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Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире... Украина.ру, 20.11.2023
2023-11-20T15:16
2023-11-20T15:16
2023-11-20T15:16
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евгений семибратов
украина
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палестино-израильский конфликт
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Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру оценил развитие палестино-израильского конфликта и его влияние на поддержку Западом киевского режима, а также предсказал итоги выборов президента Украины – в том случае, если они состоятся в назначенный срок00:36 – война на Ближнем Востоке усиливает раскол в Соединенных Штатах, при этом Вашингтон теряет нити управления в зоне конфликта; 04:25 – раскол в США и в целом на Западе по палестинскому вопросу; 08:02 – украинский кризис уходит с первого плана: действительно ли Запад лишит Киев поддержки? 14:56 – состоятся ли президентские выборы на Украине или страну ждёт очередной Майдан? 20:28 – реакция обеих Америк на выборы в Аргентине: правые всего мира объединяются?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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