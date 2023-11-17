МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима - 17.11.2023 Украина.ру
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МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима - 17.11.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников - исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота 2014 года. Это следует из базы данных розыска российского ведомства
2023-11-17T03:25
2023-11-17T03:26
новости
россия
киевский режим
украина
военные преступления
розыск
мвд
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"Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе МВД.3 ноября Следственный комитет (СК) России сообщил о заочном предъявлении обвинения Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку."Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении ведомства.
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новости, россия, киевский режим, украина, военные преступления, розыск, мвд
Новости, Россия, киевский режим, Украина, Военные преступления, розыск, МВД

МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима

03:25 17.11.2023 (обновлено: 03:26 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского
Брифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
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МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников - исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота 2014 года. Это следует из базы данных розыска российского ведомства
"Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе МВД.
3 ноября Следственный комитет (СК) России сообщил о заочном предъявлении обвинения Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку.
"Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении ведомства.
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НовостиРоссиякиевский режимУкраинаВоенные преступлениярозыскМВД
 
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Заголовок открываемого материала
03:38На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:25МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
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