https://ukraina.ru/20231121/1051079829.html

"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США

"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США - 21.11.2023 Украина.ру

"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США

Власти США снимают "красивую картинку" для медиа, чтобы объяснить налогоплательщикам, почему они тратят деньги на Украину. Все якобы "успехи" Зеленского должны подтверждать правильные сюжеты для СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-21T05:40

2023-11-21T05:40

2023-11-21T05:40

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ВСУ вынуждены заниматься медийкой, потому что только это срабатывает на Западе. Запад любит красивую картинку и хорошие новости. Поэтому они говорят Киеву: "Если вы хотите, чтобы мы дали вам 200 танков, захватите какое-то село и снимите ролик", рассказал эксперт.Причем Западу неважно, что как только закончится съемка, оттуда все сбегут или там все погибнут. Операция "Буря в пустыне" была выиграна в прямом эфире. Точно так же США действуют и на Украине, добавил он.Таким образом власти США хотят объяснить своим налогоплательщикам, почему они должны тратить деньги на Украину. По их мнению президент Украины Владимир Зеленский местами бывает "успешен" и это подтверждает правильная картинка, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, россия, медиа, сми, украинские сми, запад, газеты, танки, города