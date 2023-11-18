Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, рассказал эксперт.
Современная тактика боевых действий очень изменилась со времен ВОВ. Сейчас не нужно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты ВСУ на Херсонском направлении или взять в окружение Авдеевку, добавил он.
"Да, это неинтересно. Да, у нас нет знамен над зданиями захваченных администраций. Но мы изматываем силы противника и уничтожаем остатки его вооружения. И именно эта тактика российского командования привела к конфликту между Зеленским и Залужным", - указал Полищук.
Сейчас на фронте скрытность обеспечить сложно, намного мощнее стали средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться. Российское командование выстраивает таким образом наступательные действия, резюмировал собеседник Украина.ру.
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