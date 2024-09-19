Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США - 19.09.2024 Украина.ру
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Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США
Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США - 19.09.2024 Украина.ру
Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США
Владимир Зеленский собирается в свой второй с начала СВО визит в Штаты. Последний раз он был за океаном в декабре 2022 года. С кем из американских политиков планирует встретиться украинский лидер и о чём он будет просить их?
2024-09-19T17:43
2024-09-19T18:15
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
оон
украина
сша
камала харрис
эксклюзив
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На 25 сентября запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня. Но это не главный пункт программы, скорее лишь повод для приезда, ну и, конечно, прекрасная возможность продвинуть свои тезисы об "агрессии" России на широкую мировую аудиторию.К кому летит ЗеленскийРаз уж Зеленский летит в Америку, а не выступает по видеосвязи, как в прошлом году, значит, приоритетное значение имеют личные контакты.Ранее он сообщал, что намерен представить Байдену свой новый план по урегулированию ситуации в стране. Хотя слово "урегулирование" для документа, именуемого "планом победы Украины", вряд ли подходит, скорее, это план эскалации конфликта. Что конкретно он предусматривает, неизвестно даже президенту США. Как сообщил накануне журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинская сторона не полностью проинформировала Байдена об этом плане.Он также не смог подтвердить встречу двух лидеров и пообещал, что администрация проинформирует общественность в случае достижения договорённости о встрече.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также высказалась довольно уклончиво: "Как вы знаете, [Джо Байден] встречался с президентом Зеленским много раз, и, я думаю, президент Зеленский ценит его лидерство. Вы видите, что поддержка украинского народа остаётся неизменной, и, конечно, президент Байден возглавляет [коалицию из] более чем 50 стран, поддерживающих украинцев в их борьбе за суверенитет".Никакой конкретики, что странно. Ведь график президента составляется заранее, а переговоры на высшем уровне требуют подготовки и организации. Белый дом не отрицает, но и не подтверждает, не называет даже дату и место предполагаемой встречи лидеров (то ли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне), хотя Зеленский говорил, что она запланирована. Также её анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, упоминал о ней и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе онлайн-выступления на Ялтинской Европейской Стратегии (YES), прошедшей в Киеве 13-14 сентября.Гораздо больше ясности с кандидатами в президенты. Источник агентства Bloomberg сообщил, что вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне, "поскольку она пытается расширить свой внешнеполитический профиль". Примерно в то же время может состояться встреча украинского лидера с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, баллотирующимся на второй срок. По крайней мере, бывший глава государства не исключил такой возможности, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters.С чем Зеленский летит в АмерикуПочему же только Трамп открыто сказал о возможных контактах с Зеленским? Возможно, американские власти просто не хотят лишний раз привлекать внимание к украинской тематике и будоражить общественность, так как это уже сделал планировавший покушение на 45-го президента Райан Уэсли Раут, одержимый Украиной, неоднократно посещавший страну и вербовавший иностранцев в ряды ВСУ, куда его самого не взяли.Сложно представить, что Байден и Зеленский, находясь в одном городе (даже в двух: в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и Вашингтоне, где гость с Украины намерен переговорить с Харрис и конгрессменами), и не встретятся. Поводов для бойкота нет: нынешняя администрация по-прежнему поддерживает Киев, а у Зеленского накопилось немало вопросов к Байдену, которые он хотел бы обсудить лично.Прежде всего, это разрешение на применение американских вооружений для ударов вглубь РФ. Прошлая неделя практически полностью была посвящена обсуждению этой темы: Блинкен прилетел в Лондон на переговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, затем они вместе поехали в Киев к Зеленскому и передали все наработки главам своих государств. После чего уже Байден и премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер провели консультации в Вашингтоне 13 сентября. Никаких заявлений о принятых решениях не прозвучало до сих пор.Как написал ещё 2 сентября британский журнал The Economist, предстоящий визит в США станет для Зеленского последним шансом добиться от Байдена разрешения на атаки по России. Если же действующий президент ответит отказом, то просьба украинского лидера будет переадресована следующей администрации, которая рассмотрит этот вопрос после ноябрьских выборов.Встретившись и с Трампом, и с Харрис, Зеленский узнает позиции сразу обоих потенциальных президентов и будет лучше понимать, как следует выстраивать общение с членами двух возможных администраций.Ко всему прочему, перед Банковой стоит крайне важная задача – определиться со своими симпатиями в американской предвыборной гонке, чтобы не попасть впросак, как Пётр Порошенко, открыто поддержавший бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и подвергший критике Трампа в 2016 году. Демократы, конечно, для Киева предпочтительнее, но нельзя исключать варианта, что к власти вернётся президент-республиканец, желающий как можно скорее положить конец украинскому конфликту.Это дела пусть и недалёкого, но будущего. Приоритетная задача властей Украины в Америке – добиться выделения денег и очередных пакетов военной помощи, желательно вкупе с разрешением на дальнобойные атаки. Для этого Зеленский, как сообщает телеканал CNN, прежде чем отправиться к Байдену, выступит перед Сенатом. Хотя изначально была информация, что он встретится с группами законодателей от обеих партий."Визит состоится в то время, когда Конгресс рассматривает запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине. Но его принятие остаётся под вопросом, поскольку Республиканская партия яростно разделилась по этому вопросу", - отмечает CNN.К тому же дальнейшее выделение средств Киеву зависит от того, договорятся ли американские законодатели по проекту бюджета до 30 сентября - иначе наступит шатдаун, правительство приостановит работу, и, соответственно, возможности продлить полномочия Пентагона на оказания срочной военной помощи Украине по программе PDA (Presidential Drawdown Authority) не будет.С какими целями украинский лидер летит в США, рассказали источники Bloomberg. "Ожидается, что Зеленский будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, соглашений по экономике и безопасности, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы" во время визита в США", - сообщило издание.Что касается вступления Украины в интеграционные объединения, то в ближайшей перспективе это, мягко говоря, маловероятно.На днях Йенс Столтенберг, который скоро покинет пост генерального секретаря НАТО, подтвердил это. В интервью изданию Foreign Policy он заявил: "Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет". В преддверии последнего саммита Альянса лидеры государств-членов долго думали, как бы избежать обещания о принятии Украины в свои ряды, чтобы Зеленский не устроил истерику, как в прошлом году.Относительно ЕС неделю назад всё сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом: полноценным членом сообщества Украина сможет стать спустя минимум десятилетие.Украинские чиновники постоянно жаждут всё больше оружия от американских спонсоров, но в последнее время Вашингтон сократил поставки из-за сокращения собственных запасов: если в 2022–2023 годах Пентагон регулярно направлял пакеты стоимостью $600–800 млн, то теперь – на $125–400 млн, сообщили источники CNN в Пентагоне и Белом доме. Тем не менее, по их словам, Вашингтон всё-таки пытается объявлять о новых мерах поддержки Киева хотя бы раз в две недели, чтобы поддерживать моральный дух украинцев.Читайте также: Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
https://ukraina.ru/20240916/1057482948.html
https://ukraina.ru/20240912/1057405041.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, оон, украина, сша, камала харрис, эксклюзив
Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Украина, США, Камала Харрис, Эксклюзив

Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США

17:43 19.09.2024 (обновлено: 18:15 19.09.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский собирается в свой второй с начала СВО визит в Штаты. Последний раз он был за океаном в декабре 2022 года. С кем из американских политиков планирует встретиться украинский лидер и о чём он будет просить их?
На 25 сентября запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня. Но это не главный пункт программы, скорее лишь повод для приезда, ну и, конечно, прекрасная возможность продвинуть свои тезисы об "агрессии" России на широкую мировую аудиторию.
К кому летит Зеленский
Раз уж Зеленский летит в Америку, а не выступает по видеосвязи, как в прошлом году, значит, приоритетное значение имеют личные контакты.
Ранее он сообщал, что намерен представить Байдену свой новый план по урегулированию ситуации в стране. Хотя слово "урегулирование" для документа, именуемого "планом победы Украины", вряд ли подходит, скорее, это план эскалации конфликта. Что конкретно он предусматривает, неизвестно даже президенту США. Как сообщил накануне журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинская сторона не полностью проинформировала Байдена об этом плане.
Он также не смог подтвердить встречу двух лидеров и пообещал, что администрация проинформирует общественность в случае достижения договорённости о встрече.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также высказалась довольно уклончиво: "Как вы знаете, [Джо Байден] встречался с президентом Зеленским много раз, и, я думаю, президент Зеленский ценит его лидерство. Вы видите, что поддержка украинского народа остаётся неизменной, и, конечно, президент Байден возглавляет [коалицию из] более чем 50 стран, поддерживающих украинцев в их борьбе за суверенитет".
Никакой конкретики, что странно. Ведь график президента составляется заранее, а переговоры на высшем уровне требуют подготовки и организации. Белый дом не отрицает, но и не подтверждает, не называет даже дату и место предполагаемой встречи лидеров (то ли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне), хотя Зеленский говорил, что она запланирована. Также её анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, упоминал о ней и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе онлайн-выступления на Ялтинской Европейской Стратегии (YES), прошедшей в Киеве 13-14 сентября.
Гораздо больше ясности с кандидатами в президенты. Источник агентства Bloomberg сообщил, что вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне, "поскольку она пытается расширить свой внешнеполитический профиль".
Примерно в то же время может состояться встреча украинского лидера с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, баллотирующимся на второй срок. По крайней мере, бывший глава государства не исключил такой возможности, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters.
С чем Зеленский летит в Америку
Почему же только Трамп открыто сказал о возможных контактах с Зеленским? Возможно, американские власти просто не хотят лишний раз привлекать внимание к украинской тематике и будоражить общественность, так как это уже сделал планировавший покушение на 45-го президента Райан Уэсли Раут, одержимый Украиной, неоднократно посещавший страну и вербовавший иностранцев в ряды ВСУ, куда его самого не взяли.
16 сентября, 17:11
Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на негоАмериканский активист Райан Уэсли Раут, который был готов умереть за Киев и разочаровался в 45-м президенте США Дональде Трампе, по предварительной версии, планировавший выстрелить в политика, обеспечил ему несколько сильных козырей для дальнейшей избирательной кампании.
Сложно представить, что Байден и Зеленский, находясь в одном городе (даже в двух: в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и Вашингтоне, где гость с Украины намерен переговорить с Харрис и конгрессменами), и не встретятся. Поводов для бойкота нет: нынешняя администрация по-прежнему поддерживает Киев, а у Зеленского накопилось немало вопросов к Байдену, которые он хотел бы обсудить лично.
Прежде всего, это разрешение на применение американских вооружений для ударов вглубь РФ. Прошлая неделя практически полностью была посвящена обсуждению этой темы: Блинкен прилетел в Лондон на переговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, затем они вместе поехали в Киев к Зеленскому и передали все наработки главам своих государств. После чего уже Байден и премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер провели консультации в Вашингтоне 13 сентября. Никаких заявлений о принятых решениях не прозвучало до сих пор.
Как написал ещё 2 сентября британский журнал The Economist, предстоящий визит в США станет для Зеленского последним шансом добиться от Байдена разрешения на атаки по России. Если же действующий президент ответит отказом, то просьба украинского лидера будет переадресована следующей администрации, которая рассмотрит этот вопрос после ноябрьских выборов.
Встретившись и с Трампом, и с Харрис, Зеленский узнает позиции сразу обоих потенциальных президентов и будет лучше понимать, как следует выстраивать общение с членами двух возможных администраций.
Ко всему прочему, перед Банковой стоит крайне важная задача – определиться со своими симпатиями в американской предвыборной гонке, чтобы не попасть впросак, как Пётр Порошенко, открыто поддержавший бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и подвергший критике Трампа в 2016 году. Демократы, конечно, для Киева предпочтительнее, но нельзя исключать варианта, что к власти вернётся президент-республиканец, желающий как можно скорее положить конец украинскому конфликту.
Это дела пусть и недалёкого, но будущего. Приоритетная задача властей Украины в Америке – добиться выделения денег и очередных пакетов военной помощи, желательно вкупе с разрешением на дальнобойные атаки. Для этого Зеленский, как сообщает телеканал CNN, прежде чем отправиться к Байдену, выступит перед Сенатом. Хотя изначально была информация, что он встретится с группами законодателей от обеих партий.
"Визит состоится в то время, когда Конгресс рассматривает запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине. Но его принятие остаётся под вопросом, поскольку Республиканская партия яростно разделилась по этому вопросу", - отмечает CNN.
К тому же дальнейшее выделение средств Киеву зависит от того, договорятся ли американские законодатели по проекту бюджета до 30 сентября - иначе наступит шатдаун, правительство приостановит работу, и, соответственно, возможности продлить полномочия Пентагона на оказания срочной военной помощи Украине по программе PDA (Presidential Drawdown Authority) не будет.
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 14:21
Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировойНа начавшей свою работу 10 сентября 2024 года 79-й сессии Генассамблеи ООН уже в эту пятницу, 13 сентября, может случиться сенсация. Но запланированная. И коснется (или не коснется) она президента США Джо Байдена, продолжающего рулить своей страной, редко пребывая в ясном сознании
С какими целями украинский лидер летит в США, рассказали источники Bloomberg. "Ожидается, что Зеленский будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, соглашений по экономике и безопасности, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы" во время визита в США", - сообщило издание.
Что касается вступления Украины в интеграционные объединения, то в ближайшей перспективе это, мягко говоря, маловероятно.
На днях Йенс Столтенберг, который скоро покинет пост генерального секретаря НАТО, подтвердил это. В интервью изданию Foreign Policy он заявил: "Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет". В преддверии последнего саммита Альянса лидеры государств-членов долго думали, как бы избежать обещания о принятии Украины в свои ряды, чтобы Зеленский не устроил истерику, как в прошлом году.
Относительно ЕС неделю назад всё сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом: полноценным членом сообщества Украина сможет стать спустя минимум десятилетие.
Украинские чиновники постоянно жаждут всё больше оружия от американских спонсоров, но в последнее время Вашингтон сократил поставки из-за сокращения собственных запасов: если в 2022–2023 годах Пентагон регулярно направлял пакеты стоимостью $600–800 млн, то теперь – на $125–400 млн, сообщили источники CNN в Пентагоне и Белом доме. Тем не менее, по их словам, Вашингтон всё-таки пытается объявлять о новых мерах поддержки Киева хотя бы раз в две недели, чтобы поддерживать моральный дух украинцев.
Читайте также: Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
 
Владимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампООНУкраинаСШАКамала ХаррисЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
17:43Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США
17:38Война, торговля и литий. Что происходит за минуты до катастрофы на Ближнем Востоке
17:22Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи
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