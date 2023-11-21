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Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор - 21.11.2023 Украина.ру
Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
Силы ПВО с использованием средств РЭБ уничтожили над Брянской областью беспилотник киевского режима, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-21T07:22
2023-11-21T07:22
2023-11-21T07:23
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"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.Минобороны РФ уточнило, что БПЛА противника был перехвачен около 00:6 мск.Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской и Курской областей.
https://ukraina.ru/20231121/1051175724.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, александр богомаз, бпла, пво, рэб, сво
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, БПЛА, ПВО, РЭБ, СВО
Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
07:22 21.11.2023 (обновлено: 07:23 21.11.2023)
Силы ПВО с использованием средств РЭБ уничтожили над Брянской областью беспилотник киевского режима, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале