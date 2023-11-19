Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов - 19.11.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231119/1032696564.html
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов - 19.11.2023 Украина.ру
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов
Один из величайших русских гениев, Михаил Васильевич Ломоносов, родился 19 ноября 1711 года. Феномен его личности невозможно в полной мере понять, если не учитывать малороссийский период его жизни и рассматривать его развитие в отрыве от культурно-образовательных центров "матери городов русских"
2023-11-19T20:12
2023-11-19T20:12
история
киев
наука
история
xviii век
михаил ломоносов
история украины
история малороссии
киево-могилянская академия
ученый
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Хотя и рос юный Михайло Ломоносов на поморском Севере, книгой, открывшей для него "врата учености", по его собственному признанию, стала "Грамматика" Мелетия (Максима) Смотрицкого — русина, жившего в Речи Посполитой. Поступив в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михаил попал теперь уже в непосредственное окружение педагогов-малороссов, воспитанников Киевской академии.Окончив в Московской Славяно-греко-латинской академии младшие и средние классы (логика, грамматика, пиитика и риторика), Ломоносов решил продолжить образование в Киеве.На это решение могли повлиять сразу несколько факторов: советы учителей, желание побывать в важном историческом и культурном центре, непревзойдённость Киевской академии в преподавании теории поэзии, риторики и особенно латыни.Последнее обстоятельство было необычайно важным для дальнейшей научной карьеры Ломоносова.Ведь в Петербургский университет Академии наук принимали лишь при достойном знании латинского языка. Особенно высоко ценилась языковая подготовка выпускников Киевской академии. Многие из них служили переводчиками в государственных учреждениях и Академии наук России.На берегах Днепра будущий ученый превосходно овладел латынью. В будущем многие свои заметки по физике и корпускулярной теории он писал сначала на латыни, а уж затем переводил их на русский.Во время пребывания в Малороссии Ломоносов занимался преимущественно изучением "древних летописцев и других книг, писанных на словенском, греческом и латинском языках".Помимо богословской и философской литературы, в библиотеке при Киевской академии были книги по математике, морскому делу, естественным наукам. Библиотека славилась большой коллекцией рукописей, выполняла, по сути, функции архива.Крупные собрания книг и рукописей существовали тогда при Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Работа в этих библиотеках во многом подготовила Ломоносова к созданию впоследствии классических трудов по истории, грамматике, риторике, к грядущему преобразованию русской литературы.В киевский период жизни у Ломоносова укрепился огромный интерес к истории Древней Руси, сподвигший ученого на борьбу с норманнской теорией. Многие сюжеты древнерусской истории нашли отражение в "Идеях для живописных картин из Российской истории", которые Ломоносов по поручению Екатерины II разработал для украшения помещений императорского двора.В Киеве Ломоносов смог познакомиться с рукописями знаменитых лекций Феофана Прокоповича о реформе русской пиитики (поэзии) и по риторике. Малороссийский литератор выступал за больший реализм поэтических произведений, необходимость следования античным канонам, отказ от латино-католических стандартов стихосложения и ораторства. В основе классической русской поэзии, созданной в дальнейшем Ломоносовым, лежали эти важнейшие принципы.Взять, к примеру, его наставление сочинять стихи "по природному нашего языка свойству" и ни в коем случае "того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить". В первом же примере, приведенном в начале сочинения Ломоносова под названием "Риторика", он перечислил названия мест, наиболее для него значимых: Двина, Волга, Днепр и Нева.В Киевской академии Ломоносов имел возможность развить художественные навыки, так как рисованию здесь уделялось большое внимание (в отличие от Московской академии). Незаурядность его изобразительного мастерства в дальнейшем проявилась при создании знаменитых мозаичных картин.Скорее всего, именно шедевры древнерусского мозаичного искусства, увиденные в Малороссии, вдохновили Ломоносова на исследования в области оптики, цветоведения, на организацию производства цветных стёкол.Киевские наблюдения были использованы Ломоносовым при разработке учения о климате, позволили провести первую для Украины научную разработку вопросов климата страны.По мнению ученого, краткость зимы в Киеве объясняется двумя факторами: географической широтой и значительно меньшей чем в Москве высотой над уровнем моря. Причем, не располагая точными измерениями по последнему параметру, он использовал для решения задачи другой критерий — местоположение относительно истоков великих русских рек (Москва выше, так как истоки к ней ближе).Ломоносов также внес вклад в развитие промышленного потенциала Донецкого бассейна.В начале 40-х годов XVIII века он принял участие в разработке докладной записки, посвященной модернизации Бахмутских и Торских соляных заводов. Записка была составлена по инициативе Готлоба Юнкера — надзирателя этих заводов, приближенного всесильного тогда фельдмаршала Миниха. Работа над документом проходила в Германии, где Ломоносов находился на учёбе, а чиновник знакомился с немецким опытом солеварения.Проект был нацелен на доведение объема производства соли до 2 млн пудов (с 200-300 тыс.). Для этого планировалась постройка новых и высокотехнологичных (по тем временам) варниц, трубопроводов для подачи рапы на сковороды, улучшение логистики подвоза топлива (в качестве такового планировалось использовать и уголь), сооружение амбаров для хранения вываренной соли.Реализация плана дала существенный прирост производства, но помехой стали нехватка инвестиций, рабочих рук и трудность использования угля.Высокая осведомленность авторов доклада о состоянии солеварения на Донбассе дает некоторым историкам основание полагать, что Ломоносов сам побывал в данном регионе. Это могло произойти во время его учебы в Киевской академии, хотя прямых доказательств тому не найдено.Работа над модернизацией Бахмутских и Торских соляных заводов стала исходной точкой серии исследований Ломоносова, посвящённых научной организации соляного дела и горнодобычи во всей Российской империи.Наблюдения за период жизни в Малороссии были использованы Ломоносовым при составлении знаменитого демографического трактата "О сохранении и размножении русского народа".В нём он указал на особенно распространенный в Малороссии обычай пострижения молодежи в монахи. Основную часть населения Киева в тот период действительно составляли люди духовного звания. В целях сокращения ущерба "размножению человеческого рода" Ломоносов настаивал: "клобук (название головного убора монахов, здесь: переход в монашество, уход из мирской жизни. — Ред.) запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет".Желание модернизировать социальную структуру малороссийского общества в совокупности с открытием имевшего светский характер Московского университета породили идею создания вуза в Батурине — административном центре Малороссийского гетманства.Михаил Ломоносов, вероятно, был причастен к появлению проекта этого учебного заведения, поскольку инициатива исходила от его известного покровителя — графа Ивана Шувалова. В начале 60-х гг. XVIII в. Московский университет находился в центре внимания Шувалова. Тот, в свою очередь, побудил гетмана Кирилла Разумовского выдвинуть идею о создании аналогичного центра просвещения и науки в Малороссии.За образец для обустройства нового университета была взята структура Московского университета по указу 1755 года. Однако в условиях смены российского правительства и упразднения гетманства этот проект так и не был реализован.
https://ukraina.ru/20230424/1045513310.html
https://ukraina.ru/20210705/1031765193.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, киев, наука, xviii век, михаил ломоносов, история украины, история малороссии, киево-могилянская академия, ученый
История, Киев, Наука, История, XVIII век, Михаил Ломоносов, история Украины, история Малороссии, Киево-Могилянская академия, ученый

Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов

20:12 19.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Ломоносов
Михаил Ломоносов - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Один из величайших русских гениев, Михаил Васильевич Ломоносов, родился 19 ноября 1711 года. Феномен его личности невозможно в полной мере понять, если не учитывать малороссийский период его жизни и рассматривать его развитие в отрыве от культурно-образовательных центров "матери городов русских"
Хотя и рос юный Михайло Ломоносов на поморском Севере, книгой, открывшей для него "врата учености", по его собственному признанию, стала "Грамматика" Мелетия (Максима) Смотрицкого — русина, жившего в Речи Посполитой. Поступив в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михаил попал теперь уже в непосредственное окружение педагогов-малороссов, воспитанников Киевской академии.
Окончив в Московской Славяно-греко-латинской академии младшие и средние классы (логика, грамматика, пиитика и риторика), Ломоносов решил продолжить образование в Киеве.
На это решение могли повлиять сразу несколько факторов: советы учителей, желание побывать в важном историческом и культурном центре, непревзойдённость Киевской академии в преподавании теории поэзии, риторики и особенно латыни.
Последнее обстоятельство было необычайно важным для дальнейшей научной карьеры Ломоносова.
Ведь в Петербургский университет Академии наук принимали лишь при достойном знании латинского языка. Особенно высоко ценилась языковая подготовка выпускников Киевской академии. Многие из них служили переводчиками в государственных учреждениях и Академии наук России.
На берегах Днепра будущий ученый превосходно овладел латынью. В будущем многие свои заметки по физике и корпускулярной теории он писал сначала на латыни, а уж затем переводил их на русский.
Портрет патриарха Никона с клиром (Д. Вухтерс(?), 1660—1665 годы). Википедия
24 апреля, 08:01История
Раскол и Украина
Во время пребывания в Малороссии Ломоносов занимался преимущественно изучением "древних летописцев и других книг, писанных на словенском, греческом и латинском языках".
Помимо богословской и философской литературы, в библиотеке при Киевской академии были книги по математике, морскому делу, естественным наукам. Библиотека славилась большой коллекцией рукописей, выполняла, по сути, функции архива.
Крупные собрания книг и рукописей существовали тогда при Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Работа в этих библиотеках во многом подготовила Ломоносова к созданию впоследствии классических трудов по истории, грамматике, риторике, к грядущему преобразованию русской литературы.
В киевский период жизни у Ломоносова укрепился огромный интерес к истории Древней Руси, сподвигший ученого на борьбу с норманнской теорией. Многие сюжеты древнерусской истории нашли отражение в "Идеях для живописных картин из Российской истории", которые Ломоносов по поручению Екатерины II разработал для украшения помещений императорского двора.
В Киеве Ломоносов смог познакомиться с рукописями знаменитых лекций Феофана Прокоповича о реформе русской пиитики (поэзии) и по риторике. Малороссийский литератор выступал за больший реализм поэтических произведений, необходимость следования античным канонам, отказ от латино-католических стандартов стихосложения и ораторства. В основе классической русской поэзии, созданной в дальнейшем Ломоносовым, лежали эти важнейшие принципы.
архиепископ Феофан (Прокопович) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля 2021, 01:30
Феофан Прокопович: малоросс, формировавший государственные институты Российской империиВ этом году исполнилось 240 лет, со дня рождения (18.06.1681) архиепископа Феофан (Прокоповича) - философа, поэта, драматурга, церковного и политического деятеля. Это человек, о котором известно много, но далеко не всё, что нужно для написания последовательной и непротиворечивой биографии.
Взять, к примеру, его наставление сочинять стихи "по природному нашего языка свойству" и ни в коем случае "того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить". В первом же примере, приведенном в начале сочинения Ломоносова под названием "Риторика", он перечислил названия мест, наиболее для него значимых: Двина, Волга, Днепр и Нева.
В Киевской академии Ломоносов имел возможность развить художественные навыки, так как рисованию здесь уделялось большое внимание (в отличие от Московской академии). Незаурядность его изобразительного мастерства в дальнейшем проявилась при создании знаменитых мозаичных картин.
Скорее всего, именно шедевры древнерусского мозаичного искусства, увиденные в Малороссии, вдохновили Ломоносова на исследования в области оптики, цветоведения, на организацию производства цветных стёкол.
Киевские наблюдения были использованы Ломоносовым при разработке учения о климате, позволили провести первую для Украины научную разработку вопросов климата страны.
По мнению ученого, краткость зимы в Киеве объясняется двумя факторами: географической широтой и значительно меньшей чем в Москве высотой над уровнем моря. Причем, не располагая точными измерениями по последнему параметру, он использовал для решения задачи другой критерий — местоположение относительно истоков великих русских рек (Москва выше, так как истоки к ней ближе).
Ломоносов также внес вклад в развитие промышленного потенциала Донецкого бассейна.
В начале 40-х годов XVIII века он принял участие в разработке докладной записки, посвященной модернизации Бахмутских и Торских соляных заводов. Записка была составлена по инициативе Готлоба Юнкера — надзирателя этих заводов, приближенного всесильного тогда фельдмаршала Миниха. Работа над документом проходила в Германии, где Ломоносов находился на учёбе, а чиновник знакомился с немецким опытом солеварения.
Граф Бурхард Кристоф фон Миних
27 октября, 08:00История
"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа МинихаЕсли Алексея Мельгунова и Григория Потёмкина можно считать отцами - основателями Новороссии, то фельдмаршал Миних вполне заслужил право называться её "дедушкой". Его деятельность по созданию Украинской укреплённой линии во многом обусловила характер колонизации Новороссии. Родился он 340 лет назад – в мае 1683 года, а умер 27 октября 1767-го
Проект был нацелен на доведение объема производства соли до 2 млн пудов (с 200-300 тыс.). Для этого планировалась постройка новых и высокотехнологичных (по тем временам) варниц, трубопроводов для подачи рапы на сковороды, улучшение логистики подвоза топлива (в качестве такового планировалось использовать и уголь), сооружение амбаров для хранения вываренной соли.
Реализация плана дала существенный прирост производства, но помехой стали нехватка инвестиций, рабочих рук и трудность использования угля.
Высокая осведомленность авторов доклада о состоянии солеварения на Донбассе дает некоторым историкам основание полагать, что Ломоносов сам побывал в данном регионе. Это могло произойти во время его учебы в Киевской академии, хотя прямых доказательств тому не найдено.
Работа над модернизацией Бахмутских и Торских соляных заводов стала исходной точкой серии исследований Ломоносова, посвящённых научной организации соляного дела и горнодобычи во всей Российской империи.
Наблюдения за период жизни в Малороссии были использованы Ломоносовым при составлении знаменитого демографического трактата "О сохранении и размножении русского народа".
В нём он указал на особенно распространенный в Малороссии обычай пострижения молодежи в монахи. Основную часть населения Киева в тот период действительно составляли люди духовного звания. В целях сокращения ущерба "размножению человеческого рода" Ломоносов настаивал: "клобук (название головного убора монахов, здесь: переход в монашество, уход из мирской жизни. — Ред.) запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет".
5 января 2019, 13:58
День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малороссаВ этот день в 1762 г. скончалась императрица Елизавета Петровна. Можно было бы вспомнить и захват ею власти, и о несчастной судьбе Брауншвейгского семейства, и отмену в ее правление смертной казни, и первое взятие русскими войсками Кенигсберга и Берлина, и ее 15 тысяч платьев. Но мы поговорим лишь о том, что связывало государыню с Малороссией
Желание модернизировать социальную структуру малороссийского общества в совокупности с открытием имевшего светский характер Московского университета породили идею создания вуза в Батурине — административном центре Малороссийского гетманства.
Михаил Ломоносов, вероятно, был причастен к появлению проекта этого учебного заведения, поскольку инициатива исходила от его известного покровителя — графа Ивана Шувалова. В начале 60-х гг. XVIII в. Московский университет находился в центре внимания Шувалова. Тот, в свою очередь, побудил гетмана Кирилла Разумовского выдвинуть идею о создании аналогичного центра просвещения и науки в Малороссии.
За образец для обустройства нового университета была взята структура Московского университета по указу 1755 года. Однако в условиях смены российского правительства и упразднения гетманства этот проект так и не был реализован.
 
ИсторияИсторияКиевНаукаXVIII векМихаил Ломоносовистория Украиныистория МалороссииКиево-Могилянская академияученый
 
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