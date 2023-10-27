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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева - 27.10.2023 Украина.ру
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению
2023-10-27T17:33
2023-10-27T17:33
2023-10-27T17:33
новости
олег царев
покушение
ск рф
александр бастрыкин
уголовное дело
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Возбудить уголовное дело по факту покушения на Олега Царева поручил Следственному комитету России его председатель Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября в телеграм-канале ведомства.По имеющимся данным, сегодня в Республике Крым было совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, отмечает пресс-служба Следственного комитета.В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по Республике Крым и городу Севастополю "возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению", подчеркивается в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Позже сообщалось о том, что в данный момент бывший депутат находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.На Украине в отношении Олега Царева возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса, он неоднократно получал угрозы в свой адрес.
https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег царев, покушение, ск рф, александр бастрыкин, уголовное дело
Новости, Олег Царев, покушение, СК РФ, Александр Бастрыкин, уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с покушением на Царева
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению
Возбудить уголовное дело по факту покушения на Олега Царева поручил Следственному комитету России его председатель Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября в телеграм-канале ведомства.
По имеющимся данным, сегодня в Республике Крым было совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, отмечает пресс-служба Следственного комитета.
В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по Республике Крым и городу Севастополю "возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению", подчеркивается в сообщении.
Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными.
По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.
Позже сообщалось о том, что в данный момент бывший депутат находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
На Украине в отношении Олега Царева возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса, он неоднократно получал угрозы в свой адрес.