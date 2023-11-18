Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
ВС РФ получили огромное преимущество, отразив наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Во время подготовки наступления ВСУ никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские войска не смогут пройти даже предполье российской обороны, рассказал эксперт.
Все в Киеве говорили о захвате Мелитополя, о выходе украинской армии к побережью Азовского моря. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки, добавил он.
"Но никто не предполагал такой неуспех [украинского наступления]. Это значит, что аналитики, имея соответствующие данные, не смогли провести анализ, который был близок к действительности", - отметил Кошкин.
Сейчас у России уже накоплены ресурсы, чтобы провести собственное успешное наступление. РФ может отстоять не только экономические нападки со стороны Запада, но и возможности решать все задачи в формате СВО на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 09:21Владимир Джаралла: Бумажные тигры ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить ЛьвовСейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. Мы еще не освободили Донбасс, Херсон и Запорожье, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить. Кроме того, нашему наступлению будут способствовать слабости Украины, считает крымский политолог Владимир Джаралла