"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине
15:17 20.11.2023 (обновлено: 15:18 20.11.2023)
© president.gov.ua
© president.gov.ua
Военные действия на Украине не закончатся быстро. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями западных СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки.
Зеленский наградил Бенджамина Холла орденом "За заслуги" III степени за "выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
Президент Украины рассказал журналистам своё видение ситуации на фронте. Он полагает, что люди относятся к боевым действиям, как к кино, и ожидают, что "не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".
"И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский сообщал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.
18 ноября, 08:12Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.