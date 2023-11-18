Николай Стариков о том, почему Украиной управляют "самозванцы" и когда Россия займется "киевской хунтой"
Зеленский
Россия должна делигитимизировать правящий режим на Украине. Любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом будут являться незаконными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
России нельзя признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Давно пора лишить легитимности режим, который сейчас правит на Украине, рассказал эксперт.
Режим, который сейчас правит на Украине, вытекает из государственного переворота и является незаконным. Любая легитимность того, что происходило на Украине, закончилась в 2014 году, больше ее не существует, добавил он.
"Поэтому Россия должна заявить, что она не считает сидящих в Киеве политиков законными представителями интересов украинского народа. Это самозванцы, оккупационные власти или американские марионетки", - отметил Стариков.
В 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже после этого этот статус-кво зафиксировался после мнимых "выборов". Сейчас может повторится ровно тот же сценарий, заключил собеседник издания Украина.ру.
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