"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
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"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
Запад не собирался поставлять Украине обещанный "миллион снарядов". Эти лживые обещания делались для того, чтобы попытаться испугать российское общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
2023-11-18T04:30
2023-11-18T04:30
новости
украина
всу
снаряды
поставки
вооружение
россия
власти
общество
запад
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Сейчас в Евросоюзе говорят, что не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался отправлять Киеву "миллион снарядов", рассказал эксперт.Западники просто нагло водили за нос население Украины. Потому что ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя в принципе никогда невозможно, добавил он.Дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Их обещали для того, чтобы ввести в уныние или попугать власти РФ и российское общество. Тут у них ничего не получилось, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, снаряды, поставки, вооружение, россия, власти, общество, запад, евросоюз
Новости, Украина, ВСУ, снаряды, поставки, вооружение, Россия, власти, Общество, Запад, Евросоюз

"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ

04:30 18.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
Запад не собирался поставлять Украине обещанный "миллион снарядов". Эти лживые обещания делались для того, чтобы попытаться испугать российское общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Сейчас в Евросоюзе говорят, что не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался отправлять Киеву "миллион снарядов", рассказал эксперт.
Западники просто нагло водили за нос население Украины. Потому что ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя в принципе никогда невозможно, добавил он.

"Но они (представители Евросоюза. - Ред.) это говорят, чтобы продолжались боевые действия, гибли люди и ослаблялась Россия. Это даже не вранье. Это циничная политическая мерзость. Но они продолжают играть в эту игру дальше", - отметил Стариков.

Дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Их обещали для того, чтобы ввести в уныние или попугать власти РФ и российское общество. Тут у них ничего не получилось, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 09:47
Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложениемВозможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова и взять Одессу — пока это остаётся за гранью военной целесообразности и разумности. Но мы можем отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка и взять Авдеевку. А дальше, возможно, кое-кто на Украине дозреет до диалога с Россией
 
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