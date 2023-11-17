"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что за последний период образовались два серьёзных очага вооруженных конфликтов. В районах, затронутых вооруженными конфликтами, проживает четверть населения мира, подчеркнул он.
Орбан напомнил, что Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, но не участвует в войне. А также пообещал закарпатским венграм полную поддержку.
Венгерский премьер отметил, что на встрече китайского и американского лидеров Европа "даже не обсуждалась".
"Европа сегодня мучается вопросом о двух солнцах на небе, ни одно из которых не является европейским. Китай будет заключать с Соединенными Штатами соглашения, которые будут формировать мир. Европа к этому не привыкла", - сказал Орбан.
Согласно одной точке зрения, Европе необходимо укрепляться, что требует конкуренции и усиления. Другая точка зрения гласит, что нужно готовиться к обороне. Дебаты возникают на каждом саммите ЕС.
По словам премьер-министра Венгрии, европейскую политику обременяют и другие серьезные дилеммы. "Нам приходится вести с ЕС битвы, которые не способствуют развитию Венгрии", отмечает он.
В ближайшие месяцы состоятся две большие дискуссии. Одна из них будет посвящена тому, сохранять ли в ЕС принцип единогласного принятия решений или перейти к мажоритарному голосованию. Орбан уверен, что эти дебаты не возникли бы в ЕС без выхода Великобритании.
По его словам, все признаки указывают на то, что государства-члены передают Брюсселю все больше полномочий по принятию решений.
Орбан раскритиковал миграционную политику ЕС. "Брюссель по-прежнему хочет разделить мигрантов, создать мигрантские гетто, а Венгрия отвергает это и не будет реализовывать", заявил он.
Венгерский лидер убеждён, что окружающий мир и так находится в процессе распада.
"При такой деградации ЕС не рухнет, а просто развалится на части, что происходит в результате принятия решения, которое не выполняется", - сказал Орбан.
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