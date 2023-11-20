https://ukraina.ru/20231120/1051171844.html
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления - 20.11.2023 Украина.ру
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Фото телеграммы разместил Царёв в своём телеграм-канале
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
новости
россия
крым
кпрф
геннадий зюганов
олег царев
покушение
телеграммы
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Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царёва в отношении русской весны в Крыму и Севастополе. Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царёва как истинного патриота великой и могучей Родины, а также как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остаётся верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, пишет Зюганов. Он также пожелал крепкого здоровья семье и близким Олега Царева.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, кпрф, геннадий зюганов, олег царев, покушение, телеграммы
Новости, Россия, Крым, КПРФ, Геннадий Зюганов, Олег Царев, покушение, телеграммы
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Фото телеграммы разместил Царёв в своём телеграм-канале
"Примите самые искренние пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо защиты и возрождения Русского мира", - написал Зюганов.
Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царёва в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.
Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царёва как истинного патриота великой и могучей Родины, а также как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остаётся верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, пишет Зюганов.
Он также пожелал крепкого здоровья семье и близким Олега Царева.
"Спасибо, Геннадий Андреевич", - ответил
Царёв в своём телеграм-канале.
Нападение на Царева
было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.
Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения.
"В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.
Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.