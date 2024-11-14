Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, когда будет официально сформирован его кабинет, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
За последние несколько дней выявилась интересная тенденция: почти все главные западные медиа педалируют возможные контакты вновь избранного президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина. И что особенно понравилось, они стали больше писать о том, что Украина проигрывает, подчеркнул эксперт.
"То есть это медийная форма принуждения Украины к осознанию своей никчемности. Чтобы если Трамп выдвинет предложение за одну ночь все закончить, Украина не сильно сопротивлялась, а отдалась быстро и с удовольствием. Тем более ночь зимняя длинна", — иронично отметил Зимовский.
Сложно говорить, что можно достигнуть на этом направлении, потому что Владимир Зеленский уже не президент, а Дональд Трамп еще не президент. России по-прежнему не с кем разговаривать, отметил он.
"Как только Трамп получит реальные конституционные полномочия, [когда] будет официально сформирован его кабинет, включая Пентагон, Госдеп, советника по национальной безопасности, тогда мы хотя бы немного поймем, с кем имеем дело", — подчеркнул Зимовский.
По мнению эксперта, Трамп будет делать любые предложения "самого сумасшедшего масштаба", но только к своей выгоде. Он по-другому не работает. Это "махинатор большого масштаба", удачливый и талантливый, но он не привык к тому, что называется "честная игра", резюмировал собеседник издания.
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