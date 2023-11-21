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Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор

Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор - 21.11.2023 Украина.ру

Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор

Силы ПВО с использованием средств РЭБ уничтожили над Брянской областью беспилотник киевского режима, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-21T07:22

2023-11-21T07:22

2023-11-21T07:23

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"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.Минобороны РФ уточнило, что БПЛА противника был перехвачен около 00:6 мск.Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской и Курской областей.

https://ukraina.ru/20231121/1051175724.html

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новости, россия, брянская область, александр богомаз, бпла, пво, рэб, сво