Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина - 14.11.2024 Украина.ру
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Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина - 14.11.2024 Украина.ру
Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
Никто на Украине не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и для эвакуации, потому что поток раненых нарастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T04:00
2024-11-14T04:00
новости
украина
запад
россия
дональд трамп
джо байден
иностранный легион
всу
техника
военная техника
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Администрация президента США Джо Байдена до вступления в должность Дональда Трампа намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины. Поэтому в ноябре и декабре киевскому режиму отправят все, что можно отправить, сообщил эксперт.У Украины есть свои хотелки по поставкам ПВО, РСЗО HIMARS и ракет ATACMS. Наземную технику (MRAP и HAMMER) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют, отметил он.Также сейчас идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада, добавил он.Например, Франция формирует украинскую бригаду имени "Княгини Анны", которая полностью сделана по французскому штату сухопутных войск, оснащена французской техникой и обучена местными офицерами. Это что-то вроде "Иностранного легиона", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, запад, россия, дональд трамп, джо байден, иностранный легион, всу, техника, военная техника, франция, ракеты, рсзо, atacms, танки, сво, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, иностранный легион, ВСУ, техника, военная техника, Франция, ракеты, РСЗО, ATACMS, танки, СВО, детали

Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина

04:00 14.11.2024
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Никто на Украине не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и для эвакуации, потому что поток раненых нарастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Администрация президента США Джо Байдена до вступления в должность Дональда Трампа намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины. Поэтому в ноябре и декабре киевскому режиму отправят все, что можно отправить, сообщил эксперт.
У Украины есть свои хотелки по поставкам ПВО, РСЗО HIMARS и ракет ATACMS. Наземную технику (MRAP и HAMMER) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют, отметил он.
"Никто не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и особенно для эвакуации, потому что поток раненых нарастает", — подчеркнул Зимовский.
Также сейчас идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада, добавил он.
Например, Франция формирует украинскую бригаду имени "Княгини Анны", которая полностью сделана по французскому штату сухопутных войск, оснащена французской техникой и обучена местными офицерами. Это что-то вроде "Иностранного легиона", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
О том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 17:25
Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от ТрампаДональд Трамп намерен прийти в Белый дом миротворцем, который будет заканчивать войны, а не начинать новые. Таковы пока заявления самого победившего кандидата и его команды. Не окажется ли новый американский президент классическим волком в овечьей шкуре и что ждать от политики США на ключевых направлениях в ближайшие годы – в материале Украина.ру
 
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