https://ukraina.ru/20231117/1051110177.html

"Родина закрыта": Песков объяснил, кто и почему не сможет вернуться в Россию

"Родина закрыта": Песков объяснил, кто и почему не сможет вернуться в Россию - 17.11.2023 Украина.ру

"Родина закрыта": Песков объяснил, кто и почему не сможет вернуться в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября в интервью студенческому информканалу МГИМО 360 рассказал, кто не сможет вернуться в Росиию после окончания спецоперации

2023-11-17T11:46

2023-11-17T11:46

2023-11-17T11:46

дмитрий песков

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"Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться", - сказал Песков.Он уточнил, что не говорит про законы, которые будут действовать в отношении них.Также он рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить."Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков.Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России."Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - указал Песков.

https://ukraina.ru/20231117/1051109600.html

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2023

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дмитрий песков, новости, россия, родина, политика