Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
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Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента
2023-11-20T08:12
2023-11-20T08:12
владимир зеленский
уволил
новости
всу
украина
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Согласно документам, Татьяну Остащенко уволили с должности командующего медицинскими силами и назначили вместо нее Анатолия Казмирчука.На днях Зеленский также уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
https://ukraina.ru/20231117/1051134066.html
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владимир зеленский, уволил, новости, всу, украина
Владимир Зеленский, уволил, Новости, ВСУ, Украина

Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ

08:12 20.11.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента
Согласно документам, Татьяну Остащенко уволили с должности командующего медицинскими силами и назначили вместо нее Анатолия Казмирчука.
На днях Зеленский также уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
Зеленский
17 ноября, 23:06
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября
 
Владимир ЗеленскийуволилНовостиВСУУкраина
 
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