https://ukraina.ru/20231118/1051139321.html

"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском

"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском - 18.11.2023 Украина.ру

"Станут хорошей мишенью": военный эксперт рассказал, в какую ловушку угодили ВСУ под Купянском

Основные события в районе Купянска будут происходить на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-18T09:58

2023-11-18T09:58

2023-11-18T09:58

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Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов по инфраструктуре и логистике противника. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая — железнодорожный центр, откуда прямая дорога на Харьков.Сейчас противник идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231118/1051116784.html

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новости, всу, купянск, изюм, балаклея