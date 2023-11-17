"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051122817.html
"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя
"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя - 17.11.2023 Украина.ру
"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя
Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
2023-11-17T16:08
2023-11-17T16:08
новости
венгрия
ес
европа
евросоюз
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что за последний период образовались два серьёзных очага вооруженных конфликтов. В районах, затронутых вооруженными конфликтами, проживает четверть населения мира, подчеркнул он.Орбан напомнил, что Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, но не участвует в войне. А также пообещал закарпатским венграм полную поддержку.Венгерский премьер отметил, что на встрече китайского и американского лидеров Европа "даже не обсуждалась".Согласно одной точке зрения, Европе необходимо укрепляться, что требует конкуренции и усиления. Другая точка зрения гласит, что нужно готовиться к обороне. Дебаты возникают на каждом саммите ЕС.По словам премьер-министра Венгрии, европейскую политику обременяют и другие серьезные дилеммы. "Нам приходится вести с ЕС битвы, которые не способствуют развитию Венгрии", отмечает он.В ближайшие месяцы состоятся две большие дискуссии. Одна из них будет посвящена тому, сохранять ли в ЕС принцип единогласного принятия решений или перейти к мажоритарному голосованию. Орбан уверен, что эти дебаты не возникли бы в ЕС без выхода Великобритании.По его словам, все признаки указывают на то, что государства-члены передают Брюсселю все больше полномочий по принятию решений.Орбан раскритиковал миграционную политику ЕС. "Брюссель по-прежнему хочет разделить мигрантов, создать мигрантские гетто, а Венгрия отвергает это и не будет реализовывать", заявил он.Венгерский лидер убеждён, что окружающий мир и так находится в процессе распада.
https://ukraina.ru/20231116/1051083017.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, ес, европа, евросоюз, украина, конфликт
Новости, Венгрия, ЕС, Европа, Евросоюз, Украина, конфликт

"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя

16:08 17.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что за последний период образовались два серьёзных очага вооруженных конфликтов. В районах, затронутых вооруженными конфликтами, проживает четверть населения мира, подчеркнул он.
Орбан напомнил, что Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, но не участвует в войне. А также пообещал закарпатским венграм полную поддержку.
Венгерский премьер отметил, что на встрече китайского и американского лидеров Европа "даже не обсуждалась".
"Европа сегодня мучается вопросом о двух солнцах на небе, ни одно из которых не является европейским. Китай будет заключать с Соединенными Штатами соглашения, которые будут формировать мир. Европа к этому не привыкла", - сказал Орбан.
Согласно одной точке зрения, Европе необходимо укрепляться, что требует конкуренции и усиления. Другая точка зрения гласит, что нужно готовиться к обороне. Дебаты возникают на каждом саммите ЕС.
По словам премьер-министра Венгрии, европейскую политику обременяют и другие серьезные дилеммы. "Нам приходится вести с ЕС битвы, которые не способствуют развитию Венгрии", отмечает он.
В ближайшие месяцы состоятся две большие дискуссии. Одна из них будет посвящена тому, сохранять ли в ЕС принцип единогласного принятия решений или перейти к мажоритарному голосованию. Орбан уверен, что эти дебаты не возникли бы в ЕС без выхода Великобритании.
По его словам, все признаки указывают на то, что государства-члены передают Брюсселю все больше полномочий по принятию решений.
Орбан раскритиковал миграционную политику ЕС. "Брюссель по-прежнему хочет разделить мигрантов, создать мигрантские гетто, а Венгрия отвергает это и не будет реализовывать", заявил он.
Венгерский лидер убеждён, что окружающий мир и так находится в процессе распада.
"При такой деградации ЕС не рухнет, а просто развалится на части, что происходит в результате принятия решения, которое не выполняется", - сказал Орбан.
Вчера, 14:49
"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнетЕвросоюз может развалиться в ближайшие 20 лет – в ЕС и США такого мнения придерживается около трети респондентов соцопроса, а в Китае – почти 2/3. Об этом 16 ноября пишет издание Exxpress со ссылкой на данные соцопроса, опубликованные в среду Европейским советом по международным отношениям (ECFR)
 
НовостиВенгрияЕСЕвропаЕвросоюзУкраинаконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
16:38ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
16:34Валерий Залужный. Биография
16:17Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
16:08"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя
16:02Позиционный тупик Украины и Запада, наступление на Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 ноября
15:55Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
15:28Владимир Зеленский. Биография
15:28Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
15:16Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии
15:04"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов
15:04Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg
14:17США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк
14:09Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине
14:04"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины
14:04Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой
13:35Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам
13:20Демографический кризис: назад в средневековье?
13:20Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севере
Лента новостейМолния