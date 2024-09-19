https://ukraina.ru/20240919/1057556949.html

Война, торговля и литий. Что происходит за минуты до катастрофы на Ближнем Востоке

Война, торговля и литий. Что происходит за минуты до катастрофы на Ближнем Востоке - 19.09.2024 Украина.ру

Война, торговля и литий. Что происходит за минуты до катастрофы на Ближнем Востоке

Серия взрывов смартфонов, пейджеров, раций и даже устройств для снятия отпечатков пальцев с литий-ионными аккумуляторами не только подорвала доверие к любому бренду, производящему технику или электронные компоненты, но и уронила акции крупнейших производителей лития на рынке

2024-09-19T17:38

2024-09-19T17:38

2024-09-19T17:49

россия

ливан

китай

игорь юшков

александр дудчак

росатом

вторсырье

ближний восток

военная эскалация

импортозамещение

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Сохранится ли эта тенденция и что будет с важнейшим сырьем для производства современной электроники, электромобилей и даже беспилотной авиации? Ограничат ли ввоз в Россию накопителей и батарей перед угрозой терактов, что потянет за собой скачок цен? Сможет ли страна в перспективе самообеспечить себя продукцией с литием без участия Запада и Востока? На все эти вопросы корреспонденту Украина.ру дали ответы эксперты. Эскалация военной обстановки - не единственный результат массовых подрывов электроприборов, которые произошли в Ливане в течение двух дней подряд. Создан чудовищный прецедент, который может иметь куда более глубокие последствия, для осознания масштаба которых первоначально следует понять области применения лития.Проще обозначить направления, где это сырье не используется. Атомная энергетика, металлургия, авиационная и военная техника, медицина, системы накопления электроэнергии невозможны без его применения. Рынок литий-ионных батарей начал стремительно расти в 2020 году на фоне мирового бума электрического транспорта, когда западные страны решили ускорить свой переход к углеродной нейтральности. Сегодня литий-гидрид LiH используется в качестве ракетного топлива, и даже беспилотник, состоящий на вооружении российских войск в зоне спецоперации, также начинен литий-ионной батареей, которая в РФ поступает из-за рубежа. В широких масштабах Россия не добывает литий уже около 26 лет - до 1997 года в Красноярском крае работал единственный в стране рудник на территории Завитинского месторождения. Причина отказа от производства - наличие дешевого импорта. Даже несмотря на риски, связанные с событиями в Ливане, в Россию пока не ограничат ввоз иностранных компонентов, убежден аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Отказ от таких мер, по его мнению, связан с и так уже затрудненным импортом товаров. "Вряд ли мы увидим какие-либо ограничения на ввоз литие-ионных аккумуляторов в Россию. Могут конечно запустить какие-то процедуры проверки, и то скорее не технического, а юридического характера. То есть будут больше выяснять кто производитель. Опять же, в современных условиях этим можно заниматься только если происходят какие-то закупки для нужд армии. У бытовых потребителей все останется как прежде, менять систему покупок не будут, потому что и так все идет довольно сложно", - сказал эксперт в интервью Украина.ру. Сегодня Россия закупает те же литий-ионные батареи в Китае, чьи банки проявляют осторожность при сотрудничестве из-за угрозы западных санкций. С началом российской спецоперации ряд стран, в том числе Чили, Аргентина и Китай приостанавливали экспорт в РФ, поставки продолжала только Боливия. На сегодня с Пекином процесс оплаты осложнен, но в целом система налажена, и китайскому поставщику доверяют. "Все, что касается транспорта, те же самые электробусы в Москве, там тоже часть оборудования из Китая везут, поэтому здесь мы можем доверять. На сегодня для гражданского сектора и так много проблем, поэтому вряд ли государство решится еще больше создавать препоны для торговли, вводя какие-то дополнительные проверки", - пояснил Юшков. Изменения могут произойти тогда, когда России нужно будет защищать свой рынок - через годы, когда в стране наладят производство литиевых накопителей. В долгосрочной перспективе на статус лидера этого направления претендует "Росатом". "А был ли мальчик?"С другой стороны, детального расследования по делу о массовых взрывах электроприборов в Ливане еще не было. Физики утверждают, что самый опасный компонент аккумулятора - электролит, который разлагается на легковоспламеняющиеся компоненты при повышении температур. Однако простой перегрев и возгорание литий-ионных аккумуляторов вряд ли могли вызвать такие последствия - взрывы были слишком мощные, а значит кибератака исключена и в устройства, скорее всего, была помещена взрывчатка. Издание 404 Media цитирует главу компании iFixit Кайла Винса, который утверждает, что взрыв литиевой батареи не может повлечь гибель человека, жертва максимум получит ожоги третьей степени. Более вероятна атака на цепочку поставок со стороны Израиля - операция сверхмощная, но она объясняет многое и значительно сокращает риски для тех же пользователей смартфонов по всему миру. "Это беспрецедентная с организационно-технической стороны и по своему масштабу, заранее подготовленная израильской внешней разведкой "Моссад", операция по ликвидации руководящего состава и активистов движения "Хезболла". Это была неизбирательная атака. Несколько тысяч устройств с заранее предустановленными зарядами были в рамках спецоперации сперва были подготовлены, а затем по схеме через подставные организации завезены в Ливан и, вероятно, через агентуру попали в руки членов "Хезболла", - считает и военный эксперт, член общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. На вопрос почему за чередой терактов в Ливане не последовали широкомасштабные боевые действия, эксперт подчеркнул, что взрывы пейджеров, раций и прочих приборов - это прелюдия, и нельзя исключать, что за этим последуют и другие военные операции Израиля. "Аналогов такой же операции не было произведено никогда. По политическому эффекту это сравнимо с событиями 11 сентября 2001 года. Серия терактов встроена в некую канву событий и оперативных планов, которая явно не завершена", - сказал Коротченко в комментарии Украина.ру. Военный эксперт также напомнил, что за сутки-двое ЦРУ и МИ6 располагали некоей информацией от израильских коллег. В частности, Тель-Авив предупреждал, чтобы их граждане не пользовались определенной категории гаджетов. С военной точки зрения, такие теракты будут работать преимущественно против Израиля, объединив его противников в размерах большого Ближнего Востока. Последуют акции возмездия, в том числе со стороны Ирана, указал собеседник. Реакция рынкаКак бы там ни было, рынок отреагировал сразу. После взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября и твиттов о том, что сдетонировали устройства, производимые американской Motorola, акции компании упали - котировки снизились на один процент. То же касается и компании Panasonic, которая еще в 2017 году стала крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта, а годами позже вошла в проект по скоростной добыче этого сырья на территории США. На фоне взрывов пейджеров в Ливане поднялась и цена на нефть. По данным Лондонской биржи ICE, смесь марки Brent подорожала за полчаса почти до 74,3 доллара. Примечательно, что последние несколько месяцев нефть Brent, напротив, падала в цене из-за снижения напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Texas Sweet так же, как и Brent, постепенно падала, приблизившись к минимуму 2021 года. Позднее на биржах нефть немного снизилась в цене, но не вернулась на уровень хотя бы суточной давности. Это надолго? Удар по производству лития - явление временное, прокомментировал снижение акций эксперт института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Он напомнил о высокой потребности в такого вида сырье и спросе, который формируется за счет отсутствия альтернативы. "Электронное производство, программное обеспечение - область критическая для любой страны. Потребность в тех же аккумуляторах есть, а нынешние технологии завязаны именно на этом химическом элементе", - сказал он. Пока что далекие угрозы, связанные со взрывами телефонов, микроволновок, ноутбуков, телевизоров и прочих приборов только подтверждают сказанное уже неоднократно: использование иностранных компонентов в России должно быть сведено к минимуму. Зимой прошлого года сообщалось, что "Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом", получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским, расположенным в Мурманской области. В год там рассчитывали выпускать до 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития. Отмечалось также, что новое производство позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов. Завершить проектирование и геолого-разведочные работы были намерены в течение нескольких лет, а к 2030 году ожидается выход на проектную мощность. Помимо этого, в конце лета прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении аукциона на участок недр федерального значения Тастыгское в Республике Тыва для разведки и добычи полезных ископаемых. Балансовые запасы оксида лития на месторождении составляют 596 тысяч тонн."В долгосрочной перспективе "Росатом" претендует на российского лидера по производству литиевых накопителей и других приборов. На сегодня по стране разворачивают площадки по производству и в самой России намерены развернуть широкомасштабное производство лития. У нас это может быть смежный бизнес для энергетических компаний - смежный продукт при бурении нефтяных, газовых скважин. В этом растворе, в технологической жидкости при проведении работ и можно добывать литий. Через года будет логично защищать внутренний рынок и следует ожидать ужесточение правил импорта накопителей и батарей, но это не будет связано с терактами в Ливане", - заключил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее по теме - в статье автора здания Украина.ру Дмитрия Ковалевича "Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине"

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Анастасия Градинарова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

россия, ливан, китай, игорь юшков, александр дудчак, росатом, вторсырье, ближний восток, военная эскалация, импортозамещение, сво, спецоперация, израиль, импорт, рынок, экономика, эксклюзив