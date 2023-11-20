https://ukraina.ru/20231120/1051171844.html

Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления

Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления - 20.11.2023 Украина.ру

Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Фото телеграммы разместил Царёв в своём телеграм-канале

2023-11-20T16:14

2023-11-20T16:14

2023-11-20T16:14

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Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царёва в отношении русской весны в Крыму и Севастополе. Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царёва как истинного патриота великой и могучей Родины, а также как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остаётся верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, пишет Зюганов. Он также пожелал крепкого здоровья семье и близким Олега Царева.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html

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новости, россия, крым, кпрф, геннадий зюганов, олег царев, покушение, телеграммы