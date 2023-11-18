https://ukraina.ru/20231118/1051136017.html
Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg - 18.11.2023 Украина.ру
Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт. Об этом 17 ноября пишет Bloomberg
2023-11-18T03:33
2023-11-18T03:33
2023-11-18T03:34
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всу
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запад
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сво
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"Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", - сказал Зеленский на встрече с группой журналистов в Киеве.По его словам, 155-миллиметровые снаряды являются ключевым компонентом, необходимым Украине для отражения "российского вторжения". Но их поставки сильно замедлились."Наши поставки сократились… Это жизнь - и это нормально, поскольку все борются за выживание", - пожаловался Зеленский журналистам.Издание отмечает, что начало конфликта на Ближнем Востоке поставило под вопрос способность союзников продолжать оказывать поддержку Украине, "где многомесячное контрнаступление не принесло большого прогресса в возвращении оккупированной территории".Напомним, что США значительно нарастили объёмы поставок военной помощи Израилю, включая 155-миллиметровые снаряды. Это происходит на фоне призывов Белого дома избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231117/1051124702.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, всу, снаряды, запад, военная помощь, сво, палестино-израильский конфликт, сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, снаряды, Запад, военная помощь, СВО, Палестино-израильский конфликт, США
Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
03:33 18.11.2023 (обновлено: 03:34 18.11.2023)
Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может отступить из-за недостатка снарядов, вызванного смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт. Об этом 17 ноября пишет Bloomberg
"Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", - сказал Зеленский на встрече с группой журналистов в Киеве.
По его словам, 155-миллиметровые снаряды являются ключевым компонентом, необходимым Украине для отражения "российского вторжения". Но их поставки сильно замедлились.
"Наши поставки сократились… Это жизнь - и это нормально, поскольку все борются за выживание", - пожаловался Зеленский журналистам.
Издание отмечает, что начало конфликта на Ближнем Востоке поставило под вопрос способность союзников продолжать оказывать поддержку Украине, "где многомесячное контрнаступление не принесло большого прогресса в возвращении оккупированной территории".
Напомним, что США значительно нарастили объёмы поставок военной помощи Израилю, включая 155-миллиметровые снаряды. Это происходит на фоне призывов Белого дома избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.
Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о двухэтапном временном финансировании правительства, обеспечивающий его работу до января-февраля 2024 года. Подписанный Байденом компромиссный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.