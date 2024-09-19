https://ukraina.ru/20240919/1057554043.html
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию - 19.09.2024 Украина.ру
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству метадона, которую финансировали с Украины. Информация об этом 19 сентября появилась на своем сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)
2024-09-19T14:31
2024-09-19T14:31
2024-09-19T14:31
новости
фтс (федеральная таможенная служба)
казахстан
московская область
украина
наркотики
нарколаборатория
финансирование
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Таможенники проследили за фурой с наркотиками, которая следовала из Казахстана в деревню Алферово в Московской области. Таким образом удалось вычислить местонахождение лаборатории.При обыске у 34-летнего россиянина, который принял эту партию, было найдено оборудование для производства синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров (химических веществ, необходимых для производства) стоимостью более 400 миллионов рублей.В ведомстве отметили, что задержанный мужчина получал деньги с Украины, а производил и распространял наркотики в Москве и области. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств", мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.Ранее российские силовики накрыли три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины, в Волгоградской области.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Читайте также: До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в России.
https://ukraina.ru/20231116/1051073390.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фтс (федеральная таможенная служба), казахстан, московская область, украина, наркотики, нарколаборатория, финансирование
Новости, ФТС (Федеральная таможенная служба), Казахстан, Московская область, Украина, наркотики, нарколаборатория, финансирование
Финансировали с Украины: в Подмосковье накрыли нарколабораторию
В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству метадона, которую финансировали с Украины. Информация об этом 19 сентября появилась на своем сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)