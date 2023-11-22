https://ukraina.ru/20231122/1051209387.html

Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"

Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку" - 22.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"

На каком-то из этапов Запад попытается заморозить конфликт на Украине, потому что ВСУ не смогли добиться никаких серьезных успехов на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2023-11-22T05:10

2023-11-22T05:10

2023-11-22T05:10

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конфликт

фронт

война

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Россия переигрывает Украину стратегически и в войне на истощение, которое сейчас происходит. У армии РФ намного больше запасов, мобилизационных ресурсов, лучше технические возможности и инженерная мысль, рассказал военный эксперт.Очевидно, что Украина не добилась никаких успехов на поле боя и постепенно Запад урезает вооруженную поддержку ВСУ. На каком-то из этапов они попытаются заморозить конфликт, добавил он.Вероятно, что через подобных персон как Алексей Арестович* коллективный Запад пытается транслировать желаемую картину развития событий на Украине. Они готовы заморозить линию фронта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html

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2023

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новости, украина, всу, алексей арестович, запад, сша, заморозка, конфликт, фронт, война, сво