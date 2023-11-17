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Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal

Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal - 17.11.2023 Украина.ру

Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal

Президент России Владимир Путин выдержал все попытки Запада остановить Спецоперацию на Украине, а его власть только укрепилась. Об этом говорится в новой статье Wall Street Journal

2023-11-17T01:01

2023-11-17T01:01

2023-11-17T01:01

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Журналисты отмечают, что уверенность Путина "трудно не заметить". Неудавшееся контрнаступление украинской армии, смещение фокуса внимания на боевые действия на Ближнем Востоке, сведение поддержки Киева на нет, а также "пропутинские взгляды кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа" сыграли свою роль. Отмечается, что Россия не просто выстояла под натиском санкций, а ещё и нарастила военное производство, объёмы которого обгоняют западные концерны, подчёркивает американское СМИ. В публикации также отмечается, что глава Кремля смог добиться успехов на внешнеполитической арене. Китай и Индия продолжают поддерживать экономику России, покупая её ресурсы. Соседние же страны помогают Кремлю в обходе штрафных ограничений, обеспечивая параллельный импорт. В совокупности эти факторы бросают беспрецедентный вызов западным лидерам, которые, вероятно, к такому развитию событий были не готовы. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось Североатлантическому альянсу. Положение киевских боевиков охарактеризовал как сложное, а также отметил, что российская армия успешно развивает наступление. Американский информационный портал Time сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны. В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, антироссийские санкции, ес, сво, президентские выборы, дональд трамп