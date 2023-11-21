Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор - 21.11.2023 Украина.ру
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Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор - 21.11.2023 Украина.ру
Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
Силы ПВО с использованием средств РЭБ уничтожили над Брянской областью беспилотник киевского режима, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-21T07:22
2023-11-21T07:23
новости
россия
брянская область
александр богомаз
бпла
пво
рэб
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"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.Минобороны РФ уточнило, что БПЛА противника был перехвачен около 00:6 мск.Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской и Курской областей.
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, бпла, пво, рэб, сво
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, БПЛА, ПВО, РЭБ, СВО

Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор

07:22 21.11.2023 (обновлено: 07:23 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Силы ПВО с использованием средств РЭБ уничтожили над Брянской областью беспилотник киевского режима, пострадавших и разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщает в своём телеграм-канале
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.
Минобороны РФ уточнило, что БПЛА противника был перехвачен около 00:6 мск.
Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской и Курской областей.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
06:59
Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо пленУ ВСУ на донецком направлении ощущается снарядный голод. С начала авдеевской операции количество обстрелов ДНР упало в 10 раз. Российская армия бомбит украинские позиции 500-тонными кассетными ФАБами
 
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