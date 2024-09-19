Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию - 19.09.2024 Украина.ру
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Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию - 19.09.2024 Украина.ру
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству метадона, которую финансировали с Украины. Информация об этом 19 сентября появилась на своем сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)
2024-09-19T14:31
2024-09-19T14:31
новости
фтс (федеральная таможенная служба)
казахстан
московская область
украина
наркотики
нарколаборатория
финансирование
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Таможенники проследили за фурой с наркотиками, которая следовала из Казахстана в деревню Алферово в Московской области. Таким образом удалось вычислить местонахождение лаборатории.При обыске у 34-летнего россиянина, который принял эту партию, было найдено оборудование для производства синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров (химических веществ, необходимых для производства) стоимостью более 400 миллионов рублей.В ведомстве отметили, что задержанный мужчина получал деньги с Украины, а производил и распространял наркотики в Москве и области. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств", мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.Ранее российские силовики накрыли три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины, в Волгоградской области.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Читайте также: До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России.
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новости, фтс (федеральная таможенная служба), казахстан, московская область, украина, наркотики, нарколаборатория, финансирование
Новости, ФТС (Федеральная таможенная служба), Казахстан, Московская область, Украина, наркотики, нарколаборатория, финансирование

Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию

14:31 19.09.2024
 
© РИА Новости . Олег Золото / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Олег Золото
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В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству метадона, которую финансировали с Украины. Информация об этом 19 сентября появилась на своем сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)
Таможенники проследили за фурой с наркотиками, которая следовала из Казахстана в деревню Алферово в Московской области. Таким образом удалось вычислить местонахождение лаборатории.
При обыске у 34-летнего россиянина, который принял эту партию, было найдено оборудование для производства синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров (химических веществ, необходимых для производства) стоимостью более 400 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что задержанный мужчина получал деньги с Украины, а производил и распространял наркотики в Москве и области. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств", мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Ранее российские силовики накрыли три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины, в Волгоградской области.
Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".
16 ноября 2023, 10:28
В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколабораторииСиловики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины. Об этом 16 ноября сообщает УФСБ России по региону
Читайте также: До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России.
 
НовостиФТС (Федеральная таможенная служба)КазахстанМосковская областьУкраинанаркотикинарколабораторияфинансирование
 
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