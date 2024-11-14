https://ukraina.ru/20241114/1058885274.html

Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина

Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина - 14.11.2024 Украина.ру

Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина

Никто на Украине не ждет, что им пришлют 100 "Абрамсов" и 200 "Леопардов". Им нужны машины для переброски пехоты и для эвакуации, потому что поток раненых нарастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T04:00

2024-11-14T04:00

2024-11-14T04:00

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Администрация президента США Джо Байдена до вступления в должность Дональда Трампа намерена выбрать весь денежно-товарный запас, предназначенный для Украины. Поэтому в ноябре и декабре киевскому режиму отправят все, что можно отправить, сообщил эксперт.У Украины есть свои хотелки по поставкам ПВО, РСЗО HIMARS и ракет ATACMS. Наземную технику (MRAP и HAMMER) она получает без ограничений. Потому что на данном этапе танковые массы никого не интересуют, отметил он.Также сейчас идет речь о том, что будут формироваться новые украинские бригады в странах Запада, добавил он.Например, Франция формирует украинскую бригаду имени "Княгини Анны", которая полностью сделана по французскому штату сухопутных войск, оснащена французской техникой и обучена местными офицерами. Это что-то вроде "Иностранного легиона", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058881659.html

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новости, украина, запад, россия, дональд трамп, джо байден, иностранный легион, всу, техника, военная техника, франция, ракеты, рсзо, atacms, танки, сво, детали