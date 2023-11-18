https://ukraina.ru/20231118/1051123253.html

"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ

"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру

"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ

Запад не собирался поставлять Украине обещанный "миллион снарядов". Эти лживые обещания делались для того, чтобы попытаться испугать российское общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков

2023-11-18T04:30

2023-11-18T04:30

2023-11-18T04:30

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запад

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Сейчас в Евросоюзе говорят, что не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался отправлять Киеву "миллион снарядов", рассказал эксперт.Западники просто нагло водили за нос население Украины. Потому что ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя в принципе никогда невозможно, добавил он.Дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Их обещали для того, чтобы ввести в уныние или попугать власти РФ и российское общество. Тут у них ничего не получилось, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, снаряды, поставки, вооружение, россия, власти, общество, запад, евросоюз