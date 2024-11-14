Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность - 14.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность - 14.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, когда будет официально сформирован его кабинет, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T03:45
2024-11-14T03:45
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За последние несколько дней выявилась интересная тенденция: почти все главные западные медиа педалируют возможные контакты вновь избранного президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина. И что особенно понравилось, они стали больше писать о том, что Украина проигрывает, подчеркнул эксперт.Сложно говорить, что можно достигнуть на этом направлении, потому что Владимир Зеленский уже не президент, а Дональд Трамп еще не президент. России по-прежнему не с кем разговаривать, отметил он."Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, [когда] будет официально сформирован его кабинет, включая Пентагон, Госдеп, советника по национальной безопасности, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело", — подчеркнул Зимовский.По мнению эксперта, Трамп будет делать любые предложения "самого сумасшедшего масштаба", но только к своей выгоде. Он по-другому не работает. Это "махинатор большого масштаба", удачливый и талантливый, но он не привык к тому, что называется "честная игра", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники — в материале Павла Котова Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, пентагон, президент сша, предложение, полномочия, детали, госдеп сша
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Пентагон, президент США, предложение, полномочия, детали, Госдеп США

Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность

03:45 14.11.2024
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, когда будет официально сформирован его кабинет, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
За последние несколько дней выявилась интересная тенденция: почти все главные западные медиа педалируют возможные контакты вновь избранного президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина. И что особенно понравилось, они стали больше писать о том, что Украина проигрывает, подчеркнул эксперт.
"То есть это медийная форма принуждения Украины к осознанию своей никчемности. Чтобы если Трамп выдвинет предложение за одну ночь все закончить, Украина не сильно сопротивлялась, а отдалась быстро и с удовольствием. Тем более ночь зимняя длинна", — иронично отметил Зимовский.
Сложно говорить, что можно достигнуть на этом направлении, потому что Владимир Зеленский уже не президент, а Дональд Трамп еще не президент. России по-прежнему не с кем разговаривать, отметил он.
"Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, [когда] будет официально сформирован его кабинет, включая Пентагон, Госдеп, советника по национальной безопасности, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело", — подчеркнул Зимовский.
По мнению эксперта, Трамп будет делать любые предложения "самого сумасшедшего масштаба", но только к своей выгоде. Он по-другому не работает. Это "махинатор большого масштаба", удачливый и талантливый, но он не привык к тому, что называется "честная игра", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
О том, как Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники — в материале Павла Котова Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ на сайте Украина.ру
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 20:04
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий УгледараЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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