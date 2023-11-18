Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке - 18.11.2023 Украина.ру
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Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке - 18.11.2023 Украина.ру
Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-18T05:00
2023-11-18T05:00
новости
россия
украина
вс рф
всу
наступление
авдеевка
запорожское направление
бои
противник
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Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, рассказал эксперт.Современная тактика боевых действий очень изменилась со времен ВОВ. Сейчас не нужно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты ВСУ на Херсонском направлении или взять в окружение Авдеевку, добавил он.Сейчас на фронте скрытность обеспечить сложно, намного мощнее стали средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться. Российское командование выстраивает таким образом наступательные действия, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html
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новости, россия, украина, вс рф, всу, наступление, авдеевка, запорожское направление, бои, противник, командование
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, Авдеевка, Запорожское направление, бои, противник, командование

Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке

05:00 18.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, рассказал эксперт.
Современная тактика боевых действий очень изменилась со времен ВОВ. Сейчас не нужно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты ВСУ на Херсонском направлении или взять в окружение Авдеевку, добавил он.
"Да, это неинтересно. Да, у нас нет знамен над зданиями захваченных администраций. Но мы изматываем силы противника и уничтожаем остатки его вооружения. И именно эта тактика российского командования привела к конфликту между Зеленским и Залужным", - указал Полищук.
Сейчас на фронте скрытность обеспечить сложно, намного мощнее стали средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться. Российское командование выстраивает таким образом наступательные действия, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Николай Стариков интервью
16 ноября, 07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФВСУнаступлениеАвдеевкаЗапорожское направлениебоипротивниккомандование
 
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