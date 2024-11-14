Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
Никто на Украине не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и для эвакуации, потому что поток раненых нарастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Администрация президента США Джо Байдена до вступления в должность Дональда Трампа намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины. Поэтому в ноябре и декабре киевскому режиму отправят все, что можно отправить, сообщил эксперт.
У Украины есть свои хотелки по поставкам ПВО, РСЗО HIMARS и ракет ATACMS. Наземную технику (MRAP и HAMMER) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют, отметил он.
"Никто не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и особенно для эвакуации, потому что поток раненых нарастает", — подчеркнул Зимовский.
Также сейчас идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада, добавил он.
Например, Франция формирует украинскую бригаду имени "Княгини Анны", которая полностью сделана по французскому штату сухопутных войск, оснащена французской техникой и обучена местными офицерами. Это что-то вроде "Иностранного легиона", резюмировал собеседник издания.
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