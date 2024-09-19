https://ukraina.ru/20240919/1057554043.html

Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию

Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию - 19.09.2024 Украина.ру

Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию

В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству метадона, которую финансировали с Украины. Информация об этом 19 сентября появилась на своем сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)

2024-09-19T14:31

2024-09-19T14:31

2024-09-19T14:31

новости

фтс (федеральная таможенная служба)

казахстан

московская область

украина

наркотики

нарколаборатория

финансирование

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Таможенники проследили за фурой с наркотиками, которая следовала из Казахстана в деревню Алферово в Московской области. Таким образом удалось вычислить местонахождение лаборатории.При обыске у 34-летнего россиянина, который принял эту партию, было найдено оборудование для производства синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров (химических веществ, необходимых для производства) стоимостью более 400 миллионов рублей.В ведомстве отметили, что задержанный мужчина получал деньги с Украины, а производил и распространял наркотики в Москве и области. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств", мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.Ранее российские силовики накрыли три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины, в Волгоградской области.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Читайте также: До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России.

https://ukraina.ru/20231116/1051073390.html

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новости, фтс (федеральная таможенная служба), казахстан, московская область, украина, наркотики, нарколаборатория, финансирование