https://ukraina.ru/20231120/1051174452.html

Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить

Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить - 20.11.2023 Украина.ру

Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить

Никто же не говорит на человека в достатке, что он купается как творог в масле, поясняет украинский языковед Александр Авраменко свои умозаключения

2023-11-20T17:33

2023-11-20T17:33

2023-11-20T17:33

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украинский язык

алексей авраменко

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Авраменко заявил, что многие популярные слова в украинском языке являются русизмами, а значит требуют замещения на родные. Варианты замены публикует украинское издание "Апостроф"."Возглас "Блин" – это заимствование из русского. Восклицание очень легко заменить на собственные украинские слова – дідько, трясця, чорт, грець, до біса (черт, чтоб тебя, паралич/инсульт/кондрашка, к бесу, чертовски), – рассказал Авраменко.Он также заявил, что в языке имеются слова-приблуды, которых нет ни в одном словаре украинского языка. Среди них такие слова, как "творог", "копчик", "брюки".Он добавил, что вместо слова "копчик" в украинском языке следует говорить "куприк" или "копчиковая кость"."Также никаких брюк в наших словарях нет, только штаны. Это слово даже запечатлено в народных изречениях: "остаться без штанов", "протирать штаны", - отметил Авраменко.Ранее Авраменко разрешил украинцам произносить слово "пылесос". Он считает его украинским, "поэтому его можно активно использовать в быту".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украинский язык, алексей авраменко