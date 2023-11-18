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Увольнению зампреда СВР Украины предшествовал скандал – СМИ
Увольнению зампреда СВР Украины предшествовал скандал – СМИ - 18.11.2023 Украина.ру
Увольнению зампреда СВР Украины предшествовал скандал – СМИ
Перед своим увольнением заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский жаловался высшему руководству на организацию слежки за ним. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в распоряжении которого оказалось обращение экс-председателя СВР
2023-11-18T01:14
2023-11-18T01:14
2023-11-18T01:14
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украина
свр украины
скандал
спецоперация
владимир зеленский
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Тарасовский написал докладную на имя начальника Службы Александра Литвиненко, в которой сообщил, будто на улице его предупредила неизвестная особа о слежке. Она также продемонстрировала осведомлённость во внутренних вопросах Службы внешней разведки. Тарасовский ей не поверил, но позднее сам стал замечать "внешнее наблюдение". Кроме того, экс-председатель СВР дал понять, что эти сотрудники Службы внешней разведки, которые якобы следили за ним, могут быть связаны с российскими спецслужбами. Докладная датирована 23 сентября 2023 года. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский без объяснения причин уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Он занимал эту должность с 21 января 2022 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, свр украины, скандал, спецоперация, владимир зеленский
Новости, Украина, СВР Украины, скандал, Спецоперация, Владимир Зеленский
Увольнению зампреда СВР Украины предшествовал скандал – СМИ
Перед своим увольнением заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский жаловался высшему руководству на организацию слежки за ним. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в распоряжении которого оказалось обращение экс-председателя СВР
"Как сообщили источники "Страны" сегодняшнему увольнению Александра Тарасовского с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины предшествовал внутренний скандал в СВР", – сообщили журналисты.
Тарасовский написал докладную на имя начальника Службы Александра Литвиненко, в которой сообщил, будто на улице его предупредила неизвестная особа о слежке. Она также продемонстрировала осведомлённость во внутренних вопросах Службы внешней разведки.
Тарасовский ей не поверил, но позднее сам стал замечать "внешнее наблюдение".
"Моя личная уверенность в том, что я не был носителем инсайдерской информации (…) предоставляла возможность игнорировать указанную незаконную деятельность", – написал он в обращении.
Кроме того, экс-председатель СВР дал понять, что эти сотрудники Службы внешней разведки, которые якобы следили за ним, могут быть связаны с российскими спецслужбами.
Докладная датирована 23 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский без объяснения причин уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Он занимал эту должность с 21 января 2022 года.