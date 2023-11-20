ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто - 20.11.2023 Украина.ру
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ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто - 20.11.2023 Украина.ру
ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто
Российские военнослужащие "приземлили" беспилотный летательный аппарат производства США в Запорожской области, сообщили 20 ноября журанлисты РИА Новости
2023-11-20T13:04
2023-11-20T13:04
новости
россия
запорожская область
дроны
бпла
беспилотник
сша
рэб
вс рф
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Источник агентства сообщил, что в данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно "приземлили" средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, на "данном носителе имеется видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта" в районе Днепрорудного."То есть противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал, пока непонятно, будем дальше изучать", - добавил военнослужащий.
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новости, россия, запорожская область, дроны, бпла, беспилотник, сша, рэб, вс рф
Новости, Россия, Запорожская область, дроны, БПЛА, беспилотник, США, РЭБ, ВС РФ

ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто

13:04 20.11.2023
 
© РИА Новости . скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . скриншот видео
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Российские военнослужащие "приземлили" беспилотный летательный аппарат производства США в Запорожской области, сообщили 20 ноября журанлисты РИА Новости
"Российские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ использовали в Запорожской области для наблюдения за дорогами, которыми пользуется гражданский транспорт", - говорится в сообщении.
Источник агентства сообщил, что в данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно "приземлили" средствами радиоэлектронной борьбы.
По его словам, на "данном носителе имеется видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта" в районе Днепрорудного.
"То есть противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал, пока непонятно, будем дальше изучать", - добавил военнослужащий.
14 ноября, 16:44
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают РоссииУкраинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
 
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