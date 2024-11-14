Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле" - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058880364.html
Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле" - 14.11.2024 Украина.ру
Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с них запускать дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T03:15
2024-11-14T03:15
новости
угледар
южно-донецкое направление
россия
всу
курахово
бои
наступление
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057179595_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_46e2d483c7db9d91a1a0752e54998efe.jpg
Во время спецоперации обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ, сообщил эксперт.Если поднимается сильный ветер и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях. Более того, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту, отметил Зимовский.Он добавил, что в последнее время российские бойцы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов. "Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали. Не скажу, что так происходит везде, но общий алгоритм мы наработали", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241113/1058839731.html
угледар
южно-донецкое направление
россия
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057179595_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_ace7875228953ff9ea7e4afd28a0e901.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, южно-донецкое направление, россия, всу, курахово, бои, наступление, дроны, бпла, беспилотники, детали, сво, спецоперация
Новости, Угледар, Южно-Донецкое направление, Россия, ВСУ, Курахово, бои, наступление, дроны, БПЛА, беспилотники, детали, СВО, Спецоперация

Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"

03:15 14.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с них запускать дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Во время спецоперации обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ, сообщил эксперт.
Если поднимается сильный ветер и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях. Более того, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту, отметил Зимовский.

"А поскольку там [на Южно-Донецком направлении] открытая местность, они уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под наш огонь", — подчеркнул он.

Он добавил, что в последнее время российские бойцы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов.
"Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали. Не скажу, что так происходит везде, но общий алгоритм мы наработали", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 05:50
Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом Украина еще удерживает фронт. Но удерживает его из последних сил. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает. Армию, которая была в начале СВО, противнику уже не создать
 
НовостиУгледарЮжно-Донецкое направлениеРоссияВСУКураховобоинаступлениедроныБПЛАбеспилотникидеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
05:00ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
04:45Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
04:30Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
04:15Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
04:00Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
03:45Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
03:30Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии
03:15Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
03:08Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны
03:00Эксперт о том, смогут ли ВСУ совершить глубокий прорыв и захватить НПЗ в случае нападения на Белоруссию
02:52Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк
02:40Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России
20:04Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара
19:02Нужно ли немедленно ликвидировать ТЦК? Итоги 13 ноября на Украине
18:17Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек
17:39"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
17:36"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
17:26"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась
17:25Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа
Лента новостейМолния