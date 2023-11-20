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ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто - 20.11.2023 Украина.ру
ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
Российские военнослужащие "приземлили" беспилотный летательный аппарат производства США в Запорожской области, сообщили 20 ноября журанлисты РИА Новости
2023-11-20T13:04
2023-11-20T13:04
2023-11-20T13:04
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Источник агентства сообщил, что в данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно "приземлили" средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, на "данном носителе имеется видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта" в районе Днепрорудного."То есть противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал, пока непонятно, будем дальше изучать", - добавил военнослужащий.
https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, дроны, бпла, беспилотник, сша, рэб, вс рф
Новости, Россия, Запорожская область, дроны, БПЛА, беспилотник, США, РЭБ, ВС РФ
ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
Российские военнослужащие "приземлили" беспилотный летательный аппарат производства США в Запорожской области, сообщили 20 ноября журанлисты РИА Новости