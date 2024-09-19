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Путин посетил предприятие по производству беспилотников "СТЦ" в Петербурге

Путин посетил предприятие по производству беспилотников "СТЦ" в Петербурге - 19.09.2024 Украина.ру

Путин посетил предприятие по производству беспилотников "СТЦ" в Петербурге

В четверг, 19 сентября, президент России Владимир Путин посетил предприятие по производству беспилотников ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ") в Санкт-Петербурге

2024-09-19T16:37

2024-09-19T16:37

2024-09-19T16:37

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Глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, цех производства антенн, а также образцы беспилотных летательных аппаратов.На днях стало известно, что "СТЦ" совместно с АО "КБ Ракета" разработали и запустили в серийное производство профессиональный дрон-детектор "Филин-И"."Специальный технологический центр" был основан в 2001 году. Предприятие является одним из ведущих в стране по производству комплексов автоматизированного радиомониторинга, БПЛА, а также систем связи. В числе продукции компании - дроны семейства "Орлан", малые космические аппараты типа CubeSat.В 2024–2025 годах "СТЦ" планирует запустить более 10 спутников.Еще по теме: Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин".

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новости, санкт-петербург, россия, владимир путин, специальный технологический центр, дроны, бпла