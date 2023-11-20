Осторожно, мины: депутат Верховной Рады предостерегла Залужного - 20.11.2023 Украина.ру
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Осторожно, мины: депутат Верховной Рады предостерегла Залужного
Осторожно, мины: депутат Верховной Рады предостерегла Залужного - 20.11.2023 Украина.ру
Осторожно, мины: депутат Верховной Рады предостерегла Залужного
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный поощряет оппозиционных политиков и блогеров, которые могут воспользоваться его рейтингом и забывает о своих прямых обязанностях. Таким образом деятельность генерала раскритиковала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая
2023-11-20T18:43
2023-11-20T18:43
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
конфликт
всу
спецоперация
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В соцсети она опубликовала пост, в котором подчеркнула, что Залужный – это не ВСУ. Безуглая выставила на всеобщее обозрение фотографии главнокомандующего с несколькими известными представителями оппозиции действующего киевского режима. Она указала, что вместо того, чтобы раздавать автографы, Залужный мог бы спланировать проверку медицинского обеспечения, курса подготовки или дописать диссертацию, о которой СМИ сообщали ранее. Сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, Татьяну Остащенко, которая была сторонницей Залужного. На днях он также также лишил должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, увольнение которого, по данным украинских СМИ, связано со скандалом. Ранее The Economist опубликовал интервью с Залужным в котором главком признал, что украинской конфликт зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте, а в стране необходимо усилить мобилизацию. В Офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Инсайдеры пишут, что против Залужного в ближайшее время организуют несколько информационных компаний, основная цель которых состоит в дискредитации главнокомандующего и его последующей отставки.
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, всу, спецоперация
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, конфликт, ВСУ, Спецоперация

Осторожно, мины: депутат Верховной Рады предостерегла Залужного

18:43 20.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
Залужный
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный поощряет оппозиционных политиков и блогеров, которые могут воспользоваться его рейтингом и забывает о своих прямых обязанностях. Таким образом деятельность генерала раскритиковала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая
В соцсети она опубликовала пост, в котором подчеркнула, что Залужный – это не ВСУ. Безуглая выставила на всеобщее обозрение фотографии главнокомандующего с несколькими известными представителями оппозиции действующего киевского режима.

"Залужный – это не ВСУ, это живой человек, назначенный президентом(...) Некоторые оппозиционные коллеги, блогеры, пребывают в розовых мечтах, что на рейтинге ВСУ и "клеение" к Залужного куда-то да как-то пройдут, делают это осознанно, чтобы потом просто использовать. (...) Главком мог бы не молчать тоже насчёт этого, но, увы, вижу, что он даёт возможность этому происходить", – написала нардеп.

Она указала, что вместо того, чтобы раздавать автографы, Залужный мог бы спланировать проверку медицинского обеспечения, курса подготовки или дописать диссертацию, о которой СМИ сообщали ранее.

"Или просто и дальше будем всех мобилизовать без того, чтобы человек знал что, куда и как? Должна молчать когда это интенсифицируется? Мы выиграли войну? Валерий Фёдорович, осторожно, "мины", – предупредила Марьяна Безуглая.

Сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, Татьяну Остащенко, которая была сторонницей Залужного. На днях он также также лишил должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, увольнение которого, по данным украинских СМИ, связано со скандалом.
Ранее The Economist опубликовал интервью с Залужным в котором главком признал, что украинской конфликт зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте, а в стране необходимо усилить мобилизацию. В Офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного.
Инсайдеры пишут, что против Залужного в ближайшее время организуют несколько информационных компаний, основная цель которых состоит в дискредитации главнокомандующего и его последующей отставки.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийконфликтВСУСпецоперация
 
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