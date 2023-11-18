https://ukraina.ru/20231118/1051139321.html
"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском - 18.11.2023 Украина.ру
"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
Основные события в районе Купянска будут происходить на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-18T09:58
2023-11-18T09:58
2023-11-18T09:58
новости
всу
купянск
изюм
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Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов по инфраструктуре и логистике противника. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая — железнодорожный центр, откуда прямая дорога на Харьков.Сейчас противник идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231118/1051116784.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, купянск, изюм, балаклея
"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском
Основные события в районе Купянска будут происходить на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов по инфраструктуре и логистике противника. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.
"Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях — "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении", - объяснил эксперт.
Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая — железнодорожный центр, откуда прямая дорога на Харьков.
Сейчас противник идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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