https://ukraina.ru/20241114/1058880364.html

Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"

Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле" - 14.11.2024 Украина.ру

Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"

Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с них запускать дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T03:15

2024-11-14T03:15

2024-11-14T03:15

новости

угледар

южно-донецкое направление

россия

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курахово

бои

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дроны

бпла

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Во время спецоперации обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ, сообщил эксперт.Если поднимается сильный ветер и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях. Более того, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту, отметил Зимовский.Он добавил, что в последнее время российские бойцы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов. "Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали. Не скажу, что так происходит везде, но общий алгоритм мы наработали", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058839731.html

угледар

южно-донецкое направление

россия

курахово

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новости, угледар, южно-донецкое направление, россия, всу, курахово, бои, наступление, дроны, бпла, беспилотники, детали, сво, спецоперация