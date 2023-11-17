https://ukraina.ru/20231117/1051122817.html

"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя

"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя - 17.11.2023 Украина.ру

"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя

Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet

2023-11-17T16:08

2023-11-17T16:08

2023-11-17T16:08

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что за последний период образовались два серьёзных очага вооруженных конфликтов. В районах, затронутых вооруженными конфликтами, проживает четверть населения мира, подчеркнул он.Орбан напомнил, что Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, но не участвует в войне. А также пообещал закарпатским венграм полную поддержку.Венгерский премьер отметил, что на встрече китайского и американского лидеров Европа "даже не обсуждалась".Согласно одной точке зрения, Европе необходимо укрепляться, что требует конкуренции и усиления. Другая точка зрения гласит, что нужно готовиться к обороне. Дебаты возникают на каждом саммите ЕС.По словам премьер-министра Венгрии, европейскую политику обременяют и другие серьезные дилеммы. "Нам приходится вести с ЕС битвы, которые не способствуют развитию Венгрии", отмечает он.В ближайшие месяцы состоятся две большие дискуссии. Одна из них будет посвящена тому, сохранять ли в ЕС принцип единогласного принятия решений или перейти к мажоритарному голосованию. Орбан уверен, что эти дебаты не возникли бы в ЕС без выхода Великобритании.По его словам, все признаки указывают на то, что государства-члены передают Брюсселю все больше полномочий по принятию решений.Орбан раскритиковал миграционную политику ЕС. "Брюссель по-прежнему хочет разделить мигрантов, создать мигрантские гетто, а Венгрия отвергает это и не будет реализовывать", заявил он.Венгерский лидер убеждён, что окружающий мир и так находится в процессе распада.

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