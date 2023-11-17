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МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима - 17.11.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников - исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота 2014 года. Это следует из базы данных розыска российского ведомства
2023-11-17T03:25
2023-11-17T03:25
2023-11-17T03:26
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"Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении в базе МВД.3 ноября Следственный комитет (СК) России сообщил о заочном предъявлении обвинения Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку."Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении ведомства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киевский режим, украина, военные преступления, розыск, мвд
Новости, Россия, киевский режим, Украина, Военные преступления, розыск, МВД
МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
03:25 17.11.2023 (обновлено: 03:26 17.11.2023)
МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников - исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после госпереворота 2014 года. Это следует из базы данных розыска российского ведомства