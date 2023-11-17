Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051090751.html
Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты
Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты - 17.11.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты
В ситуации военного конфликта на Украине России нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от собственных военно-политических усилий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-11-17T05:50
2023-11-17T05:50
новости
россия
украина
сво
киев
капитуляция
война
победа
бои
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg
Пока рано говорить, как именно завершится конфликт на Украине, но оптимальная схема – это капитуляция киевского режима и подписание мирного договора на условиях России, рассказал эксперт.Все остальные формы будут недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что Киев получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО и развернуть на своей территории военную инфраструктуру Альянса, добавил он.Западные прогнозы о том, что конфликт на Украине якобы продлится еще пять лет - это пропагандистский вброс для давления на Россию. Таким образом Запад демонстрирует, что готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои возможности исходя из этого "прогноза", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051087512.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ee37283c775b2950999281a1f2be4f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сво, киев, капитуляция, война, победа, бои, нато, альянс, минск, спецоперация
Новости, Россия, Украина, СВО, Киев, капитуляция, война, победа, бои, НАТО, альянс, Минск, Спецоперация

Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты

05:50 17.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
В ситуации военного конфликта на Украине России нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от собственных военно-политических усилий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Пока рано говорить, как именно завершится конфликт на Украине, но оптимальная схема – это капитуляция киевского режима и подписание мирного договора на условиях России, рассказал эксперт.
Все остальные формы будут недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что Киев получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО и развернуть на своей территории военную инфраструктуру Альянса, добавил он.
"Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал", - подчеркнул Баранчик.
Западные прогнозы о том, что конфликт на Украине якобы продлится еще пять лет - это пропагандистский вброс для давления на Россию. Таким образом Запад демонстрирует, что готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои возможности исходя из этого "прогноза", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дзермант - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 16:33
Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности РоссииПолитолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о рисках, связанных с наращиванием Польшей военного потенциала у границы Белоруссии, а также о национализме в Прибалтике и славянских истоках
 
НовостиРоссияУкраинаСВОКиевкапитуляциявойнапобедабоиНАТОальянсМинскСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:39На Южнодонецком направлении пресечены две попытки ротации ВСУ
06:08Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южнодонецком направлении
06:00"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
05:50Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты
05:40Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ
05:30Умный враг. Политолог объяснил, почему России будет тяжело победить ВСУ, если к власти придет Залужный
05:27В Забайкалье произошло обрушение на руднике, на поверхность подняли тело одного горняка – МЧС
05:20От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
05:10В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
05:10Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"
04:50Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
04:33В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины гремят взрывы
04:30Военный эксперт объяснил, что будет, если у ВСУ получится высадить десант и расширить плацдармы на Днепре
04:13Нейросети помогают российским БПЛА распознавать технику ВСУ
04:10"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
04:00Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ
03:38На Украине расширяется зона воздушной тревоги
03:25МВД России объявило в розыск двух бывших чиновников киевского режима
03:06Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:47В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС
Лента новостейМолния