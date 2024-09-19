https://ukraina.ru/20240919/1057550615.html

"План беды" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 19 сентября

"План беды" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 19 сентября - 19.09.2024 Украина.ру

"План беды" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 19 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ бьет по местам расположения ВСУ; абоненты Kyivstar жалуются на отсутствие связи; в ЕС предупредили украинцев о "неприятной зиме"; в Курской области продолжается выдавливание противника.

2024-09-19T13:19

2024-09-19T13:19

2024-09-19T13:19

эксклюзив

сво

украина

потери всу

обстрелы

энергосистема украины

россия

вс рф

курская область

владимир зеленский

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Боевые действияМО России публикует видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Северском направлении. Сообщается, что "расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Юг" скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по укрепленному опорному пункту противника, тем самым упрощая задачу штурмовым подразделениям".По данным МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение. Противник понес потери в живой силе и технике."На Покровском направлении ВС России расширили зону контроля в Гродовке, на картах противника она практически полностью занята нашими войсками", - информирует телеграм-канал "Два майора". По данным канала, "расширяется освобожденная от ВСУ территория вокруг недавно взятого Украинска, южнее сообщают о боях на окраине Горняка и в районе Желанного Первого"."На Херсонском направлении ВС России целенаправленно уничтожают противника в районе южных пригородов Херсона, лишая его транспорта и полевых складов", - отмечают авторы канала.ОбстрелыВС РФ ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, поражены место хранения техники и место расположения бойцов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Украинские СМИ информируют, что ночью были удары по Шевченковскому, Индустриальному и Салтовскому районам Харькова.Купянск с утра атаковали 12 КАБов, есть раненые. Об этом 19 сентября сообщил в эфире единого телемарафона глава райадминистрации Андрей Канашевич. По его словам, шесть человек госпитализированы, также "есть существенные разрушения частного жилья". Он добавил, что ситуация остается напряженной, потому продолжается эвакуация населения в более безопасные районы Харьковской области и в другие регионы Украины.Несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров."Нанесена серия ударов по занятому ВСУ городу Запорожью (фото 1). Также ОТРК "Искандер" и "Герани" нанесли удары по объектам в Сумах и Днепропетровске. Взрывы гремели в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Киевской обл. Массированный ракетный удар нанесен по Харькову, сообщают о восьми ракетах "Искандер", поразивших цели в Шевченковском районе (видео и фото 2 и 3). Не менее 5 Гераней атаковали авиабазу Озёрное под Житомиром, беспилотниками нанесен удар по Староконстантинову в Хмельницкой обл.", - написал 19 сентября в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.В то же время ВСУ продолжают обстрелы объектов на российской территории. По данным МО России, около 11.30 мск дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области.Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, за сутки в результате варварских обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины обесточены 12 населенных пунктов, один человек погиб. Всего, по словам губернатора, ВСУ выпустили 45 снарядов.Обстрелом украинских войск ранены два мирных жителя Дзержинска и Волновахского округа ДНР, также в результате атаки БПЛА противника пострадали двое жителей Горловки, сообщает 19 сентября Донецкое агентство новостей в своем телеграм-канале.Проблемы со связьюУкраинские паблики 19 сентября сообщают, что абоненты Kyivstar жалуются на отсутствие связи, засыпают мобильного оператора комментариями в соцсетях."Пишут люди с разных областей, в том числе Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской и других. Оператор подтвердил, что "могут наблюдаться сложности с покрытием в Днепропетровской области". Говорят, что уже работают над устранением проблем", - информирует телеграм-канал "Наблюдатель".В компании признали проблемы и пообещали устранить их, принимаются меры к восстановлению работоспособности сети, сообщают украинские СМИ.ЕС прогнозирует "неприятную зиму" на УкраинеЗимовать украинцам придется с отключениями и с другими трудностями, но зима не будет катастрофической. Такой прогноз сделала посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде"."Я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – отметила Матернова.По словам посла, самые уязвимые города - Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк заявил, что дефицит электроэнергии, который не удастся покрыть импортом, составит 4 ГВт."Это в общей сложности составляет до 20% выработки. Это действительно оптимистическая картина. Я бы сказал, что это оптимистическая картина", - приводит его слова украинское издание "Обозреватель".Павлюк напомнил, что в результате ракетных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры с марта 2024 года по июль энергосистема Украины потеряла 10 ГВт производственной мощности. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях "функциональность системы передачи абсолютно критически важна, чтобы справиться с проблемами отопительного сезона". При этом основная тяжесть отключений электроэнергии зимой будет возложена в первую очередь на население, прогнозирует Павлюк.А вот в заявлении Еврокомиссии говорится о том, что "половина энергетической инфраструктуры страны была разрушена, выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт", в результате предстоящей зимой население Украины может остаться без отопления и водопроводной воды, передает РИА Новости.Не "план победы", но "план беды" для УкраиныЗеленский заявил, что "план победы", который он представит в США, полностью готов. По его словам, ни о какой заморозке конфликта не может быть и речи. Это заявление прокомментировал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет РИА Новости.Ситуация в Курской области и в приграничьеПродолжается выдавливание противника из Курской области. "ВС России продвигаются вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района. Идут бои северо-восточнее Любимовки. На Глушковском направлении ВСУ атакуют в районе Медвежьего, присутствуют в районе Нового Пути, сообщали о боях в районе Волфино и Краснооктябрьского", - сообщает 19 сентября телеграм-канал "Два майора". Авторы канала отмечают, что "поступали данные о применении врагом немецких "Леопардов" и шведских БМП, что не помогло ему достичь успехов".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского"

https://ukraina.ru/20240919/1057544102.html

https://ukraina.ru/20240918/1057537442.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, обстрелы, энергосистема украины, россия, вс рф, курская область, владимир зеленский, связь, днр, олег царев, владимир сальдо