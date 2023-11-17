Политолог рассказал, почему в 2024 году СВО должна закончиться победой РФ и капитуляцией киевской хунты
В ситуации военного конфликта на Украине России нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от собственных военно-политических усилий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Пока рано говорить, как именно завершится конфликт на Украине, но оптимальная схема – это капитуляция киевского режима и подписание мирного договора на условиях России, рассказал эксперт.
Все остальные формы будут недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что Киев получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО и развернуть на своей территории военную инфраструктуру Альянса, добавил он.
"Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал", - подчеркнул Баранчик.
Западные прогнозы о том, что конфликт на Украине якобы продлится еще пять лет - это пропагандистский вброс для давления на Россию. Таким образом Запад демонстрирует, что готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои возможности исходя из этого "прогноза", заключил собеседник Украина.ру.
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