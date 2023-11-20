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Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах

Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах - 20.11.2023 Украина.ру

Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом 20 ноября сообщает Союз православных журналистов

2023-11-20T12:30

2023-11-20T12:30

2023-11-20T12:30

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"Рейдеры пытаются захватить монастырь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Благовестной. За квартал от монастыря собралось на улице более 50 человек военных и гражданских парней спортивной формы", - говорится в материале.Раскольники запрещают снимать происходящее всем, у кого нет удостоверения журналиста.Позднее СПЖ сообщил, что сторонники ПЦУ начали избивать верующих у храма.Священнику монастыря иерею Сергию Пащенко "рейдеры сломали нижнюю челюсть".К храму подъезжают машины скорой помощи.Телеграм-канал "МИРЯНИ" указал, что "полиция заламывает и бьёт людей, помогая рейдерам".Среди захватчиков заметили члена Высшего совета политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов"*, против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрия Кухарчука, который в 2021 году участвовал в акции протеста Национального корпуса против президента Владимира Зеленского."Сегодня принимает участие в президентской операции против УПЦ под названием "духовная независимость", - говорится в посте.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. *запрещенная в России организация

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упц, новости, украина, черкассы, рейдеры, захват, храм