https://ukraina.ru/20231117/1051090751.html

Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты

Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты - 17.11.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты

В ситуации военного конфликта на Украине России нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от собственных военно-политических усилий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-11-17T05:50

2023-11-17T05:50

2023-11-17T05:50

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Пока рано говорить, как именно завершится конфликт на Украине, но оптимальная схема – это капитуляция киевского режима и подписание мирного договора на условиях России, рассказал эксперт.Все остальные формы будут недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что Киев получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО и развернуть на своей территории военную инфраструктуру Альянса, добавил он.Западные прогнозы о том, что конфликт на Украине якобы продлится еще пять лет - это пропагандистский вброс для давления на Россию. Таким образом Запад демонстрирует, что готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои возможности исходя из этого "прогноза", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051087512.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, сво, киев, капитуляция, война, победа, бои, нато, альянс, минск, спецоперация