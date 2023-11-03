https://ukraina.ru/20231103/1050737878.html

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек - 03.11.2023 Украина.ру

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек

Вместе с Яценюком фигурантами уголовного дела стали бывшие и.о. главы администрации президента, и.о. главы МИДа Украины и еще более 460 иностранных граждан, сообщает пресс-служба СК России

2023-11-03T11:54

2023-11-03T11:54

2023-11-03T11:54

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Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание о расследовании преступлений киевского режима. Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины: премьер-министру Арсению Яценюку, и.о. главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и и.о. министра иностранных дел Андрею Дещица.Следователи продолжают документировать свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя весной 2022 года. Подобное отношение они проявляют и к пленным, ряд фигурантов уже установлен. Так, военнослужащий ВСУ Сергей Макаренко и гражданин Азербайджана Эльман Иманов, участвовавший в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины (ВФУ), совершили преступления в отношении пленных российских военнослужащих. Заочно им предъявлены обвинения, они объявлены в розыск.Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.Один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом. По имеющимся данным, 14 государств (в т.ч. США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия) с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, ракеты, артиллерийские установки и другое вооружение.Председатель СК России дал ряд поручений и вручил награды сотрудникам. Бастрыкин также обсудил с сотрудниками ведомства вопросы развития Луганского филиала академии СКР и создания кадетского корпуса в ЛНР.

https://ukraina.ru/20231102/1050715460.html

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новости, новости украины, луганская народная республика, александр бастрыкин, киевский режим, преступления, уголовное дело