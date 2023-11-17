https://ukraina.ru/20231117/1051099035.html
Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal
Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal - 17.11.2023 Украина.ру
Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal
Президент России Владимир Путин выдержал все попытки Запада остановить Спецоперацию на Украине, а его власть только укрепилась. Об этом говорится в новой статье Wall Street Journal
2023-11-17T01:01
2023-11-17T01:01
2023-11-17T01:01
новости
украина
россия
запад
антироссийские санкции
ес
сво
президентские выборы
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a78e1d915b99d2793915a378b11edcd3.jpg
Журналисты отмечают, что уверенность Путина "трудно не заметить". Неудавшееся контрнаступление украинской армии, смещение фокуса внимания на боевые действия на Ближнем Востоке, сведение поддержки Киева на нет, а также "пропутинские взгляды кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа" сыграли свою роль. Отмечается, что Россия не просто выстояла под натиском санкций, а ещё и нарастила военное производство, объёмы которого обгоняют западные концерны, подчёркивает американское СМИ. В публикации также отмечается, что глава Кремля смог добиться успехов на внешнеполитической арене. Китай и Индия продолжают поддерживать экономику России, покупая её ресурсы. Соседние же страны помогают Кремлю в обходе штрафных ограничений, обеспечивая параллельный импорт. В совокупности эти факторы бросают беспрецедентный вызов западным лидерам, которые, вероятно, к такому развитию событий были не готовы. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось Североатлантическому альянсу. Положение киевских боевиков охарактеризовал как сложное, а также отметил, что российская армия успешно развивает наступление. Американский информационный портал Time сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны. В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328808_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_104fdac47da0737ae64ee94f6bcfeeee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, антироссийские санкции, ес, сво, президентские выборы, дональд трамп
Новости, Украина, Россия, Запад, антироссийские санкции, ЕС, СВО, президентские выборы, Дональд Трамп
Пора прекратить сказочные размышления о поражении России – Wall Street Journal
Президент России Владимир Путин выдержал все попытки Запада остановить Спецоперацию на Украине, а его власть только укрепилась. Об этом говорится в новой статье Wall Street Journal
Журналисты отмечают, что уверенность Путина "трудно не заметить". Неудавшееся контрнаступление украинской армии, смещение фокуса внимания на боевые действия на Ближнем Востоке, сведение поддержки Киева на нет, а также "пропутинские взгляды кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа" сыграли свою роль.
"У Путина есть основания полагать, что время на его стороне. На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает войну на истощение. Российская экономика пострадала, но она не разрушена. Власть Путина парадоксальным образом усилилась после неудавшегося июньского мятежа Евгения Пригожина. Народная поддержка войны остаётся твёрдой, а поддержка Путина со стороны элиты не сломалась", – говорится в статье.
Отмечается, что Россия не просто выстояла под натиском санкций, а ещё и нарастила военное производство, объёмы которого обгоняют западные концерны, подчёркивает американское СМИ.
В публикации также отмечается, что глава Кремля смог добиться успехов на внешнеполитической арене. Китай и Индия продолжают поддерживать экономику России, покупая её ресурсы. Соседние же страны помогают Кремлю в обходе штрафных ограничений, обеспечивая параллельный импорт.
В совокупности эти факторы бросают беспрецедентный вызов западным лидерам, которые, вероятно, к такому развитию событий были не готовы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось Североатлантическому альянсу. Положение киевских боевиков охарактеризовал как сложное, а также отметил, что российская армия успешно развивает наступление.
Американский информационный портал Time сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны.
В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.