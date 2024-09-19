Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов - 19.09.2024 Украина.ру
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Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов
Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов - 19.09.2024 Украина.ру
Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов
В среду, 18 сентября, в городе Торопце Тверской области в "результате падения обломков БПЛА" при отражении силами российской ПВО атаки со стороны ВСУ произошла серия взрывов и пожар. Сообщение об этом 19 сентября опубликовали на сайте Русской Православной Церкви
2024-09-19T15:03
2024-09-19T15:03
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Известно, что производилась частичная эвакуация местных жителей. По предварительным данным, погибших среди жителей города нет.В конце августа военнослужащие ВСУ напали на Горнальский мужской монастырь в Курской области. Они выстрелили в спину убегавшего монаха во время эвакуации священнослужителей.Ранее, 14 августа, в православный праздник Медовый Спас, ВСУ атаковали Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области. 12 священников, несших службу в Суджанском районе региона, покинули эту территорию.Эксперты отмечают, что такое поведение украинских нацистов вполне ожидаемо, ведь даже у себя в стране они преследуют священнослужителей и нередко жестоко разделываются с ними.Один из последних таких эпизодов произошел примерно две недели назад: представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области.Содействие захватчикам оказало местное формирование территориальной общины, а руководил процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ранее Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.
https://ukraina.ru/20240831/1057162806.html
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Новости, Торопец, Тверь, храм, атака, ВСУ

Серия взрывов и пожар: в Тверской области от атаки ВСУ пострадали 13 храмов

15:03 19.09.2024
 
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В среду, 18 сентября, в городе Торопце Тверской области в "результате падения обломков БПЛА" при отражении силами российской ПВО атаки со стороны ВСУ произошла серия взрывов и пожар. Сообщение об этом 19 сентября опубликовали на сайте Русской Православной Церкви
"Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов", - говорится в комментарии.
Известно, что производилась частичная эвакуация местных жителей. По предварительным данным, погибших среди жителей города нет.
В конце августа военнослужащие ВСУ напали на Горнальский мужской монастырь в Курской области. Они выстрелили в спину убегавшего монаха во время эвакуации священнослужителей.
Ранее, 14 августа, в православный праздник Медовый Спас, ВСУ атаковали Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области. 12 священников, несших службу в Суджанском районе региона, покинули эту территорию.
31 августа, 16:04
Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской областиВэсэушники, напавшие на Горнальский мужской монастырь в Курской области, выстрелили в спину убегавшего монаха во время эвакуации священнослужителей. Об этом 31 августа рассказал протоиерей Олег Чебанов
Эксперты отмечают, что такое поведение украинских нацистов вполне ожидаемо, ведь даже у себя в стране они преследуют священнослужителей и нередко жестоко разделываются с ними.
Один из последних таких эпизодов произошел примерно две недели назад: представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области.
Содействие захватчикам оказало местное формирование территориальной общины, а руководил процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
7 сентября, 10:57
Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИПредставители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом 7 сентября сообщает украинский телеканал "Первый казацкий"
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ранее Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.
 
НовостиТоропецТверьхраматакаВСУ
 
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