https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложением

Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложением - 17.11.2023 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложением

Возможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова и взять Одессу — пока это остаётся за гранью военной целесообразности и разумности. Но мы можем отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка и взять Авдеевку. А дальше, возможно, кое-кто на Украине дозреет до диалога с Россией.

2023-11-17T09:47

2023-11-17T09:47

2023-11-17T09:47

интервью

нато

польша

украина

россия

авдеевка

всу

запад

валерий залужный

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046180325_0:156:705:553_1920x0_80_0_0_930c46add6a597532c1f941265d3e4c0.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса Роман Шкурлатов.Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом сообщает 16 ноября "Военное обозрение".— Роман Карэнович, сейчас Россия стратегически выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Наступление украинской армии провалилось. А у нас достаточно добровольцев, готовых защищать свою страну, военно-промышленный комплекс (ВПК) работает в три смены. Как вы оцениваете обстановку на разных направлениях в зоне спецоперации(СВО)? Есть ли перспективы завершить ее в скором времени?— Стратегически мы, безусловно, выглядим более уверенно в своих позициях — на перспективу. Мы понимаем, что Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад оказались в позиционном тупике.Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Мы плотно ее удерживаем: где-то идут наступательные действия, где-то — активная оборона. Даже на Днепровском направлении, где ВСУ немного зацепились за левый берег, никаких стратегических предпосылок для развития "ползучего наступления", расширения этого мини-плацдарма у них нет.С другой стороны, направлений, где мы можем резко усилиться и прорвать оборону противника по линии фронта я тоже сейчас не вижу. Мы ожидаем, что в ближайшее время падёт гарнизон Авдеевки. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем [наших войск], хотя, безусловно, есть какие-то полевые тропы, грунтовые подъезды, через которые пока еще снабжают группировку ВСУ.— "В ближайшее время падёт гарнизон Авдеевки". Это какой примерно срок?— Я бы осторожно называл сроки. Думаю, что вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. То есть ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, бросая в пекло одно за другим новые подразделения и части, не считая жертвы.Однако, мне видится, что и на Западе, на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения на поле боя. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице Валерия Залужного.Эти люди громко заявляли о том, что хотят победить нас на поле боя, но сейчас столкнулись с реальностью. И теперь даже уже не политики, а украинские генералы знают истинное положение дел и не будут накручивать лишнее. Не даром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится.— Почему украинская армия несет такое поражение?— Тут ряд факторов. Мы их переигрываем стратегически и в войне на истощение, которое сейчас происходит. У нас намного больше запасов, мобилизационных ресурсов, лучше технические возможности и инженерная мысль.Запад видит, что Украина не показывает никаких успехов на поле боя и постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Скорее всего, они попытаются на каком-то этапе конфликт заморозить.Мы слышим "песни" Арестовича (Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. — Ред.). Он объявил, что идёт на выборы — которых скорее всего не состоится. Но важно не это, а факт того, что украинский политик говорит открыто о своих политических амбициях. Могу предположить, что через подобных персон, выступающих рупорами, коллективный Запад пытается транслировать желаемую картину развития событий на Украине. Они готовы заморозить линию фронта.— России сейчас нужна передышка? Отдельные эксперты считают, что мы может выторговать мир на своих условиях, а Украина дальше сама развалится. Если этого не произойдёт, мы возобновим операцию — ведь во время заморозки конфликта мы нарастим силы.— Конечно, мы можем воспользоваться передышкой и нарастить силы. Конечно, когда боевые действия идут почти два года, есть большой соблазн остановиться, дать передохнуть людям и государству, сохранить жизни своих солдат и офицеров, позволить новым регионам России ощутить вкус жизни без обстрелов.— А обстрелы Донбасса и других новых территорий прекратятся, если будет заморозка?— Нет, они продолжатся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности. У меня нет иллюзий на этот счет — передышка пойдёт скорее на пользу противной стороне, нежели нам. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя — это моё сугубо личное мнение.— Почему?— Во-первых, если мы пойдем на переговоры, что-то где-то за нами останется, но, естественно, Запад ничего не признает. Пауза больше нужна им, потому что их состояние критическое и нужно восстановиться. Состояние мира, ни войны их вполне бы устроило.При этом не важно, вступит в НАТО или Евросоюз оставшаяся часть Украины, подконтрольная Киеву, или нет.Во-вторых, когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит. Такое развитие ситуации нельзя исключать. Конечно, это дело не одного дня, недели или месяца. Но в целом идёт война на истощение, ВСУ начинают проигрывать стратегически и рано или поздно посыпятся.Возможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова, взять Одессу — пока это остаётся за гранью нашей военной целесообразности и разумности. Потому что сопряжено с огромными силами, средствами, большими потерями. Но мы можем отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка, чтобы хотя бы ствольная артиллерия туда не добивала. Можем взять Авдеевку. Подранков оставлять всегда намного опаснее — противника необходимо добивать.Поэтому сейчас нельзя замеряться на условиях Запада: любой Минск — два, три, четыре — такой формат стратегически нам не выгоден. На мой взгляд, это будет самая большая ошибка во всей спецоперации. Но, конечно, решение остается за нашим военным и политическим руководством.— Какие еще силы, средства и ресурсы у нас есть, чтобы продолжать истощать противника?— Во-первых, мы сумели наладить стабильный поток добровольцев. Люди подписывают контракты с Вооружёнными силами, идут в добровольческие объединения. Даже без мобилизации происходит постоянное пополнение воюющих частей и подразделений.Во-вторых, благодаря своевременным решениям мобилизовалась промышленность: налажен выпуск и боеприпасов, и соответствующей техники. У России подписаны контракты с зарубежными государствами, которые оказывают нам посильную помощь.Наконец, были приняты оперативные своевременные решения, результаты которых мы видим на поле боя. В целом стратегически мы переигрываем противника.Киев, его западные кураторы просчитались на каком-то этапе, недооценив наши возможности. Они думали, что мы уже задушены санкциями и ни на что не способны. Теперь пожинают плоды своей недальновидности.— А что если многомиллионная по населению Польша с натовскими вооружениями возьмёт и "впишется" за Украину? Ранее министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона.— Пока что Польша ограничивается демонстрационными вариантами из серии разместить очередной танковый батальон на границе с Белоруссией.Что такое танковый батальон? Звучит грозно, а на самом деле интенсивность нынешнего конфликта показывает, что подобный танковый батальон в условиях боя в рамках спецоперации уничтожается за полчаса современными средствами поражения.То есть это не та сила, которая может что-то изменить — это просто демонстрация: дескать, смотрите, мы разместили батальон на границе с Беларусью. Ну, хорошо...Однако, несмотря на милитаризацию и русофобскую внешнюю политику (понятно, что у поляков нет исторических предпосылок любить русских, и это взаимно), Польша — страна НАТО и в отношении нее действует 5 статья.Этот принцип коллективной обороны НАТО охлаждает даже самые горячие польские головы политиков и военных. Как бы они ни осуждали действия России, никто из членов блока в прямой конфликт с нами ввязываться не будет.Да, могут быть прочие прокси-операции. Мы видим польских наёмников, которые сражаются на украинской стороне, выступая "тушками, чучелами". Возможно, это даже залегендированные подразделения польской армии. Но опять же — это все партизанщина, на мой взгляд.Открыто в конфликт с Россией ни одна страна НАТО, включая Польшу, ввязываться не будет. Потому что в нём может не оказаться победителя — противостояние чревато ядерным сценарием.— Залужный доложил в американский штаб о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Если посмотреть конспирологически, мог ли главком ВСУ получить одобрение на военный переворот против Зеленского, который байкотирует украинские выборы?— Конспирологическая тема с противостоянием военного и политического руководства на Украине в развитии уже не первую неделю.Все активно противопоставляют Залужного Зеленскому, хотя главком ВСУ открыто не заявлял о своих политических амбициях. Он продолжает оставаться военным руководителем — главным военным чиновником Украины.Мне сложно сказать, есть ли у него какие-то президентские амбиции или нет. Но очевидно, что политическая власть Украины ставит "впереди паровоза" именно свои политические хотелки, а не военную целесообразность. Это очевидно.Пример этого мы видели в Артемовске, когда ВСУ необходимо было отступать на заранее подготовленные позиции. Но Зеленский сделал из руин Бахмута политическую фортецию, создал ему образ неприступной крепости. В итоге он вынужден был бросать в "бахмутский котел" своих солдат и офицеров. Сейчас то же самое происходит в Авдеевке.То есть, Залужный представляет военную целесообразность. А Зеленский — политические амбиции. Запад же активно подогревает конфликт.Все происходящее на Украине нам на руку. Вспомните, Владимирович Путин с первой недели СВО обращался напрямую к командованию ВСУ — дескать, вы все трезво понимаете, берите власть в свои руки — с вами мы договоримся быстрее. Тогда у ВСУ не было политической субъектности — они были полностью подмяты политиками и на контакт не шли.Сейчас, когда всем очевидно, что на Украине все идет к поражению, капитуляции, я думаю, военное руководство стало более вменяемым и скоро дозреет до диалога с Россией. Политики же пребывают в параллельной реальности, побеждают кого-то где-то в своих фантазиях, строят планы на дальнейшую политическую жизнь.Что касается выборов и судьбы Зеленского, все зависит от решения Запада. Либо главе Киева дадут доиграть роль до конца, и тогда выборов, конечно, не будет. Какой конец его ждет — застрелится он в бункере или подпишет капитуляцию — я не знаю.Если Запад примет решение, что пора Зеленского менять, тут дваварианта: провести выборы или применить силовой метод смены власти, в том числе может быть и военный переворот.

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20231114/1051022818.html

https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, польша, украина, россия, авдеевка, всу, запад, валерий залужный, владимир зеленский, заморозка