Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить - 20.11.2023 Украина.ру
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Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить
Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить - 20.11.2023 Украина.ру
Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить
Никто же не говорит на человека в достатке, что он купается как творог в масле, поясняет украинский языковед Александр Авраменко свои умозаключения
2023-11-20T17:33
2023-11-20T17:33
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украинский язык
алексей авраменко
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Авраменко заявил, что многие популярные слова в украинском языке являются русизмами, а значит требуют замещения на родные. Варианты замены публикует украинское издание "Апостроф"."Возглас "Блин" – это заимствование из русского. Восклицание очень легко заменить на собственные украинские слова – дідько, трясця, чорт, грець, до біса (черт, чтоб тебя, паралич/инсульт/кондрашка, к бесу, чертовски), – рассказал Авраменко.Он также заявил, что в языке имеются слова-приблуды, которых нет ни в одном словаре украинского языка. Среди них такие слова, как "творог", "копчик", "брюки".Он добавил, что вместо слова "копчик" в украинском языке следует говорить "куприк" или "копчиковая кость"."Также никаких брюк в наших словарях нет, только штаны. Это слово даже запечатлено в народных изречениях: "остаться без штанов", "протирать штаны", - отметил Авраменко.Ранее Авраменко разрешил украинцам произносить слово "пылесос". Он считает его украинским, "поэтому его можно активно использовать в быту".
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новости, новости украины, украинский язык, алексей авраменко
Новости, Новости Украины, украинский язык, Алексей Авраменко

Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить

17:33 20.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Никто же не говорит на человека в достатке, что он купается как творог в масле, поясняет украинский языковед Александр Авраменко свои умозаключения
Авраменко заявил, что многие популярные слова в украинском языке являются русизмами, а значит требуют замещения на родные. Варианты замены публикует украинское издание "Апостроф".
"Возглас "Блин" – это заимствование из русского. Восклицание очень легко заменить на собственные украинские слова – дідько, трясця, чорт, грець, до біса (черт, чтоб тебя, паралич/инсульт/кондрашка, к бесу, чертовски), – рассказал Авраменко.
Он также заявил, что в языке имеются слова-приблуды, которых нет ни в одном словаре украинского языка. Среди них такие слова, как "творог", "копчик", "брюки".
"Не творог, а сыр. Не важно – твердый он или кисломолочный. Никто же не говорит на человека в достатке, что он купается как творог в масле", – объяснил Авраменко.
Он добавил, что вместо слова "копчик" в украинском языке следует говорить "куприк" или "копчиковая кость".
"Также никаких брюк в наших словарях нет, только штаны. Это слово даже запечатлено в народных изречениях: "остаться без штанов", "протирать штаны", - отметил Авраменко.
Ранее Авраменко разрешил украинцам произносить слово "пылесос". Он считает его украинским, "поэтому его можно активно использовать в быту".
 
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