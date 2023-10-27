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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева - 27.10.2023 Украина.ру

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению

2023-10-27T17:33

2023-10-27T17:33

2023-10-27T17:33

новости

олег царев

покушение

ск рф

александр бастрыкин

уголовное дело

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Возбудить уголовное дело по факту покушения на Олега Царева поручил Следственному комитету России его председатель Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября в телеграм-канале ведомства.По имеющимся данным, сегодня в Республике Крым было совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, отмечает пресс-служба Следственного комитета.В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по Республике Крым и городу Севастополю "возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению", подчеркивается в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Позже сообщалось о том, что в данный момент бывший депутат находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.На Украине в отношении Олега Царева возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса, он неоднократно получал угрозы в свой адрес.

https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html

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новости, олег царев, покушение, ск рф, александр бастрыкин, уголовное дело