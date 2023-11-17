https://ukraina.ru/20231117/1051102608.html

Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистами

Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистами - 17.11.2023 Украина.ру

Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистами

За день до очередной годовщины одностороннего провозглашения в 1988 году "Государства Палестина" лидером движения Освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом 14 ноября 2023 года ему снесли памятник.

2023-11-17T09:54

2023-11-17T09:54

2023-11-17T09:57

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памятник

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И сделал это бульдозер Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ), которая сейчас якобы пытается уничтожить "палестинское движение сопротивления" ХАМАС (на самом деле безжалостную террористическую группировку) в секторе Газа и уже убила там около 14 тысяч человек и свыше 30 тысяч ранила.Но вот вам некая странность – памятник Арафату снесли не в секторе Газа, откуда 7 октября этого года организация ХАМАС нанесла жестокий и очень позорный удар по Израилю, а в лагере беженцев "Тулькарм" на Западном берегу реки Иордан. Там, где, собственно, и находится Палестинская автономия, детище умершего в 2004 году лидера ООП.В секторе же Газа памятников Арафату нет. Там он -- враг, потому что у власти в секторе движение ХАМАС, которое, придя к власти в 2006 году на выборах, вырезало несколько тысяч сторонников Арафата из движения "ФАТХ" и ООП. Как конкурентов в борьбе за власть во всей Палестине.К тому же в информационном ужасе, который охватывает любого нормального человека при виде кровавых последствий действий ЦАХАЛ в секторе Газа по уничтожению ХАМАС, от которого страдают в основном мирные палестинцы, как-то сошло на периферию внимания сообщение о том, что израильтяне еще и нанесли авиаудар по памятнику иранского генерала, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани на юге Ливана.Что делает ЦАХАЛ на юге Ливана? Она заявляла, что наносит удары по объектам "Хезболлы", еще одного врага Израиля -- военизированной ливанской шиитской организации и одноименной политической партии, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.Иран же в полном материальном и военно-техническом порядке и содержит "Хезболлу", так как близок с ней политически и геополитически – они вдвоем выступают за то, что бы "сбросить Израиль в море". А "Хезболла", к тому же, заявила о полной поддержке ХАМСА и угрожает Израилю вторым фронтом, если его действия в секторе Газа будут продолжаться в том же духе. И "Хезболла" уже действительно оттянула до 50% ЦАХАЛ на север, для защиты страны со стороны Ливана.Но одним из первых объектов авиаударов ЦАХАЛ по Ливану стал памятник иранскому генерал-майору Касему Сулеймани, командиру элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который является главной опорой властей в Иране. Сулеймани же был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде.Они давно объявили друг друга не конкурентами или противниками, в именно врагами. С одной стороны – Израиль и стоящий за ним коллективный Запада во главе с США. С другой – Иран и его прокси-структуры типа ХАМАС или "Хезболлы", которых в противостоянии с Западом так или иначе поддерживает практически весь арабский мир Ближнего Востока.Да, на Ближнем Востоке многие не любят и даже ненавидят политические движения палестинцев, которые на горе своего народа всегда ведут террористическую борьбу и приносят несчастья тем странам, где вынуждены оказаться под давлением Запада -- в Египте, Ливане, Иордании, Тунисе. Штаб-квартира палестинского сопротивления в разные годы была именно в этих странах, и все они так или иначе пострадали от этого.Но у сопротивления палестинцев и всего Ближнего Востока западному колониальному и неоколониальному влиянию есть свои герои. И Ясир Арафат с Касемом Сулеймани – одни из них.Арафат – это вечный радикал-экстремист, который с помощью террора боролся за создание Палестинского государства, 15 ноября 1988 года в одностороннем порядке провозгласил его на территории западного берега реки Иордан и в секторе Газа и в 1993 году добился его легализации на международном уровне, когда под эгидой США и в присутствии из президента Билла Клинтона подписал с Израилем так называемое "соглашение Осло" о взаимном признании.В 1994 году Арафат вместе с премьером и главой МИД Израиля Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом получил Нобелевскую премию мира за это деяние, И в следующем году стал первым законно избранным председателем (президентом) Палестинской национальной администрации (ПНА). И если за "предательство дела Израиля" его премьер Рабин был убит уже в 1994 году израильским же фанатом-националистом, то Арафат оставался главой урезанной Палестины им до смерти в 2004 году.О том же, как Арафат относился к Израилю, свидетельствует го знаменитая и крайне циничная шутка: "Матка арабской женщины — мое самое сильное оружие". Он всегда наделся, что рождаемость палестинцев все время будет позволять ему вербовать борцов-террористов в противостоянии с Израилем и в конце концов позволит "скинуть в море" еврейское государство.И даже известный советский, а потом российский политобозреватель Александр Бовин в исследовании "Есть два Арафата" за год до смерти "героя" писал: "13 сентября 1993 года знаменитая сцена на зеленой лужайке у Белого дома, когда подписали они эту декларацию принципов, Арафат, Перес и Рабин. И в этот же день выступал Арафат, говорил, что он против террора, уважает Израиль. И в этот же день он давал интервью уже закрытого порядка иорданскому телевидению, и он говорил: "Мы не можем одержать быстрой военной победы над Израилем, поэтому нам следует действовать поэтапно. Мы займем все палестинские территории, создадим на них палестинское государство и используем его, как плацдарм для дальнейших действий. И когда придет время, мы сможем объединиться с другими арабскими странами, чтобы нанести окончательный удар по Израилю". Вот его истинное"…За подозрение в сотрудничестве с КГБ СССР и частые контакты с советскими руководителями всех уровней и значения Арафата, носившего свою знаменитую "арафатку" -- куфию (головной убор в виде платка в квадратики), в международном отделе ЦК КПСС называли "товарищ Полотенцев" и действительно всячески поддерживали даже когда его соратники творили террористический ужас.И ХАМАС, ненавидя ФАТХ Арафата, по сути выполняло его заветы, когда устроило резню 7 октября 2023 года на юге Израиля и сейчас подставило под уничтожение всех палестинцев сектора Газа. Судя по размаху операции, Израиль не собирается оставлять палестинцев в секторе, отправит из или бо в могилу, либо в изгнание, а значит, палестинские террористы получат отличное кадровое пополнение для будущих боев.Сулеймани – генерал иранский и, казалось бы, тут ни при чем. Однако это не так. Он – знамя борьбы с Израилем и всем Западом. В своей стране он сделал карьеру и добился небывалого признания одного из столпов государства и проводников его внешней политики, благодаря антизападной и антиамериканской революции 1979 года. В ирано-иракской 1980-1988 годов (или первой войне в п Персидском заливе) это не получивший никакого системного образования человек, выходец из беднейших иранских крестьян, сделал себе блестящую карьеру – от рядового бойца КСИР до командира 41-ю пехотную дивизию "Тараллах".В 2000 году он стал командующим силами специального назначения КСИР — бригадой "Аль-Кудс" и в этом качестве, создавая разведывательную агентуру и ячейки сопротивления, смог организовать противостояние Западу и США по всему Ближнему Востоку. С 2011 года он руководит действиями иракских ополченцев по защите президента Сирии Башара Асада и оказывает всем посильную и заметную помощь в уничтожении ИГИЛ (Исламского государства) на всем Ближнем Востоке.По данным агентства Reuters, Сулеймани в значительной мере поспособствовал тому, что президент России Владимир Путин решил в 2015 году начать военную операцию в Сирии по официальной просьбе Башара Асада, который лично изложил проблемы, с которыми столкнулись правительственные войска этой страны. До этого Россия действительно никогда не участвовала напрямую в военных действиях на территории арабских стран. А Сулеймани, как утверждает Reuters, несколько раз посещал Москву.Москва эту роль Сулеймани не подтверждает, но в США иранского генерала назвали "проницательный и пугающе умный стратег". Особенно после того, как США сами в начале нулевых годов сорвали ирано-американское сближение. Потому что президент Джордж Буш-младший назвал Иран "осью зла". Ну, а раз так назвал, то США и получили в ответ.И уже в январе 2020 года президент США Трамп лично отдал приказ уничтожить Сулеймани за то, что, по словам американского президента, был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также "убил или ранил тысячи американцев" на протяжении долгого времени и "планировал убить еще больше".К чему это привело, уже известно: 8 января того же года иранцы обстреляли американские базы в Ираке и по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев. Оператор иранских ПВО принял Boeing за крылатую ракету, ожидая ответа США после обстрела баз в Ираке, и в результате погибли 176 ни в чем не повинных человек. Как зачастую и бывает, когда либо используют террор в политборьбе, либо борются с ним.И вот сейчас, кроме боевиков ХАМАС, целью израильской армии стали достояния уже культурно-исторического и даже, если хотите, духовного наследия палестинцев и иранцев, для которых Арафат и Сулеймани – уже часть их истории.Другими словами, израильские военные начали избавляться от культурного наследия своих врагов и самой памяти о них не только там, где они, собственно воюют, а везде, где только могут дотянуться их бульдозеры или бомбардировщики с истребителями. Причем делают это израильтяне в строгом соответствии с западной методичкой подавления противников и врагов – уничтожать не только живых врагов, но и память о них, которая может вдохновлять живущих на сопротивление.Это, собственно, и роднит сегодня ЦАХАЛ с украинскими неонацистами, которые пришли к власти в Украине в 2014 году в результате госпереворота. И которые воюют по той же американской методичке и американскому заказу с Россией, используя еще и откровенно террористические методы на государственном уровне и безжалостно уничтожая все русское в своей стране – язык, память, памятники, традиции.P.S. А чтобы понять весь накал противостояния на Ближнем Востоке и всю напряженность и запутанность отношений между участниками, достаточно вспомнить, как 4 мая 1994 года премьер Израиля Рабин и Арафат достигли в Каире соглашения о первом этапе самоуправления Палестины. И подписали его под эгидой тогдашнего президента Египта ныне тоже уже покойного Хосни Мубарака. В соответствии с ранее подписанным "соглашением Осло". А очевидцы свидетельствовали: в один момент Арафат отказался ставить свою подпись под документом, и тогда, рассердившись, Мубарак в прямом эфире сказал: "Подписывай, собака!". И Арафат подписал…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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