https://ukraina.ru/20231114/1051014727.html

Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО

Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО - 14.11.2023 Украина.ру

Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, передает во вторник Bloomberg

2023-11-14T14:41

2023-11-14T14:41

2023-11-14T14:41

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"Приближается поворотный момент в войне. <...> Следующий год будет решающим", - заверил он.Ермак также призвал к большему количеству санкций и дополнительным системам вооружения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины перед новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре с приближением зимы.На днях Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.

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андрей ермак, сво, новости, украина, вашингтон