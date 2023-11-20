Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
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Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире... Украина.ру, 20.11.2023
2023-11-20T15:16
2023-11-20T15:16
видео
евгений семибратов
украина
россия
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
запад
аргентина
политика
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Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру оценил развитие палестино-израильского конфликта и его влияние на поддержку Западом киевского режима, а также предсказал итоги выборов президента Украины – в том случае, если они состоятся в назначенный срок00:36 – война на Ближнем Востоке усиливает раскол в Соединенных Штатах, при этом Вашингтон теряет нити управления в зоне конфликта; 04:25 – раскол в США и в целом на Западе по палестинскому вопросу; 08:02 – украинский кризис уходит с первого плана: действительно ли Запад лишит Киев поддержки? 14:56 – состоятся ли президентские выборы на Украине или страну ждёт очередной Майдан? 20:28 – реакция обеих Америк на выборы в Аргентине: правые всего мира объединяются?
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видео, евгений семибратов, украина, россия, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, запад, аргентина, политика, война, спецоперация, сво, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, владимир путин, майдан, президентские выборы, выборы, видео
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Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине

15:16 20.11.2023
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру оценил развитие палестино-израильского конфликта и его влияние на поддержку Западом киевского режима, а также предсказал итоги выборов президента Украины – в том случае, если они состоятся в назначенный срок
00:36 – война на Ближнем Востоке усиливает раскол в Соединенных Штатах, при этом Вашингтон теряет нити управления в зоне конфликта;
04:25 – раскол в США и в целом на Западе по палестинскому вопросу;
08:02 – украинский кризис уходит с первого плана: действительно ли Запад лишит Киев поддержки?
14:56 – состоятся ли президентские выборы на Украине или страну ждёт очередной Майдан?
20:28 – реакция обеих Америк на выборы в Аргентине: правые всего мира объединяются?
 
ВидеоЕвгений СемибратовУкраинаРоссияИзраильПалестино-израильский конфликтПалестинаЗападАргентинаполитикавойнаСпецоперацияСВОВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДональд ТрампВладимир ПутинМайданпрезидентские выборывыборы
 
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