https://ukraina.ru/20240919/1057563667.html

Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи

Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи - 19.09.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин о том, что происходит под Покровском, Селидово, Курахово и Угледаром.

2024-09-19T17:22

2024-09-19T17:22

2024-09-19T17:22

сво

эксклюзив

донецк

селидово

марьинка

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Практически ни дня не проходит, чтобы с Донецкого фронта не поступила информация об освобождении того или иного населенного пункта. Сегодня, в четверг, стало известно, что от ВСУ зачищен поселок Георгиевка.Он находится к западу от Донецка: между Марьинкой на востоке и Максимильяновкой на западе. Сразу за Максимильяновкой начинается Курахово, за которое в настоящий момент фактически идет сражение. На этот укрепрайон наступают также и с севера – сейчас бои идут в Горняке.Если Курахово будет освобождено, то это не только прекратит артиллерийские обстрелы Донецка, но и фактически позволит выйти на границу Днепропетровской области. Причем через Курахово проходит трасса Н15, которая ведет прямиком в Запорожье. Правда, расстояние до последнего достаточно большое -178 км.Сейчас российское командование в этом районе решает две задачи. Первая - полное вытеснение с восточного берега реки Волчьей подразделений ВСУ, ушедших с Невельского. Вторая - полная ликвидация Угледарского плацдарма - этот город берут в клещи. В районе Углегорска ВСУ предпринимают контратаки в районе раннее перешедших под российский контроль шахт "Южноукраинская N1" и "Южноукраинская N3", но они заканчиваются ничем. Достаточных сил у украинцев нет.Российская армия продолжает обкладывать Селидово с нескольких сторон. Для этого она прилагает усилия по овладению окрестными терриконами."Сейчас наши берут терриконы на окраинах Украинска и Новогродовки. Как только мы их начнем контролировать, то фактически получим высоты, с которых нам удобно будет обстреливать вражеские позиции. Мы их будем видеть и с юга, со стороны Украинска, и с севера, со стороны Новогродовки. В этом случае самоочевидно, что сопротивление укропов в Селидово будет бесполезно и быстро сведется к нулю", - уверен Александр Матюшин.Что касается Покровска, то российская авиация уничтожает всю инфраструктуру, связанную с обороной там украинского гарнизона: так уже уничтожены три эстакады, которые вели в город. До этого, неделю назад, был разрушен Димитровский мост, ведущий в Мирноград/Димитров, а чуть позже и Горбатый мост, соединявший южную и северную части Покровска.Российские подразделения, идущие в сторону Покровска, продолжают улучшать свои позиции. Так, в районе Гродовки они переправились на западный берег речки Журавка и создали там плацдарм для дальнейшего продвижения.Есть российское продвижение и на купянском направлении."Наши там движутся на запад от населенных пунктов – Табаевка и Кармазиновка, и на северо-запад от Кременной. Есть продвижение в Торецке вдоль улицы Центральной и в районе Часов Яра. У нас полное превосходство в артиллерии и авиации. У нас больше резервов. Украинская армия об нас стачивается. Причем стачиваются лучшие и более мотивированные. Те, кого нахватали на улицах, плохие бойцы. Они неустойчивы в обороне и уходят с позиций, когда начинаем жать посильнее. Когда говорят, что мы ищем слабые места, так мы ищем именно те места, где стоят укропы, воевать не желающие", - говорит Матюшин.Читайте также материал Александра Чаленко Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева

https://ukraina.ru/20240918/1057533299.html

https://ukraina.ru/20240918/1057510727.html

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, эксклюзив, донецк, селидово, марьинка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины