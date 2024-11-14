Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с них запускать дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Во время спецоперации обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ, сообщил эксперт.
Если поднимается сильный ветер и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях. Более того, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту, отметил Зимовский.
"А поскольку там [на Южно-Донецком направлении] открытая местность, они уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под наш огонь", — подчеркнул он.
Он добавил, что в последнее время российские бойцы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов.
"Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали. Не скажу, что так происходит везде, но общий алгоритм мы наработали", — заключил собеседник издания.
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