https://ukraina.ru/20231122/1051209387.html
Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку" - 22.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
На каком-то из этапов Запад попытается заморозить конфликт на Украине, потому что ВСУ не смогли добиться никаких серьезных успехов на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T05:10
2023-11-22T05:10
2023-11-22T05:10
новости
украина
всу
алексей арестович
запад
сша
заморозка
конфликт
фронт
война
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Россия переигрывает Украину стратегически и в войне на истощение, которое сейчас происходит. У армии РФ намного больше запасов, мобилизационных ресурсов, лучше технические возможности и инженерная мысль, рассказал военный эксперт.Очевидно, что Украина не добилась никаких успехов на поле боя и постепенно Запад урезает вооруженную поддержку ВСУ. На каком-то из этапов они попытаются заморозить конфликт, добавил он.Вероятно, что через подобных персон как Алексей Арестович* коллективный Запад пытается транслировать желаемую картину развития событий на Украине. Они готовы заморозить линию фронта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, алексей арестович, запад, сша, заморозка, конфликт, фронт, война, сво
Новости, Украина, ВСУ, Алексей Арестович, Запад, США, заморозка, конфликт, фронт, война, СВО
Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
На каком-то из этапов Запад попытается заморозить конфликт на Украине, потому что ВСУ не смогли добиться никаких серьезных успехов на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Россия переигрывает Украину стратегически и в войне на истощение, которое сейчас происходит. У армии РФ намного больше запасов, мобилизационных ресурсов, лучше технические возможности и инженерная мысль, рассказал военный эксперт.
Очевидно, что Украина не добилась никаких успехов на поле боя и постепенно Запад урезает вооруженную поддержку ВСУ. На каком-то из этапов они попытаются заморозить конфликт, добавил он.
"Мы слышим "песни" [бывшего Внештатный советник Офиса президента Украины Алексея] Арестовича*. Он объявил, что идёт на выборы — которые, скорее всего, не состоятся. Но важно не это, а факт того, что украинский политик говорит открыто о своих политических амбициях", - отметил Шкурлатов.
Вероятно, что через подобных персон как Алексей Арестович* коллективный Запад пытается транслировать желаемую картину развития событий на Украине. Они готовы заморозить линию фронта, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов