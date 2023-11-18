Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье - 18.11.2023 Украина.ру
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Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье - 18.11.2023 Украина.ру
Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
ВС РФ получили огромное преимущество, отразив наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-11-18T04:10
2023-11-18T04:10
новости
россия
украина
запорожская область
мелитополь
валерий залужный
азовское море
наступление
всу
эксперты
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Во время подготовки наступления ВСУ никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские войска не смогут пройти даже предполье российской обороны, рассказал эксперт.Все в Киеве говорили о захвате Мелитополя, о выходе украинской армии к побережью Азовского моря. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки, добавил он.Сейчас у России уже накоплены ресурсы, чтобы провести собственное успешное наступление. РФ может отстоять не только экономические нападки со стороны Запада, но и возможности решать все задачи в формате СВО на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051095273.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, запорожская область, мелитополь, валерий залужный, азовское море, наступление, всу, эксперты, прогнозы, ресурсы
Новости, Россия, Украина, Запорожская область, Мелитополь, Валерий Залужный, Азовское море, наступление, ВСУ, эксперты, прогнозы, ресурсы

Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье

04:10 18.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
ВСУ оружие военнослужащий Украина солдат - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
ВС РФ получили огромное преимущество, отразив наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Во время подготовки наступления ВСУ никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские войска не смогут пройти даже предполье российской обороны, рассказал эксперт.
Все в Киеве говорили о захвате Мелитополя, о выходе украинской армии к побережью Азовского моря. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки, добавил он.
"Но никто не предполагал такой неуспех [украинского наступления]. Это значит, что аналитики, имея соответствующие данные, не смогли провести анализ, который был близок к действительности", - отметил Кошкин.
Сейчас у России уже накоплены ресурсы, чтобы провести собственное успешное наступление. РФ может отстоять не только экономические нападки со стороны Запада, но и возможности решать все задачи в формате СВО на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Джаралла интервью
Вчера, 09:21
Владимир Джаралла: Бумажные тигры ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить ЛьвовСейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. Мы еще не освободили Донбасс, Херсон и Запорожье, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить. Кроме того, нашему наступлению будут способствовать слабости Украины, считает крымский политолог Владимир Джаралла
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожская областьМелитопольВалерий ЗалужныйАзовское моренаступлениеВСУэкспертыпрогнозыресурсы
 
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