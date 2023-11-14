Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО - 14.11.2023 Украина.ру
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Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО
Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО - 14.11.2023 Украина.ру
Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, передает во вторник Bloomberg
2023-11-14T14:41
2023-11-14T14:41
андрей ермак
сво
новости
украина
вашингтон
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"Приближается поворотный момент в войне. &lt;...&gt; Следующий год будет решающим", - заверил он.Ермак также призвал к большему количеству санкций и дополнительным системам вооружения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины перед новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре с приближением зимы.На днях Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.
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андрей ермак, сво, новости, украина, вашингтон
Андрей Ермак, СВО, Новости, Украина, Вашингтон

Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО

14:41 14.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, передает во вторник Bloomberg
"Приближается поворотный момент в войне. <...> Следующий год будет решающим", - заверил он.
Ермак также призвал к большему количеству санкций и дополнительным системам вооружения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины перед новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре с приближением зимы.
На днях Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт, и что противостояние может закончиться очень внезапно.
Андрей Ермак
12:45
"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для КиеваГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает, что победа Украины в конфликте в интересах США. Об этом 14 ноября Ермак написал в своём телеграм-канале
 
Андрей ЕрмакСВОНовостиУкраинаВашингтон
 
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