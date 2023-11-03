https://ukraina.ru/20231103/1050737878.html
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек - 03.11.2023 Украина.ру
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек
Вместе с Яценюком фигурантами уголовного дела стали бывшие и.о. главы администрации президента, и.о. главы МИДа Украины и еще более 460 иностранных граждан, сообщает пресс-служба СК России
2023-11-03T11:54
2023-11-03T11:54
2023-11-03T11:54
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луганская народная республика
александр бастрыкин
киевский режим
преступления
уголовное дело
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Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание о расследовании преступлений киевского режима. Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины: премьер-министру Арсению Яценюку, и.о. главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и и.о. министра иностранных дел Андрею Дещица.Следователи продолжают документировать свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя весной 2022 года. Подобное отношение они проявляют и к пленным, ряд фигурантов уже установлен. Так, военнослужащий ВСУ Сергей Макаренко и гражданин Азербайджана Эльман Иманов, участвовавший в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины (ВФУ), совершили преступления в отношении пленных российских военнослужащих. Заочно им предъявлены обвинения, они объявлены в розыск.Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.Один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом. По имеющимся данным, 14 государств (в т.ч. США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия) с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, ракеты, артиллерийские установки и другое вооружение.Председатель СК России дал ряд поручений и вручил награды сотрудникам. Бастрыкин также обсудил с сотрудниками ведомства вопросы развития Луганского филиала академии СКР и создания кадетского корпуса в ЛНР.
https://ukraina.ru/20231102/1050715460.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, луганская народная республика, александр бастрыкин, киевский режим, преступления, уголовное дело
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка обвинили в гибели 1400 человек
Вместе с Яценюком фигурантами уголовного дела стали бывшие и.о. главы администрации президента, и.о. главы МИДа Украины и еще более 460 иностранных граждан, сообщает пресс-служба СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание о расследовании преступлений киевского режима. Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины: премьер-министру Арсению Яценюку, и.о. главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и и.о. министра иностранных дел Андрею Дещица.
"Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", – говорится в сообщении ведомства.
Следователи продолжают документировать свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению Мариуполя весной 2022 года. Подобное отношение они проявляют и к пленным, ряд фигурантов уже установлен. Так, военнослужащий ВСУ Сергей Макаренко и гражданин Азербайджана Эльман Иманов, участвовавший в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины (ВФУ), совершили преступления в отношении пленных российских военнослужащих. Заочно им предъявлены обвинения, они объявлены в розыск.
Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.
Один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом. По имеющимся данным, 14 государств (в т.ч. США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия) с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, ракеты, артиллерийские установки и другое вооружение.
Председатель СК России дал ряд поручений и вручил награды сотрудникам. Бастрыкин также обсудил с сотрудниками ведомства вопросы развития Луганского филиала академии СКР и создания кадетского корпуса в ЛНР.