"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Запад не собирался поставлять Украине обещанный "миллион снарядов". Эти лживые обещания делались для того, чтобы попытаться испугать российское общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Сейчас в Евросоюзе говорят, что не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался отправлять Киеву "миллион снарядов", рассказал эксперт.
Западники просто нагло водили за нос население Украины. Потому что ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя в принципе никогда невозможно, добавил он.
"Но они (представители Евросоюза. - Ред.) это говорят, чтобы продолжались боевые действия, гибли люди и ослаблялась Россия. Это даже не вранье. Это циничная политическая мерзость. Но они продолжают играть в эту игру дальше", - отметил Стариков.
Дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Их обещали для того, чтобы ввести в уныние или попугать власти РФ и российское общество. Тут у них ничего не получилось, заключил собеседник издания Украина.ру.
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