https://ukraina.ru/20241114/1058885881.html

Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность

Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность - 14.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность

Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, когда будет официально сформирован его кабинет, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T03:45

2024-11-14T03:45

2024-11-14T03:45

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За последние несколько дней выявилась интересная тенденция: почти все главные западные медиа педалируют возможные контакты вновь избранного президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина. И что особенно понравилось, они стали больше писать о том, что Украина проигрывает, подчеркнул эксперт.Сложно говорить, что можно достигнуть на этом направлении, потому что Владимир Зеленский уже не президент, а Дональд Трамп еще не президент. России по-прежнему не с кем разговаривать, отметил он."Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, [когда] будет официально сформирован его кабинет, включая Пентагон, Госдеп, советника по национальной безопасности, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело", — подчеркнул Зимовский.По мнению эксперта, Трамп будет делать любые предложения "самого сумасшедшего масштаба", но только к своей выгоде. Он по-другому не работает. Это "махинатор большого масштаба", удачливый и талантливый, но он не привык к тому, что называется "честная игра", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники — в материале Павла Котова Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html

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