Центральной и в районе Часов Яра. У нас полное превосходство в артиллерии и авиации. У нас больше резервов. Украинская армия об нас стачивается. Причем стачиваются лучшие и более мотивированные. Те, кого нахватали на улицах, плохие бойцы. Они неустойчивы в обороне и уходят с позиций, когда начинаем жать посильнее. Когда говорят, что мы ищем слабые места, так мы ищем именно те места, где стоят укропы, воевать не желающие", - говорит Матюшин.Читайте также материал Александра Чаленко Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева
https://ukraina.ru/20240918/1057533299.html
https://ukraina.ru/20240918/1057510727.html
донецк
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
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сво, эксклюзив, донецк, селидово, марьинка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины
СВО, Эксклюзив, Донецк, Селидово, Марьинка, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи

17:22 19.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин о том, что происходит под Покровском, Селидово, Курахово и Угледаром.
Практически ни дня не проходит, чтобы с Донецкого фронта не поступила информация об освобождении того или иного населенного пункта. Сегодня, в четверг, стало известно, что от ВСУ зачищен поселок Георгиевка.
Он находится к западу от Донецка: между Марьинкой на востоке и Максимильяновкой на западе. Сразу за Максимильяновкой начинается Курахово, за которое в настоящий момент фактически идет сражение. На этот укрепрайон наступают также и с севера – сейчас бои идут в Горняке.
Если Курахово будет освобождено, то это не только прекратит артиллерийские обстрелы Донецка, но и фактически позволит выйти на границу Днепропетровской области. Причем через Курахово проходит трасса Н15, которая ведет прямиком в Запорожье. Правда, расстояние до последнего достаточно большое -178 км.
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 17:23
Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину ПрокофьеваДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.
Сейчас российское командование в этом районе решает две задачи. Первая - полное вытеснение с восточного берега реки Волчьей подразделений ВСУ, ушедших с Невельского. Вторая - полная ликвидация Угледарского плацдарма - этот город берут в клещи. В районе Углегорска ВСУ предпринимают контратаки в районе раннее перешедших под российский контроль шахт "Южноукраинская N1" и "Южноукраинская N3", но они заканчиваются ничем. Достаточных сил у украинцев нет.
Российская армия продолжает обкладывать Селидово с нескольких сторон. Для этого она прилагает усилия по овладению окрестными терриконами.
"Сейчас наши берут терриконы на окраинах Украинска и Новогродовки. Как только мы их начнем контролировать, то фактически получим высоты, с которых нам удобно будет обстреливать вражеские позиции. Мы их будем видеть и с юга, со стороны Украинска, и с севера, со стороны Новогродовки. В этом случае самоочевидно, что сопротивление укропов в Селидово будет бесполезно и быстро сведется к нулю", - уверен Александр Матюшин.
Что касается Покровска, то российская авиация уничтожает всю инфраструктуру, связанную с обороной там украинского гарнизона: так уже уничтожены три эстакады, которые вели в город. До этого, неделю назад, был разрушен Димитровский мост, ведущий в Мирноград/Димитров, а чуть позже и Горбатый мост, соединявший южную и северную части Покровска.
Российские подразделения, идущие в сторону Покровска, продолжают улучшать свои позиции. Так, в районе Гродовки они переправились на западный берег речки Журавка и создали там плацдарм для дальнейшего продвижения.
Танк сомалийцев в частном секторе Мариуполя. Кадр из фильма
Вчера, 06:50
Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие танки в зоне боевых действий показали себя самыми надежными при выполнении боевых заданий. Вместе с ним мы отобрали пять таких машин
Есть российское продвижение и на купянском направлении.
"Наши там движутся на запад от населенных пунктов – Табаевка и Кармазиновка, и на северо-запад от Кременной. Есть продвижение в Торецке вдоль улицы Центральной и в районе Часов Яра. У нас полное превосходство в артиллерии и авиации. У нас больше резервов. Украинская армия об нас стачивается. Причем стачиваются лучшие и более мотивированные. Те, кого нахватали на улицах, плохие бойцы. Они неустойчивы в обороне и уходят с позиций, когда начинаем жать посильнее. Когда говорят, что мы ищем слабые места, так мы ищем именно те места, где стоят укропы, воевать не желающие", - говорит Матюшин.
Читайте также материал Александра Чаленко Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева
 
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