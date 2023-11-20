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ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто

ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто - 20.11.2023 Украина.ру

ВС РФ "приземлили" беспилотник производства США, он следил за гражданскими авто

Российские военнослужащие "приземлили" беспилотный летательный аппарат производства США в Запорожской области, сообщили 20 ноября журанлисты РИА Новости

2023-11-20T13:04

2023-11-20T13:04

2023-11-20T13:04

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Источник агентства сообщил, что в данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно "приземлили" средствами радиоэлектронной борьбы.По его словам, на "данном носителе имеется видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта" в районе Днепрорудного."То есть противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал, пока непонятно, будем дальше изучать", - добавил военнослужащий.

https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, запорожская область, дроны, бпла, беспилотник, сша, рэб, вс рф