Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров" - 19.09.2024 Украина.ру
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Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров"
Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров" - 19.09.2024 Украина.ру
Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров"
74 жителя Ивано-Франковска согласились стать языковыми инспекторами. Они будут следить за теми, кто говорит по-русски и делать им замечания. Если это не поможет - привлекут полицию. Об этом 19 сентября заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс"
2024-09-19T17:15
2024-09-19T17:15
новости
ивано-франковск
украина
руслан марцинкив
ирина фарион
украина.ру
язык
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Глава города пообещал, что инспекторы будут делать замечания толерантно, а тех, кто все равно не сможет говорить на украинском, отправят на языковые курсы.Несколько дней назад Марцинкив анонсировал , что в городе появятся языковые инспекторы. По его словам, необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".Это его заявление вызвало бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".На днях мэр Ивано-Франковска также рассказал журналистам, что собирается популяризировать украинский язык. Например, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион".Подробнее о травле русскоязычных - в материале Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240910/1057345238.html
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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, ирина фарион, украина.ру, язык
Новости, Ивано-Франковск, Украина, Руслан Марцинкив, Ирина Фарион, Украина.ру, язык

Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров"

17:15 19.09.2024
 
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74 жителя Ивано-Франковска согласились стать языковыми инспекторами. Они будут следить за теми, кто говорит по-русски и делать им замечания. Если это не поможет - привлекут полицию. Об этом 19 сентября заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс"

"До конца этой недели мы еще ждем заявок от наших абитуриентов, затем будет короткий отбор и обучение. А люди будут работать как общественные инспекторы и волонтеры", - пояснил он, уточнив, что следующий этап инициативы стартует 1 октября.

Глава города пообещал, что инспекторы будут делать замечания толерантно, а тех, кто все равно не сможет говорить на украинском, отправят на языковые курсы.
Несколько дней назад Марцинкив анонсировал , что в городе появятся языковые инспекторы. По его словам, необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".
Русский язык
10 сентября, 13:20
Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"Ивано-Франковск на западе Украины запускает инициативу по работе языковых инспекторов из-за обилия русскоговорящих жителей. Об этом заявил в соцсетях мэр города Руслан Марцинкив после встречи с уполномоченным по защите госязыка на Украине Тарасом Креминем
Это его заявление вызвало бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".
Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".
На днях мэр Ивано-Франковска также рассказал журналистам, что собирается популяризировать украинский язык. Например, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион".
15:51
Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы ФарионПодозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме
Подробнее о травле русскоязычных - в материале Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке на сайте Украина.ру.
 
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