https://ukraina.ru/20231120/1051168841.html

Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине

Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире... Украина.ру, 20.11.2023

2023-11-20T15:16

2023-11-20T15:16

2023-11-20T15:16

видео

евгений семибратов

украина

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Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру оценил развитие палестино-израильского конфликта и его влияние на поддержку Западом киевского режима, а также предсказал итоги выборов президента Украины – в том случае, если они состоятся в назначенный срок00:36 – война на Ближнем Востоке усиливает раскол в Соединенных Штатах, при этом Вашингтон теряет нити управления в зоне конфликта; 04:25 – раскол в США и в целом на Западе по палестинскому вопросу; 08:02 – украинский кризис уходит с первого плана: действительно ли Запад лишит Киев поддержки? 14:56 – состоятся ли президентские выборы на Украине или страну ждёт очередной Майдан? 20:28 – реакция обеих Америк на выборы в Аргентине: правые всего мира объединяются?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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