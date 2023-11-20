https://ukraina.ru/20231120/1051168572.html

"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине

"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине

Военные действия на Украине не закончатся быстро. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями западных СМИ

2023-11-20T15:17

2023-11-20T15:17

2023-11-20T15:18

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки.Зеленский наградил Бенджамина Холла орденом "За заслуги" III степени за "выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".Президент Украины рассказал журналистам своё видение ситуации на фронте. Он полагает, что люди относятся к боевым действиям, как к кино, и ожидают, что "не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".Ранее Зеленский сообщал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.

https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html

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2023

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новости, украина, киев, владимир зеленский, fox news, андрей ермак, конфликт