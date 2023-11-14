Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, передает во вторник Bloomberg
"Приближается поворотный момент в войне. <...> Следующий год будет решающим", - заверил он.
Ермак также призвал к большему количеству санкций и дополнительным системам вооружения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины перед новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре с приближением зимы.
На днях Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.