https://ukraina.ru/20231118/1051110317.html

Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье

Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье - 18.11.2023 Украина.ру

Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье

ВС РФ получили огромное преимущество, отразив наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-11-18T04:10

2023-11-18T04:10

2023-11-18T04:10

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Во время подготовки наступления ВСУ никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские войска не смогут пройти даже предполье российской обороны, рассказал эксперт.Все в Киеве говорили о захвате Мелитополя, о выходе украинской армии к побережью Азовского моря. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки, добавил он.Сейчас у России уже накоплены ресурсы, чтобы провести собственное успешное наступление. РФ может отстоять не только экономические нападки со стороны Запада, но и возможности решать все задачи в формате СВО на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051095273.html

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новости, россия, украина, запорожская область, мелитополь, валерий залужный, азовское море, наступление, всу, эксперты, прогнозы, ресурсы