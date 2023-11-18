https://ukraina.ru/20231118/1051075475.html

Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке

Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке - 18.11.2023 Украина.ру

Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке

В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-18T05:00

2023-11-18T05:00

2023-11-18T05:00

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Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, рассказал эксперт.Современная тактика боевых действий очень изменилась со времен ВОВ. Сейчас не нужно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты ВСУ на Херсонском направлении или взять в окружение Авдеевку, добавил он.Сейчас на фронте скрытность обеспечить сложно, намного мощнее стали средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться. Российское командование выстраивает таким образом наступательные действия, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

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новости, россия, украина, вс рф, всу, наступление, авдеевка, запорожское направление, бои, противник, командование