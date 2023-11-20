Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления - 20.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231120/1051171844.html
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления - 20.11.2023 Украина.ру
Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Фото телеграммы разместил Царёв в своём телеграм-канале
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
новости
россия
крым
кпрф
геннадий зюганов
олег царев
покушение
телеграммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102108/73/1021087322_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_9d80323d5ec76a134574eb0b440641ef.jpg
Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царёва в отношении русской весны в Крыму и Севастополе. Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царёва как истинного патриота великой и могучей Родины, а также как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остаётся верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, пишет Зюганов. Он также пожелал крепкого здоровья семье и близким Олега Царева.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102108/73/1021087322_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_17ed11cce2f962ecaca134d354cdec9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, кпрф, геннадий зюганов, олег царев, покушение, телеграммы
Новости, Россия, Крым, КПРФ, Геннадий Зюганов, Олег Царев, покушение, телеграммы

Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления

16:14 20.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отправил экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву, пострадавшему в результате покушения, правительственную телеграмму с пожеланиями здоровья. Фото телеграммы разместил Царёв в своём телеграм-канале

"Примите самые искренние пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо защиты и возрождения Русского мира", - написал Зюганов.

Глава КПРФ отметил принципиальную позицию Царёва в отношении русской весны в Крыму и Севастополе.
Поддержка воссоединения Донбасса с Россией характеризируют Царёва как истинного патриота великой и могучей Родины, а также как смелого политика, который, несмотря на реальную опасность, остаётся верен своим убеждениям о неизбежной победе России над злом неонацизма, пишет Зюганов.
Он также пожелал крепкого здоровья семье и близким Олега Царева.
"Спасибо, Геннадий Андреевич", - ответил Царёв в своём телеграм-канале.
© Олег Царёв телеграм-канал
© Олег Царёв телеграм-канал
Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.
Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения.
"В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.
Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 16:09
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертовНа бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
НовостиРоссияКрымКПРФГеннадий ЗюгановОлег Царевпокушениетелеграммы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится
16:14Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
16:11Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей – популист с бензопилой
16:06Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн
16:05"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
15:28Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины
15:17"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине
15:17Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору
15:16Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
15:00Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана
14:59Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана
14:24МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
14:20Снова русские. Элита как инструмент рерусификации
14:09ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
14:02"Русофобская политика Финляндии вызывает глубокое сожаление": Песков о закрытии КПП на границе
14:01Стратегия поражения Германии. "Вы хоть понимаете, чего вы делаете и что будет дальше"
13:18Кремль отреагировал на заявления нового президента Аргентины о России
13:04ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
13:00Визит Остина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
12:59На Украине задержана банда, лесными тропами провожавшая за границу уклонистов
Лента новостейМолния