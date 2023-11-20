https://ukraina.ru/20231120/1051161697.html
Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах
Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах - 20.11.2023 Украина.ру
Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом 20 ноября сообщает Союз православных журналистов
2023-11-20T12:30
2023-11-20T12:30
2023-11-20T12:30
упц
новости
украина
черкассы
рейдеры
захват
храм
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"Рейдеры пытаются захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Благовестной. За квартал от монастыря собралось на улице более 50 человек военных и гражданских парней спортивной формы", - говорится в материале.Раскольники запрещают снимать происходящее всем, у кого нет удостоверения журналиста.Позднее СПЖ сообщил, что сторонники ПЦУ начали избивать верующих у храма.Священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть".К храму подъезжают машины скорой помощи.Телеграм-канал "МИРЯНИ" указал, что "полиция заламывает и бьёт людей, помогая рейдерам".Среди захватчиков заметили члена Высшего совета политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов"*, против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрия Кухарчука, который в 2021 году участвовал в акции протеста Национального корпуса против президента Владимира Зеленского."Сегодня принимает участие в президентской операции против УПЦ под названием "духовная независимость", - говорится в посте.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. *запрещенная в России организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, новости, украина, черкассы, рейдеры, захват, храм
УПЦ, Новости, Украина, Черкассы, рейдеры, захват, храм
Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом 20 ноября сообщает Союз православных журналистов
"Рейдеры пытаются захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Благовестной. За квартал от монастыря собралось на улице более 50 человек военных и гражданских парней спортивной формы", - говорится в материале.
Раскольники запрещают снимать происходящее всем, у кого нет удостоверения журналиста.
"Видимо, огласка не входит в планы тех, кто планирует захватить храм", - подчеркнули в Союзе.
Позднее СПЖ сообщил, что сторонники ПЦУ начали избивать верующих у храма.
Священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть".
К храму подъезжают машины скорой помощи.
Телеграм-канал "МИРЯНИ" указал, что "полиция заламывает и бьёт людей, помогая рейдерам".
Среди захватчиков заметили члена Высшего совета политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов"*, против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрия Кухарчука, который в 2021 году участвовал в акции протеста Национального корпуса против президента Владимира Зеленского.
"Сегодня принимает участие в президентской операции против УПЦ под названием "духовная независимость", - говорится в посте.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
*запрещенная в России организация