"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США - 21.11.2023 Украина.ру
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"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США
"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США - 21.11.2023 Украина.ру
"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США
Власти США снимают "красивую картинку" для медиа, чтобы объяснить налогоплательщикам, почему они тратят деньги на Украину. Все якобы "успехи" Зеленского должны подтверждать правильные сюжеты для СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-21T05:40
2023-11-21T05:40
новости
украина
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ВСУ вынуждены заниматься медийкой, потому что только это срабатывает на Западе. Запад любит красивую картинку и хорошие новости. Поэтому они говорят Киеву: "Если вы хотите, чтобы мы дали вам 200 танков, захватите какое-то село и снимите ролик", рассказал эксперт.Причем Западу неважно, что как только закончится съемка, оттуда все сбегут или там все погибнут. Операция "Буря в пустыне" была выиграна в прямом эфире. Точно так же США действуют и на Украине, добавил он.Таким образом власти США хотят объяснить своим налогоплательщикам, почему они должны тратить деньги на Украину. По их мнению президент Украины Владимир Зеленский местами бывает "успешен" и это подтверждает правильная картинка, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html
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новости, украина, сша, россия, медиа, сми, украинские сми, запад, газеты, танки, города
Новости, Украина, США, Россия, медиа, СМИ, украинские СМИ, Запад, газеты, танки, города

"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США

05:40 21.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ разрушенная деревня село населенный пункт оружие военнослужащий украинский
ВСУ разрушенная деревня село населенный пункт оружие военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Власти США снимают "красивую картинку" для медиа, чтобы объяснить налогоплательщикам, почему они тратят деньги на Украину. Все якобы "успехи" Зеленского должны подтверждать правильные сюжеты для СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВСУ вынуждены заниматься медийкой, потому что только это срабатывает на Западе. Запад любит красивую картинку и хорошие новости. Поэтому они говорят Киеву: "Если вы хотите, чтобы мы дали вам 200 танков, захватите какое-то село и снимите ролик", рассказал эксперт.
Причем Западу неважно, что как только закончится съемка, оттуда все сбегут или там все погибнут. Операция "Буря в пустыне" была выиграна в прямом эфире. Точно так же США действуют и на Украине, добавил он.
"Запад столкнулся с проблемой пиара еще во время Второй мировой войны. Тот же Монтгомери сильно возмущался, когда американские генералы ему говорили: "Надо атаковать вот здесь и показать вот это". Он не мог понять, почему его решения зависят от того, что скажут по радио или напишут в газетах", - отметил Полищук.
Таким образом власти США хотят объяснить своим налогоплательщикам, почему они должны тратить деньги на Украину. По их мнению президент Украины Владимир Зеленский местами бывает "успешен" и это подтверждает правильная картинка, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Николай Стариков интервью
16 ноября, 07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
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